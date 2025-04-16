"A corrida me tirou do buraco. Estava morta emocionalmente”, conta influenciadora do ES

Superação, restauração, alegria e equilíbrio. Várias podem ser as sensações provocadas pela corrida e, das citadas, todas fazem parte da vida da influenciadora Regiani Pimenta, a @pimentacapixaba, depois que o esporte foi inserido em sua rotina.

“Fisicamente, ela libera endorfinas, você termina um treino ou uma corrida achando que você pode correr o dobro depois. É uma sensação maravilhosa mesmo, que te torna resiliente e ensina sobre paciência, força e que você pode mais do que acha que pode”, conta Regiani no primeiro episódio da Websérie Corrida da Penha. Assista abaixo:

O projeto, que terá quatro episódios, é produzido pelo Estúdio Gazeta e reúne histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio do esporte e irão competir na tradicional Corrida da Penha, que, neste ano, será realizada no próximo domingo, 20 de abril, em Vila Velha. Todos os episódios poderão ser assistidos acessando

Mas até chegar ao nível de ser participante de diversas corridas, a influenciadora passou por alguns percalços. Regiani conta que começou a correr em 2017 após um período turbulento, em que enfrentou a obesidade, a depressão e o término de um relacionamento abusivo, que fez com que sentisse que sua vida tinha acabado, sem chance de conquistar mais nada.

“Tive obesidade mórbida em 2011 e passei por uma cirurgia bariátrica. Quando essa relação acabou, em janeiro de 2017, eu me olhei no espelho e me vi pesando quase 100 kg novamente”, relata Regiani.

Com a constatação, veio o convite de uma pessoa próxima para começar a treinar e correr e a partir daí, a influenciadora não parou mais, já que com o esforço dos treinos começou a perder peso e ganhar autoestima. “A corrida me tirou do buraco. Estava morta emocionalmente, e quase fisicamente, porque a gente não precisa estar oficialmente morto para não viver. A corrida representa restauração, ela representa o motivo de me fazer acordar, de fazer acordar meu corpo, de liberar essa emoção”, destaca.

E, para este ano, que marca a segunda participação de Regiani na Corrida da Penha, as expectativas são altas para participar novamente da prova, que conta com um percurso de sete quilômetros, com largada na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha.

“Corri pela primeira vez ano passado e foi emocionante. Nesse ano, acredito que vai ser ainda mais, porque agora, conhecendo de fato todo todo o contexto do que ela representa, vai ser ainda mais especial”, diz a influencer.

Corrida da Penha

A 12ª edição da Corrida da Penha será realizada no domingo (20/04). A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes, no percurso de sete quilômetros, que terá largada, às 7h30, na Praça do Ciclista, em Itaparica, e chegada na Prainha.