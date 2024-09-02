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Ciclismo

Bicicleta infantil: conheça os 10 modelos mais vendidos

Procurando uma bicicleta para o seu filho? Saiba como escolher o modelo ideal e confira lista que vai do aro 16 ao 20.

Públicado em 

02 set 2024 às 10:18
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira modelos em alta para presentear seu filho. Crédito: Divulgação
Incentivar o seu filho a pedalar com uma bicicleta infantil pode ser essencial para trabalhar a musculatura de maneira saudável e também contribuir para habilidades motoras e até sociais.
Nesse sentido, ao escolher o equipamento certo, é fundamental levar em conta os gostos da criança, além de entender qual bicicleta pode ser mais adequada e considerar alguns aspectos práticos como a presença de rodinhas de apoio, materiais de fabricação e ergonomia.
Assim, o Clube vai abordar esses pontos e oferecer sugestões de modelos para diferentes faixas etárias. 

Qual é o aro certo para o meu filho?

As bicicletas infantis são categorizadas principalmente pelo tamanho do aro, que está relacionado à idade e altura da criança. No entanto, essas medidas e adequações podem variar de acordo com o biótipo do seu filho. Por isso, aqui está uma visão geral dos aros mais comuns em relação à média de faixa etária:

01

Aro 12 (2 a 4 anos)

Esse aro é indicado para crianças de até 100 cm de altura, aproximadamente. As bicicletas com aro 12 geralmente vêm ou com rodinhas de apoio para ajudar no equilíbrio, ou no modelo balance, que é feito sem os pedais e rodinhas, com o objetivo de estimular o aprendizado e desenvolvimento. Além disso, os modelos costumam ter estrutura leve e guidão ajustável.

02

Aro 14 (4 a 6 anos)

Indicada para crianças entre 95 cm e 110 cm de altura, a bicicleta aro 14 também pode vir com rodinhas de apoio removíveis. Esses modelos oferecem maior estabilidade e são ideais para crianças que já têm alguma experiência com bicicletas menores.

03

Aro 16 (5 a 8 anos)

Para crianças entre 105 cm e 120 cm de altura, o aro 16 é a transição perfeita. Geralmente, essas bicicletas ainda possuem rodinhas de apoio, mas com uma estrutura mais robusta, permitindo que a criança comece a desenvolver mais confiança no equilíbrio.

04

Aro 20 (7 a 10 anos)

Indicado para crianças de 120 cm a 135 cm de altura, o aro 20 é para aqueles que já dominam bem o pedalar. Nesta fase, as rodinhas de apoio geralmente não são mais necessárias, e as bicicletas começam a se assemelhar mais aos modelos adultos, com marchas e freios mais sofisticados.

05

Aro 24 (a partir de 9 anos)

Para crianças de 135 cm a 150 cm de altura, a bicicleta com aro 24 é praticamente uma versão menor das bicicletas adultas. Este é o modelo ideal para quem já está pronto para passeios mais longos e terrenos variados, podendo ter várias marchas e pneus mais largos.

Tabela de Aros de Bicicletas Infantis

Aro Idade Altura
12 2 a 4 anos Até 100 cm
14 4 a 6 anos 95 cm a 110 cm
16 5 a 8 anos 105 cm a 120 cm
20 7 a 10 anos 120 cm a 135 cm
24 A partir de 9 anos 135 cm a 150 cm

Como escolher a bicicleta infantil?

Considere fatores como a segurança, se certificando de que a bicicleta possui todos os dispositivos requeridos, como freios eficientes, corrente protegida e adesivos refletivos. Além disso, capacete, joelheiras e cotoveleiras também são essenciais.
Também é importante se atentar a ergonomia, uma vez que a bicicleta deve ser confortável para a criança, com assento e guidão ajustáveis para acompanhar o crescimento. Isso garante uma postura correta, ajuda a evitar desconforto durante o uso e a utilizar ao máximo a bicicleta.
Por fim, é importante considerar que os pequenos tendem a se interessar mais por bicicletas que tenham cores e designs que lhes agradem. 
Saiba mais sobre bicicletas infantis e encontre modelos em alta. Crédito: Divulgação

Quais são os tipos de bicicletas infantis?

