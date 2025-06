Crime na Praia da Costa

Vídeo mostra carro usado por assassino de empresário em Vila Velha

Wallace Borges Lovato havia acabado de sair da empresa dele na Praia da Costa, quando o atirador se aproximou em um carro e fez o disparo fatal

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:55

Imagens de segurança obtidas pela reportagem da TV Gazeta mostram o carro usado pelo assassino do empresário Wallace Borges Lovato, um Fiat Pulse, próximo ao veículo da vítima - uma BMW. O crime aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (9), na Praia da Costa, em Vila Velha. >

As imagens mostram que, por volta das 14h40 o veículo do atirador estaciona na Rua Professor Telmo de Souza Torres, que fica na lateral da Avenida Champagnat, onde é sediada a empresa de Wallace. O criminoso esperou por duas horas no local, até que, às 16h44, o Fiat Pulse aparece saindo do local, após o atirador ter disparado contra o empresário. >

Testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que o empresário estava a caminho da BMW falando ao telefone, quando o carro do criminoso parou ao lado dele lado e o ocupante disparou. Wallace levou um tiro na cabeça. >

A Polícia Militar informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local do crime, encontraram amigos de Wallace já socorrendo a vítima e a colocando em um carro. Os PMs auxiliaram com sinais sonoros e luminosos até o Hospital Praia da Costa.>

Carro usado em crime tinha placa clonada

Carro usado por atirador em crime contra empresário em Vila Velha Crédito: Imagens de monitoramento

A Polícia Civil já identificou o carro usado pelo atirador. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, que afirmou em entrevista à TV Gazeta que o veículo usado pelo criminoso estava com a placa clonada. >

“Estamos tentando descobrir a verdadeira identidade desse veiculo. Acredito que até o final do dia tenhamos uma posição mais sólida sobre a motivação e o possível autor”, disse. O delegado afirmou ainda que não há dúvidas de que o alvo era o empresário, e pontuou que as imagens do crime são “terríveis”.>

O alvo era ele. O carro passou ao lado e o tiro foi muito certeiro Delegado José Darcy Arruda Delegado-geral da Polícia Civil

Velório

O velório do empresário Wallace Lovato acontece nesta terça-feira (10), em um cemitério particular em Ponta da Fruta, Vila Velha. O enterro está marcado para às 15h. >

Quem era Wallace Lovato

Wallace Borges Lovato Crédito: Acervo Pessoal

O empresário Wallace Lovato, de 42 anos, era CEO e fundador da empresa de tecnologia e inovação Globalsys, sediada na mesma região do crime. Ele se tornou uma figura conhecida no setor de tecnologia e era reconhecido por sua atuação à frente da empresa.>

Segundo informações do LinkedIn, Wallace Lovato possuía formação em Sistemas de Informação pela Univila, com pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, e MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).>

Ainda conforme informações que constam no LinkedIn, fundada em 2010, a Globalsys nasceu da proposta de Lovato de desenvolver tecnologia avançada no mercado capixaba e nacional.>

Sob a liderança do empresário, a empresa tem presença marcante em eventos nacionais sobre inovação e transformação digital.>

O empresário também era reconhecido por sua visão estratégica, foco em inovação e compromisso com a excelência em serviços de TI.>

