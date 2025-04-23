Trânsito na região da Enseada do Suá será liberado na próxima segunda-feira (28) Crédito: Divulgação / PMV

A conclusão de mais uma parte da série de obras no trânsito da região da Enseada do Suá, da Curva da Jurema e da Ilha do Boi vai garantir um novo acesso para motoristas e motociclistas de Vitória , a partir de segunda-feira (28). O chamado “acesso sul” será aberto para quem trafega por baixo da Terceira Ponte e nas vias ao lado e atrás do Shopping Vitória e quer dirigir sentido Bento Ferreira ou Centro da Capital , por exemplo.

Com a liberação projetada pela prefeitura, o trânsito fica assim:

Quem estiver na Ilha do Boi ou na Curva da Jurema pode entrar na Rua Victor Civita, passando atrás do Shopping Vitória, passar sob a Terceira Ponte e entrar à esquerda na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, logo após a conexão com a Rua Marília Scarton. Veja no mapa:

Mapa ilustra trajetos que motoristas podem fazer na região da Enseada, Curva da Jurema e Ilha do Boi Crédito: João Barbosa / A Gazeta

Acessos à Enseadinha

Segundo a Prefeitura da Capital, os condutores que transitam pela Avenida Américo Buaiz, partindo de bairros como Jardim Camburi e Praia do Canto, também podem acessar a região conhecida como “Enseadinha” em novos trajetos.

A primeira entrada é a partir da Rua Odete Braga Furtado, entrando à esquerda na Rua Raulino Gonçalves até chegar na Rua Humberto Martins de Paula. Dali, o motorista pode atravessar a Avenida Américo Buaiz e seguir pela Victor Civita, atrás do shopping. Além desse trajeto, outros dois caminhos são possíveis:

Your browser does not support the audio element. Novo acesso embaixo da Terceira Ponte será liberado segunda-feira (28)

Saindo da Avenida Américo Buaiz (sentido Centro), basta entrar à direita na Rua José Alexandre Buaiz (ao lado da Assembleia Legislativa), fazendo o giro de quadra e acessando a Humberto Martins de Paula, virando à direita. Dali, o motorista pode cruzar a Avenida Américo Buaiz ao lado do Monumento do Imigrante e chegar até a área da orla da Curva da Jurema, com acesso à Enseadinha.





Também é possível seguir pela Avenida Américo Buaiz (sentido Centro), passar em frente à Assembleia Legislativa, fazer o contorno embaixo da Terceira Ponte (na rua dos Bombeiros), passar em frente ao Shopping Vitória e entrar à direita no Monumento ao Imigrante.





Se o motorista vem do Centro pela Américo Buaiz (sentido Praia do Canto), ele pode entrar à direita embaixo da Terceira Ponte para chegar à Enseadinha.





Já quem está na Reta da Penha, pode contornar a Praça do Cauê, entrar à esquerda na praça do antigo pedágio, passando pelas ruas Procurador Antônio Benedito Amâncio Pereira e Humberto Martins de Paula, chegando ao Monumento ao Imigrante e tendo acesso à Curva da Jurema e à Enseadinha.