01

Bicicleta de Equilíbrio (Balance Bike)

Utilizada por crianças em período de aprendizagem, em média a partir dos 2 anos. Ela normalmente é aro 12 e não tem pedais nem rodinhas, de forma que é indicada para estimular o exercício, equilíbrio e confiança.

02

Bicicleta de brinquedo

Em geral, essa bicicleta é muito comum entre os aros 12 e 16, sendo uma alternativa de aprendizado com rodinhas de apoio e pedais. No entanto, por conta do tipo de pneus e estrutura mais frágil, é mais indicada para passeios curtos e primeiras experiências.

03

Bicicleta Recreativa

Essas bicicletas também contam com os pedais e rodinhas de apoio. Elas são projetadas para brincadeiras, passeios e atividades ao ar livre, além de serem leves, respeitando o peso e desenvolvimento da criança. Normalmente são aro 20 ou 24.

04

Bicicleta esportiva

Esse tipo de bicicleta está, em geral, disponível a partir do aro 20, com o objetivo de uma prática mais esportiva, suportando passeios mais longos e possibilitando upgrades.

Sugestões de Bicicletas Infantis

Produtos
Bicicleta Aro 12 PP Flower

Bicicleta Aro 12 PP Flower

Indicada para crianças a partir de 3 anos. Quadro, garfo e guidão em aço carbono.

Produtos
Caloi Bicicleta Infantil Balance Bike Vermelha

Caloi Bicicleta Infantil Balance Bike Vermelha

Para maiores de 2 anos. Tem Limitador de giro e selim com regulagem de altura.

Produtos
Bicicleta Aro 16 Frozen

Bicicleta Aro 16 Frozen

Paralama em ABS, estampa atrativa e indicada para maiores de 5 anos.

Produtos
Nathor Charm, Bicicleta Meninas

Nathor Charm, Bicicleta Meninas, Rosa (Pink), Pequena

Freio a tambor e limitador de giro do guidão. A partir de 3 anos.

Produtos
Bicicleta Infantil Aro 12 Black 12 com Rodinhas

Bicicleta Infantil Aro 12 Black 12 com Rodinhas, Nathor

Trava de segurança e freio a tambor. Permite regulagem do ângulo do guidão e altura do selim.

Produtos
Bicicleta Tech Boys Aro 16 Nathor

Bicicleta Tech Boys Aro 16 Nathor

Para uso em playground e ar livre de crianças a partir de 5 anos. Vem com garrafinha.

Produtos
Bicicleta Aro 16 Homem-Aranha

Bicicleta Aro 16 Homem-Aranha - Nathor

Paralama em ABS, indicado para crianças a partir de 5 anos.

Produtos
Bicicleta Aro 12 PU Antonella Baby Rosa

Bicicleta Aro 12 PU Antonella Baby Rosa

Para crianças a partir de 3 anos. Tem limitador de giro e regulagem de guidão e selim.

Produtos
Bicicleta Infantil Aro 16 Pinky Branco e Rosa Track Bikes

Bicicleta Infantil Aro 16 Pinky Branco e Rosa Track Bikes

Visual atrativo e freio V-brake. Para crianças entre 5 e 8 anos.

Produtos
Bicicleta Aro 20 Bike Infantil Meninas feminina cesta rodinhas Saidx

Bicicleta Aro 20 Bike Infantil Meninas feminina cesta rodinhas Saidx

Bicicleta com cesta, freio v-brake e pneus de borracha com câmara de ar.

Quando tirar a rodinha da bicicleta?

A decisão de tirar as rodinhas da bicicleta infantil depende do desenvolvimento e da confiança da criança. Nesse sentido, a dica é perceber quando ela deixa de apoiar a rodinha no chão e se mostra mais confortável em utilizar a bicicleta.
Escolher a bicicleta infantil certa envolve considerar a altura, idade e habilidades da criança. Ao entender a relação entre o tamanho do aro e a faixa etária, e ao optar por modelos que ofereçam segurança, conforto e durabilidade, a experiência de pedalar tem a possibilidade de se tornar mais divertida e segura. 

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