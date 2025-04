Rodovia ES 010

Radar com falha em visor de velocidade dá susto em motoristas na Serra; veja vídeo

O DER-ES esclareceu que se trata de uma falha no display do equipamento, e não de erro na medição da velocidade e nenhum motorista será autuado

1 min de leitura min de leitura

Um vídeo gravado (veja acima) na manhã deste domingo (20) na Rodovia ES 010, em um trecho que fica em Nova Almeida, na Serra, mostra diversos carros trafegando normalmente, aparentemente dentro do limite de velocidade da via, mas o radar instalado no local indica números acima de 80 km/h.

Em alguns momentos, é possível observar o equipamento mostrando uma velocidade que chega a 88 km/h.

A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que esclareceu que a situação se trata de uma falha no display do equipamento, e não de erro na medição da velocidade.

Segundo o órgão, o problema está no circuito da dezena do visor, que mantém todos os LEDs acesos, enquanto a unidade continua funcionando corretamente. Ainda de acordo com o DER-ES, a empresa responsável pela manutenção dos dispositivos já foi acionada e a substituição do display será feita assim que possível.

“O DER-ES esclarece que isso não se refere a nenhum tipo de medição equivocada do equipamento e que nenhum condutor será autuado nesta situação”, ressaltou o órgão.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta