Empresário é morto a tiro na Praia da Costa, em Vila Velha

Segundo testemunhas, Wallace foi abordado pelo atirador após sair da empresa da qual era dono e seguir para o estacionamento em via pública

Mikaella Mozer Repórter

Publicado em 9 de junho de 2025 às 18:37 - Atualizado há 42 minutos

O empresário Wallace Lovato foi executado em Vila Velha Crédito: Redes sociais

O proprietário da empresa de tecnologia e inovação Globalsys foi assassinado a tiro na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, no fim da tarde desta segunda-feira (9). Wallace Borges Lovato saía do prédio onde fica a empresa dele e seguia em direção a um estacionamento em via pública, onde estava o carro dele - uma BMW, quando foi surpreendido por um homem.>

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, foi ao local do crime. Testemunhas contaram que o atirador já estava em frente ao prédio e, ao ver o empresário, já se aproximou com a arma na mão. Outra pessoa ouvida pela reportagem narrou que o atirador estava na rua desde às 14h. Ao ver Wallace se aproximar do próprio veículo, o executor entrou em um carro e atirou contra o dono da Globalsys. >

A vítima chegou a ser levada a um hospital, mas acabou morrendo. A motivação do crime ainda é desconhecida. As polícias Civil e Militar informaram que a ocorrência ainda estava em andamento. >

O empresário Wallace Borges Lovato morreu após ser baleado em frente à própria empresa. Crédito: Álvaro Guaresqui

Horas após o crime, a empresa emitiu um comunicado e informou que não haverá expediente em todas as unidades na terça-feira (10). "A decisão foi tomada em virtude do falecimento no nosso CEO, ocorrido nas últimas horas. Neste momento, nossa prioridade é prestar o apoio necessário à família, ao time de liderança e a todos que conviveram com ele tão de perto" frisou.

