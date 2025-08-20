Brutalidade

Mulher é decapitada e enterrada no quintal em Pedro Canário

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada nesta quarta-feira (20). Tia dela contou que a sobrinha estava desaparecida desde sábado (16); suspeito confessou o crime e foi detido

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:53

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada sem cabeça e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário, nesta quarta-feira (20). De acordo a Polícia Militar, o suspeito é um homem que havia se relacionado com a vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem confessou o crime e relatou que decapitou a jovem, enterrou o corpo e permaneceu com a cabeça dela, alegando que a vítima, com quem mantinha relacionamento de convivência, desejava se separar após desentendimentos. O nome dele não foi divulgado.

A tia de Carolaynne compareceu à 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20) relatando que a última vez que viu a sobrinha foi no sábado (16). A mulher disse ainda que havia trocado mensagens com o contato da sobrinha pelo celular e que, supostamente, estaria tudo bem, mas desde então não conseguiu mais conversar com a familiar.

Os policiais foram até a casa onde a jovem morava, visualizaram uma pá e uma enxada, aparentemente novas e encostadas no muro, e notaram respingos de cor vermelha próximos ao banheiro. Em seguida, realizaram buscas no quintal e encontraram um local com terra remexida e úmida.

Foi feita uma escavação superficial, sendo localizado um pé feminino, com unhas pintadas de vermelho. Diante disso, os policiais acionaram a perícia.

Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito do crime estaria escondido em uma residência no mesmo bairro. Buscas foram realizadas e o homem foi encontrado e detido. No momento da detenção do indivíduo, populares começaram a se aglomerar, tentando agredi-lo. Durante a ocorrência, foi recolhida a faca indicada pelo suspeito como possível arma do crime, bem como o celular quebrado da vítima que estava próximo ao corpo.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. O boletim de ocorrência do caso está sendo finalizado pela Polícia Militar para ser encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.

