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Homenagem

A Gazeta convida leitores a escrever uma carta para a mãe

Preencha o formulário que está nesta matéria e faça parte do conteúdo que está sendo produzindo pela reportagem para celebrar o Dia das Mães

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 15:23

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 abr 2025 às 15:23
Mãe e filha; amigas; mulheres; celular
A carta dedicada à mãe poderá ser publicada no site e nas redes sociais de A Gazeta Crédito: Freepik
Desde muito cedo, a gente aprende que tem uma data no calendário dedicada somente às mães, embora reconheça, também há bastante tempo, que todo o dia é o dia delas. Mas, se o segundo domingo de maio se tornou mais que especial, que tal uma homenagem diferente neste ano? A Gazeta convida vocês, leitores, a escrever uma carta para celebrar aquela que representa o "maior amor do mundo".
Neste espaço, as palavras de afeto devem ser dedicadas à pessoa que é uma mãe na sua vida, mesmo que não tenha te carregado na barriga. Assim, se for o caso, é possível homenagear avós, tias, madrinhas. Além disso, as cartas podem ser escritas para aquelas que já morreram. Em 11 de maio deste ano, Dia das Mães, os textos selecionados vão ser publicados. 
Para participar, basta preencher o formulário abaixo. Não deixe de colocar um contato para que a reportagem possa falar com você. Vale observar que, para publicação no site e nas redes sociais, o texto poderá ser editado. 

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