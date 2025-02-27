Conheça 8 bicicletas e motos elétricas que valem o investimento

Bicicleta elétrica precisa de CNH? Tire essas e outras dúvidas com este guia. Crédito: Canva

O mercado de bicicletas elétricas tem apresentado um crescimento expressivo no Brasil. De acordo com o Boletim Técnico 2024 da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), o volume de importação e produção dessas bikes aumentou 12% em 2023, totalizando 50.004 novas unidades com pedal assistido no país. Desde 2016, a estimativa é de que cerca de 230 mil bicicletas elétricas estejam em circulação. Além das bikes, as motos elétricas também têm ganhado espaço, oferecendo uma alternativa sustentável e econômica para o transporte urbano. Em alta, diversos modelos podem ser encontrados no mercado, mas vale ponderar fatores como autonomia, potência, design e principalmente, custo-benefício. Confira o guia:

Qual a diferença entre bicicleta elétrica e moto elétrica?

Segundo a Resolução CONTRAN nº996/2023 , bicicletas elétricas são veículos de propulsão humana equipados com motor auxiliar elétrico de até 1000 W, que funciona somente quando o condutor pedala (pedal assistido), sem acelerador, e com velocidade máxima de 32 km/h. Elas apresentam um p edal assistido e são as mais populares. Funcionam com um motor elétrico que auxilia o ciclista durante a pedalada, proporcionando uma experiência mais confortável e reduzindo o esforço físico.

Por outro lado, quando um veículo não atende a esses requerimentos e salvo casos específicos, é considerado um ciclomotor. Eles podem chegar até 50 km/h e 4kW de potência, de maneira que exigem CNH e são veículos mais potentes, com baterias de maior capacidade , sendo uma alternativa direta às motos a combustão. Já a moto elétrica pode se referir tanto a motocicleta quanto a scooter que utiliza um motor elétrico no lugar do combustível.



É preciso ter CNH para ter uma bicicleta elétrica?

No Brasil, a necessidade de habilitação para bicicletas elétricas depende do tipo de modelo. As bikes com pedal assistido (sem acelerador) não exigem CNH, desde que atendam aos critérios do Contran, como limite de velocidade de 25 km/h e ausência de acelerador. Já as motos elétricas são equiparadas a ciclomotores, exigindo a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou CNH na categoria A.

Quanto custa uma bike elétrica?

O preço de uma bicicleta elétrica varia conforme o modelo, tecnologia e marca. No Brasil, os valores geralmente começam em R$ 4.000 para modelos mais básicos e podem ultrapassar R$ 20.000 para versões avançadas, como as E-MTBs de alta performance. O custo-benefício deve ser avaliado considerando fatores como autonomia, potência e durabilidade da bateria.

Bikes elétricas: principais modelos e benefícios

Modelos como a Mobylette da Caloi e a Myway 4.0 se destacam no mercado. Crédito: Canva

As bikes elétricas são amplamente utilizadas para mobilidade urbana, sendo que 54% dos modelos vendidos são voltados para esse fim. Outro destaque é o crescimento das E-MTB (Mountain Bikes Elétricas), que já representam 44% do mercado e possuem um tíquete médio três vezes maior que os modelos urbanos.

Vantagens das bikes elétricas:

Sustentabilidade: redução da emissão de poluentes;

Economia: custo menor em comparação com combustíveis fósseis;

Facilidade de locomoção: ideal para evitar congestionamentos;

Maior acessibilidade: possibilita que pessoas com diferentes níveis de condicionamento físico pedalem por distâncias maiores.

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Como escolher moto elétrica?

As motos elétricas também vêm se tornando uma excelente opção de mobilidade sustentável. Modelos variam conforme potência, autonomia e design, sendo indicados para diferentes perfis de usuários. Algumas características importantes a considerar incluem:

01 Autonomia da bateria A maioria das motos elétricas oferece autonomia entre 50 km e 150 km por carga. 02 Tempo de recarga Variável conforme o modelo, podendo levar de 3 a 8 horas. 03 Velocidade máxima Alguns modelos atingem até 100 km/h, sendo ideais para deslocamentos mais longos. 04 Custo de manutenção Em geral, as motos elétricas possuem menos peças móveis do que as convencionais, reduzindo os custos de manutenção.

Qual moto elétrica comprar?

Confira alguns dos modelos que estão em alta e bem avaliados:

Seja para deslocamentos diários ou aventuras off-road, as bikes e motos elétricas oferecem praticidade, economia e sustentabilidade. Escolher o modelo ideal depende das necessidades individuais, considerando fatores como autonomia, potência e custo-benefício. Com o avanço da tecnologia e a crescente preocupação com o meio ambiente, a mobilidade elétrica está se consolidando como uma tendência cada vez mais forte no Brasil.