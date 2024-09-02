Bicicleta infantil: conheça os 10 modelos mais vendidos

Qual é o aro certo para o meu filho?
01
Aro 12 (2 a 4 anos)
02
Aro 14 (4 a 6 anos)
03
Aro 16 (5 a 8 anos)
04
Aro 20 (7 a 10 anos)
05
Aro 24 (a partir de 9 anos)
Como escolher a bicicleta infantil?
Quais são os tipos de bicicletas infantis?
01
Bicicleta de Equilíbrio (Balance Bike)
02
Bicicleta de brinquedo
03
Bicicleta Recreativa
04
Bicicleta esportiva
Sugestões de Bicicletas Infantis
Quando tirar a rodinha da bicicleta?
Caro Leitor,
Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.