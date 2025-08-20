Home
>
Polícia
>
Mulher é decapitada e enterrada no quintal em Pedro Canário

Mulher é decapitada e enterrada no quintal em Pedro Canário

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada nesta quarta-feira (20). Tia dela contou que a sobrinha estava desaparecida desde sábado (16); suspeito confessou o crime e foi detido

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:53

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário
Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada sem cabeça e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário, nesta quarta-feira (20). De acordo a Polícia Militar, o suspeito é um homem que havia se relacionado com a vítima.

Recomendado para você

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada nesta quarta-feira (20). Tia dela contou que a sobrinha estava desaparecida desde sábado (16); suspeito confessou o crime e foi detido

Mulher é decapitada e enterrada no quintal em Pedro Canário

Criminosos usavam malas com notas falsas misturadas com verdadeiras para enganar vítimas em fraudes milionários, segundo a Polícia Federal

O que é 'golpe da mala', esquema criminoso que faz vítimas no ES

Marcos Antonio Pereira Sena, de 41 anos, foi recapturado pela Polícia Penal após ficar um pouco mais de um ano foragido

Detento que fugiu do Complexo de Xuri é recapturado em Vila Velha

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem confessou o crime e relatou que decapitou a jovem, enterrou o corpo e permaneceu com a cabeça dela, alegando que a vítima, com quem mantinha relacionamento de convivência, desejava se separar após desentendimentos. O nome dele não foi divulgado.

A tia de Carolaynne compareceu à 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20) relatando que a última vez que viu a sobrinha foi no sábado (16). A mulher disse ainda que havia trocado mensagens com o contato da sobrinha pelo celular e que, supostamente, estaria tudo bem, mas desde então não conseguiu mais conversar com a familiar.

Os policiais foram até a casa onde a jovem morava, visualizaram uma pá e uma enxada, aparentemente novas e encostadas no muro, e notaram respingos de cor vermelha próximos ao banheiro. Em seguida, realizaram buscas no quintal e encontraram um local com terra remexida e úmida.

Foi feita uma escavação superficial, sendo localizado um pé feminino, com unhas pintadas de vermelho. Diante disso, os policiais acionaram a perícia.

Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito do crime estaria escondido em uma residência no mesmo bairro. Buscas foram realizadas e o homem foi encontrado e detido. No momento da detenção do indivíduo, populares começaram a se aglomerar, tentando agredi-lo. Durante a ocorrência, foi recolhida a faca indicada pelo suspeito como possível arma do crime, bem como o celular quebrado da vítima que estava próximo ao corpo.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. O boletim de ocorrência do caso está sendo finalizado pela Polícia Militar para ser encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.

Leia mais

Imagem - Detento que fugiu do Complexo de Xuri é recapturado em Vila Velha

Detento que fugiu do Complexo de Xuri é recapturado em Vila Velha

Imagem - Árvore floresce e odor de fezes impregna praça de Cachoeiro; entenda

Árvore floresce e odor de fezes impregna praça de Cachoeiro; entenda

Imagem - Vereador de Vitória que votou contra tíquete pede para receber benefício

Vereador de Vitória que votou contra tíquete pede para receber benefício

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais