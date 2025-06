Investigação

Carro usado por assassino de empresário em Vila Velha tinha placa clonada

Afirmação é do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; ele destacou que a corporação agora trabalha para descobrir a verdadeira identificação do veículo

“Estamos tentando descobrir a verdadeira identidade desse veiculo. Acredito que até o final do dia tenhamos uma posição mais sólida sobre a motivação e o possível autor”, disse José Darcy Arruda. O delegado-geral da Polícia Civil disse que não há dúvidas de que o alvo era o empresário, e pontuou que as imagens do crime são “terríveis”.>

O empresário Wallace Borges Lovato era proprietário da Globalsys e foi assassinado com um tiro na Avenida Champagnat, após sair do prédio onde fica a empresa de tecnologia e inovação.>

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, foi ao local do crime e conversou com testemunhas, que relataram que o atirador já estava em frente ao prédio e, ao ver o empresário, se aproximou com a arma na mão. Outra pessoa ouvida pela reportagem narrou que o atirador estava na rua desde as 14h. Ao ver Wallace se aproximar do próprio veículo, o executor entrou em um carro e atirou contra o dono da Globalsys. A vítima chegou a ser levada a um hospital, mas acabou morrendo. >