Quase metade dos moradores de ruas não pavimentadas no ES são da Grande Vitória

Das vias sinalizadas para ciclistas no Estado, 78,3% estão na Região Metropolitana Crédito: Freepik

As cidades do Espírito Santo crescem em um ritmo nem sempre acompanhado por obras de urbanização. Problemas como falta de rampa para cadeirantes ou de calçadas são observados em todo o Estado, com índices expressivos, particularmente, na Região Metropolitana , que concentra boa parte da população capixaba. Um exemplo é que quase metade dos moradores de ruas não pavimentadas é da Grande Vitória.

Das 2.732.299 vias sem pavimentação, 48,79% estão localizadas nos sete municípios que compõem a região. As cidades de Vila Velha e Cariacica, com 14% cada, são as que apresentaram os maiores indicadores. Os dados são do Censo 2022, divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , sobre as características urbanísticas do entorno das moradias.

A ausência de calçamento também é um problema enfrentado pela maioria dos moradores da Grande Vitória. Na região, a condição foi constatada em 53,73% de ruas e avenidas sem calçadas — Cariacica (17,56%) e Vitória (11,75%), em destaque.

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Em alguns pontos, a calçada até existe, mas, junto dela, obstáculos. Na Região Metropolitana, as obstruções à circulação de pedestres representam quase 53%.



Do total de vias sem rampa para cadeirantes, 51,72% estão na Região Metropolitana e a Serra se sobressai nesse quesito, com 16%. Mas o IBGE traz um dado que indica algum avanço nessa área: no Censo 2022, das 3,3 milhões de pessoas residentes em locais com características urbanas no Espírito Santo, 62,4% moravam em vias sem acesso para cadeirantes. No levantamento de 2010, esse índice chegava a 94,6%.

Nesse aspecto, a Grande Vitória também se distingue positivamente. Das vias com rampa para cadeirantes, 77,8% estão na região e Vila Velha apresenta o melhor desempenho, com 28% das ruas e avenidas com estrutura adequada para pessoas em cadeiras de rodas. Outro destaque é a sinalização para bicicletas. Das vias sinalizadas no Espírito Santo, 78,3% estão na Região Metropolitana.

Nos quesitos avaliados pelo IBGE, constam ainda dados sobre iluminação pública, circulação de veículos e arborização. O levantamento aponta o que existe e o que não existe e também registra o que não foi declarado durante o censo.