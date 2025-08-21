Campanha

Governo do ES anuncia vacinação emergencial contra cinomose em Muqui

Ação pretende imunizar cerca de 2 mil cães e oficializar um convênio com a prefeitura para manutenção de abrigo emergencial e ações de controle de epidemias

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:11

Cerca de 2 mil cães serão imunizados após surto de cinomose em Muqui Crédito: Divulgação/ Secretaria de Meio Ambiente de Muqui

Uma campanha emergencial de vacinação contra a cinomose vai acontecer no próximo sábado (23), das 9h às 16 horas, no Parque de Exposições de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Prefeitura Municipal, veterinários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estarão na cidade realizando a vacinação dos animais e orientando cidadãos sobre os cuidados com a saúde dos cães.

A ação busca combater o aumento da doença na região, onde quase 200 cachorros morreram em decorrência da doença. Cerca de 2 mil cães serão imunizados com a vacina V8, conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).

Durante a campanha, também será assinada uma Ordem de Serviço para aquisição de mais 25 mil doses da vacina, que serão distribuídas a municípios com maior incidência da doença, além de oficializar um convênio de R$ 50 mil com a Prefeitura de Muqui para manutenção de abrigo emergencial e ações de controle de epidemias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta