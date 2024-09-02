Bicicleta infantil: conheça os 10 modelos mais vendidos

01

Aro 12 (2 a 4 anos)

Esse aro é indicado para crianças de até 100 cm de altura, aproximadamente. As bicicletas com aro 12 geralmente vêm ou com rodinhas de apoio para ajudar no equilíbrio, ou no modelo balance, que é feito sem os pedais e rodinhas, com o objetivo de estimular o aprendizado e desenvolvimento. Além disso, os modelos costumam ter estrutura leve e guidão ajustável.

02

Aro 14 (4 a 6 anos)

Indicada para crianças entre 95 cm e 110 cm de altura, a bicicleta aro 14 também pode vir com rodinhas de apoio removíveis. Esses modelos oferecem maior estabilidade e são ideais para crianças que já têm alguma experiência com bicicletas menores.

03

Aro 16 (5 a 8 anos)

Para crianças entre 105 cm e 120 cm de altura, o aro 16 é a transição perfeita. Geralmente, essas bicicletas ainda possuem rodinhas de apoio, mas com uma estrutura mais robusta, permitindo que a criança comece a desenvolver mais confiança no equilíbrio.

04

Aro 20 (7 a 10 anos)

Indicado para crianças de 120 cm a 135 cm de altura, o aro 20 é para aqueles que já dominam bem o pedalar. Nesta fase, as rodinhas de apoio geralmente não são mais necessárias, e as bicicletas começam a se assemelhar mais aos modelos adultos, com marchas e freios mais sofisticados.

05

Aro 24 (a partir de 9 anos)