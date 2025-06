Wallace Lovato

Quem era o empresário morto a tiro na Praia da Costa, em Vila Velha

Wallace Lovato, de 42 anos, era um empresário conhecido na área de tecnologia e fundou, há 15 anos, a empresa Globalsys, sediada na mesma região onde aconteceu o crime

O empresário Wallace Lovato, de 42 anos, assassinado a tiro na Praia da Costa, em Vila Velha , era CEO e fundador da empresa de tecnologia e inovação Globalsys, sediada na mesma região do crime. Ele se tornou uma figura conhecida no setor de tecnologia e era reconhecido por sua atuação à frente da empresa.>

Formação e trajetória

Segundo informações do Linkedin, Wallace Lovato possuía formação em Sistemas de Informação pela Univila, com pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, e MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).>

Fundador da Globalsys

Ainda conforme informações que constam no Linkedin, fundada em 2010, a Globalsys nasceu da proposta de Lovato de desenvolver tecnologia avançada no mercado capixaba e nacional.>

Atuação empreendedora

Reconhecimento

Crime

Wallace Borges Lovato, 42 anos, saía do prédio onde fica a empresa dele e seguia em direção a um estacionamento em via pública, onde estava o carro dele - uma BMW, quando foi surpreendido por um homem. O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, foi ao local do crime e apurou com testemunhas que o atirador já estava em frente ao prédio e, ao ver o empresário, se aproximou com a arma na mão. >