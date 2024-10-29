Quer começar a correr? Veja os melhores tênis para novos corredores

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Como começar a correr?
Outras dicas:
- Alimentação: independentemente do horário, tente evitar correr de estômago vazio, especialmente para aqueles que só podem realizar os treinos na parte da manhã. Opte por opções mais leves como frutas, sucos, entre outros.
- Passos curtos: para reduzir o impacto nas articulações e poupar energia, o segredo são os passos curtos.
- Postura: mantenha sempre o corpo ereto e uma boa postura, tanto nos treinos, quanto na hora das provas.
- Calçados: um bom calçado vai ajudar a garantir o amortecimento e a estabilidade ideal da pisada. Por isso, vale a pena investir em tênis especializados.
Os 10 melhores modelos de tênis de corrida:
Como escolher um tênis de corrida?
01
Pisada pronada
02
Pisada supinada
03
Pisada neutra
Amortecimento, solado e cabedal
- Amortecimento: durante o exercício, é ele quem vai absorver todo o impacto e proteger, especialmente o joelho, as articulações. Existem dois tipos de amortecimento mais conhecidos: o primeiro, ajuda no retorno de energia para o passo seguinte, já o segundo ajuda na absorção do impacto.
- Solado: além do amortecimento, o solado também é um fator a se prestar atenção, já que ele é responsável por proporcionar aderência e estabilidade.
- Cabedal: a parte superior do tênis protege e dá suporte, por isso, é importante que na hora de escolher um tênis, o corredor opte por um modelo que melhor se adapta ao pé.
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