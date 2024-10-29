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Quer começar a correr? Veja os melhores tênis para novos corredores

Saúde e qualidade de vida são fatores popularizaram a corrida de rua. Pensando em quem deseja começar, o Clube te dá as principais dicas e ensina a como escolher o melhor modelo de tênis

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 11:30

Públicado em 

29 out 2024 às 11:30
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Assim como todo esporte, a corrida também exige preparo físico, treino e, em especial, o uso de equipamentos adequados para evitar lesões
Assim como todo esporte, a corrida também exige preparo físico, treino e, em especial, o uso de equipamentos adequados para evitar lesões Crédito: Shutterstock
Preparar, apontar e é dada a largada para um dos esportes mais populares da atualidade: a corrida de rua. Seja para melhorar o condicionamento físico, seja para reduzir os níveis de estresse e ansiedade, essa modalidade esportiva tem se destacado e atraído novos corredores a cada dia.
De acordo com o levantamento O Perfil do Atleta Brasileiro, da TicketSports, plataforma especializada na gestão de registros para eventos participativos, a corrida de rua, representou, mais de 80% das inscrições totais das competições administradas pela empresa em 2023.

80% das inscrições

TOTAIS DAS COMPETIÇÕES DA TICKETSPORTS FORAM DE CORRIDAS
Por trás desse crescimento estão os benefícios que a corrida promove na vida dos atletas quando inserida de forma regular na rotina. Aumento na densidade óssea, melhora do sono e redução da pressão arterial são alguns desses fatores.
Além disso, segundo a revista Gerontology, o estímulo dos músculos das pernas pode diminuir em até 35% o risco de desenvolvimento de demência, inclusive, em indivíduos com histórico genético.
Entretanto, engana-se quem pensa que basta colocar o tênis e sair pelas ruas. Muito pelo contrário, assim como todo esporte, a corrida também exige muito preparo físico, treino e, em especial, o uso de equipamentos adequados para evitar lesões e garantir os movimentos livres na hora de pegar a pista.

Como começar a correr? 

Nesse caso, não basta apenas dar o primeiro passo. A frequência é, sem dúvidas, um dos maiores desafios para quem quer ter um bom pace (ritmo médio do corredor) e construir uma evolução constante. Portanto, busque realizar treinos de três a quatro vezes por semana, mas sempre respeitando os limites do corpo e dando tempo para que ele possa descansar e se adaptar.

Outras dicas:

  • Alimentação: independentemente do horário, tente evitar correr de estômago vazio, especialmente para aqueles que só podem realizar os treinos na parte da manhã. Opte por opções mais leves como frutas, sucos, entre outros. 
  • Passos curtos: para reduzir o impacto nas articulações e poupar energia, o segredo são os passos curtos. 
  • Postura: mantenha sempre o corpo ereto e uma boa postura, tanto nos treinos, quanto na hora das provas. 
  • Calçados: um bom calçado vai ajudar a garantir o amortecimento e a estabilidade ideal da pisada. Por isso, vale a pena investir em tênis especializados

Os 10 melhores modelos de tênis de corrida:

Produtos
Mizuno Wave Rebellion Pro 2

Mizuno Wave Rebellion Pro 2

Ideal para provas de longas distâncias, o Mizuno Wave também conta com um solada desenvolvido para facilitar a entrada da pisada pelo antepé.

Olympikus Corre 3

Olympikus Corre 3

O Corre 3 é um dos tênis mais populares do segmento atualmente. Devido ao custo-benefício, o modelo tem se destacado pelo conforto, durabilidade e a tecnologia aplicada para garantir resposta máxima.

Olympikus Pride 3

Olympikus Pride 3

Com um solado tecnológico que explora a expansão do EVA para garantir o máximo de confoto, o Pride 3 também uma boa opção para quem busca amortecimento e durabilidade.

Asics Gel-Nimbus 26

Asics Gel-Nimbus 26

Com um cabedal de malha respirável, esse modelo proporciona uma pisada mais leve e macia, além o ajuste personalizado.

Mizuno Wave Falcon 5

Mizuno Wave Falcon 5

Essa opção versátil pode ser utilizada tanto para as caminhadas do dia a dia quanto para as corridas mais profissionais. O modelo foi confeccionado em mesh, o que permite uma maior respirabilidade dos pés.

Nike ZOOMX Vaporfly

Nike ZOOMX Vaporfly

Seja para correr 10km, seja para correr uma maratona, o Vaporfly tem amortecimento ágil e sustentação segura para que busca por novas metas e recordes.

New Balance Fresh Foam X 1080 V13

New Balance Fresh Foam X 1080 V13

Com cabedal de ar projetado e detalhes reflexivos para captar a luz, esse tênis foi desenvolvido a partir de recursos renováveis para ajudar a reduzir a pegada de carbono.

Saucony Tênis Triumph 21

Saucony Tênis Triumph 21

O forro macio do calcanhar e a língua acolchoada foram pensados para abraçar o pé do corredor e o cabedal de malha plana é macio e respirável

Under Armour

Under Armour

Esse modelo proporciona um amortecimento e resposta rápida, protegendo os pés contra impactos.

Darter Pro

Darter Pro

O modelo proporciona uma corrida instantânea e responsiva e o cabedal em mesh projetado mantém você fresco em altas velocidades

Como escolher um tênis de corrida?

Busque realizar treinos de três a quatro vezes por semana
Busque realizar treinos de três a quatro vezes por semana Crédito: Shutterstock
Com tantas opções disponíveis no mercado, as dúvidas de como escolher o melhor tênis de corrida e quais características o modelo precisa ter, quase sempre, permanecem. Para os novos corredores, é válido considerar alguns pontos antes de finalizar a compra como o tipo de pisada, solado, amortecimento e o cabedal (a parte superior do tênis).
Para identificar o tipo de pisada, a dica é observar o desgaste do tênis ou molhar a sola do pé e andar em uma folha de papel branca. De acordo com o arco plantar (ou seja, a marca deixada na folha), é possível identificar a pisada como um dos três tipos abaixo.

01

Pisada pronada

Neste caso, o desgaste é mais acentuado na parte interna do solado ou o arco plantar estiver inclinado para dentro, a pisada, provavelmente, é a pronada. Tênis com maior estabilidade são os mais recomendados.

02

Pisada supinada

Diferente da pronada, este tipo de pisada tem um desgaste mais acentuado na parte externa do solado. Por isso, são recomendados tênis com maior amortecimento.

03

Pisada neutra

Aqui, o desgaste é, quase sempre, uniforme e durante a corrida o pé se mantém equilibrado. Diversos tipos de amortecimento e suporte podem se encaixar.

Amortecimento, solado e cabedal

  • Amortecimento: durante o exercício, é ele quem vai absorver todo o impacto e proteger, especialmente o joelho, as articulações. Existem dois tipos de amortecimento mais conhecidos: o primeiro, ajuda no retorno de energia para o passo seguinte, já o segundo ajuda na absorção do impacto.
  • Solado: além do amortecimento, o solado também é um fator a se prestar atenção, já que ele é responsável por proporcionar aderência e estabilidade.
  • Cabedal: a parte superior do tênis protege e dá suporte, por isso, é importante que na hora de escolher um tênis, o corredor opte por um modelo que melhor se adapta ao pé.

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