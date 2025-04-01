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Esportes

Corrida da Penha: 12 modelos de tênis e acessórios para correr a prova

A tradicional prova capixaba acontece no dia 20 de abril; veja recomendações de itens para auxiliar no seu desempenho

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 12:32

Públicado em 

01 abr 2025 às 12:32
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Corrida da Penha
Prepare-se para a 12ª Corrida da Penha. Crédito: Carlos Alberto Silva
A 12ª Corrida da Penha será realizada no dia 20 de abril de 2025, em Vila Velha, Espírito Santo. O evento é uma excelente oportunidade para corredores de todos os níveis se superarem em um percurso tradicional e desafiador, que une saúde e fé. As inscrições já estão abertas e os assinantes do Clube A Gazeta têm acesso a um benefício exclusivo. Confira como ativar seu desconto e confira dicas de tênis e acessórios para a corrida de rua.

Como garantir o desconto nos ingressos?

Os assinantes do Clube pagam um valor fixo de R$ 100,00 na inscrição, independentemente do lote vigente. Essa é uma vantagem especial para garantir a participação com economia. Para ativá-lo, basta:
  • Acessar o link de inscrição.
  • Escolher a categoria "Assinantes A Gazeta".
  • Realizar a inscrição como titular da assinatura.
  • Insirir o CPF vinculado à assinatura no campo indicado. E pronto!

Qual é o percurso da Corrida da Penha?

Segundo a página oficial da Corrida da Penha, a largada acontece às 7h30 na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, e a chegada é no Parque da Prainha. O percurso tem 7,1 km e é totalmente plano, facilitando a participação de corredores iniciantes e experientes.

Como diferenciar o tênis para asfalto do tradicional?

Saiba como escolher seu tênis para a Corrida da Penha 2025. Crédito: Freepik
Os tênis de corrida para asfalto são projetados para oferecer mais amortecimento e responsividade em superfícies rígidas. Eles costumam ter solados mais macios, compostos de borracha ou espuma, para absorver o impacto repetitivo da corrida.

Indicações de tênis para a corrida

Produtos
Tenis Fila Racer Nairobi Knit Esportivo

Tenis Fila Racer Nairobi Knit Esportivo

Leve (290g) e confortável, com cabedal knit que se ajusta ao pé. Solado Energized Rubber para amortecimento ideal em corridas de até 10km. Drop de 8mm e pisada neutra.

Tênis Duramo Rc adidas

Tênis Duramo Rc adidas

Amortecimento leve com tecnologia Lightmotion. Drop de 6mm e apenas 272g. Cabedal em malha elástica e solado Adiwear para mais durabilidade.

Tênis De Corrida Masculino E Feminino Pride 3 Olympikus

Tênis De Corrida Masculino E Feminino Pride 3 Olympikus

Solado ELEVA+ para máximo amortecimento e efeito trampolim. Tecnologia Gripper antiderrapante. Cabedal Oxitec respirável e que evita absorção de suor.

Tênis De Corrida Mizuno Victory Rsp

Tênis De Corrida Mizuno Victory Rsp

Tecnologia Response Foam para mais retorno de energia. Cabedal respirável em Jacquard e solado X10, resistente e com ótima tração.

Fila Recovery Adulto

Fila Recovery Adulto

Inspirado na linha FLOAT, oferece suporte e estabilidade. Solado Energized Rubber para maciez, amortecimento e propulsão extra.

Tênis Olympikus Challenger

Tênis Olympikus Challenger

Solado Eleva+ para conforto e resiliência. Borracha Gripper antiderrapante e cabedal em knit Hypersox, leve e resistente.

Qual tênis escolher?

Saiba o que é pisada neutra, conheça os tipos de amortecimento e de solado. Crédito: Freepik
Para encontrar o calçado mais indicado para as suas necessidades, vale ver um pouquinho sobre pisada e solado. Essas categorias ajudam a entender melhor a forma como você corre, o que pode influenciar no seu desempenho.

Quais são os tipos de pisada?

Existem três tipos principais: neutra, pronada e supinada. Segundo matéria publicada pela Nike, a pisada neutra distribui o impacto de maneira equilibrada, do calcanhar à ponta dos pés.
pisada pronada ocorre quando o pé inclina para dentro ao tocar o solo, exigindo mais suporte na parte interna do tênis. Já a pisada supinada faz com que o pé incline para fora, exigindo modelos com maior amortecimento para compensar o impacto lateral.

Solado de borracha, espuma ou carbono?

O solado de um tênis influencia na tração, durabilidade e amortecimento. Os modelos com solado de borracha oferecem aderência e resistência ao desgaste. Já os solados de espuma EVA são mais leves e flexíveis, enquanto os solados de carbono são mais rígidos e responsivos, sendo mais indicados para maratonas e competições.

Dicas de itens essenciais para corridas

Produtos
Protetor Solar Sun Protect & Hidrata Fps70 Nivea

Protetor Solar Sun Protect & Hidrata Fps70 Nivea

Proteção UVA/UVB. Fórmula oil-free, rápida absorção e toque seco. Enriquecido com Panthenol para hidratação prolongada.

Camiseta Feminina Puma Térmica Manga Longa Proteção Uv50+

Camiseta Feminina Puma Térmica Manga Longa Proteção Uv50+

Blusa térmica de manga longa com proteção UV50+. Confortável e ideal para esportes ao ar livre.

Camiseta Proteção Solar UV50+ Tecido Gelado – Slim Fitness

Camiseta Proteção Solar UV50+ Tecido Gelado – Slim Fitness

Proteção solar permanente. Tecido Dry que seca rápido e dispersa o suor. Alta durabilidade e não desbota.

Fone De Ouvido Bluetooth Corrida Gancho Prova D'água

Fone De Ouvido Bluetooth Corrida Gancho Prova D'água

Sem fio, com microfone embutido. Até 8h de bateria. Estojo de recarga de 400mAh e conexão USB-C.

Óculos De Sol Polarizado Uv400 Yopp

Óculos De Sol Polarizado Uv400 Yopp

Armação leve e resistente em PU. Lentes 100% polarizadas com proteção UV para máximo conforto visual.

Samsung Smartwatch Galaxy Fit3 Grafite

Samsung Smartwatch Galaxy Fit3 Grafite

Até 13 dias de bateria. Leve, monitora mais de 100 exercícios e o sono. Permite trocar músicas, verificar chamadas e enviar mensagens.

Seja para melhorar seu tempo, aproveitar a experiência ou simplesmente se desafiar, a Corrida da Penha é um evento imperdível. E com os benefícios do Clube A Gazeta, sua participação fica ainda mais vantajosa.
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