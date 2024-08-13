Bicicleta elétrica: os melhores modelos para comprar em 2024

Veja modelos indicados de bicicletas elétricas e tire todas as suas dúvidas. Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, a busca por meios de transporte alternativos, sustentáveis e eficientes tem impulsionado a popularidade das bicicletas elétricas. Também conhecidas como e-bikes, elas oferecem uma solução para enfrentar o trânsito das grandes cidades, reduzir a pegada de carbono e proporcionar uma opção prática de mobilidade para pessoas de todas as idades. Com a combinação de um motor elétrico e a versatilidade de uma bicicleta tradicional, elas estão rapidamente se tornando uma escolha preferida para o transporte diário.

Quer saber mais sobre e já começar a andar com a sua e-bike por aí? Então pode separar seu tênis preferido e sua garrafinha d'água: neste artigo, vamos entender como as bicicletas elétricas funcionam e como escolher a melhor para a sua rotina.

É necessário habilitação para dirigir bicicleta elétrica?

Essa é uma questão que exige certo cuidado. Apesar de no Brasil não ser necessário ter habilitação para conduzir uma bicicleta elétrica, desde que ela atenda aos requisitos de potência e velocidade, é preciso estar sempre atualizado em relação à legislação. Em relação a isso, as bicicletas elétricas devem ter potência máxima de 350W e velocidade limitada a 25 km/h, contando com auxílio de indicador de velocidade, capacete, campainha e devida sinalização.

Como funciona a bicicleta elétrica?

Uma bicicleta elétrica é equipada com um motor elétrico, que auxilia o ciclista durante a pedalada. Por ser um modelo híbrido, pode tanto utilizar o motor como as suas próprias pedaladas, ou ainda ambos, para se locomover.

Esse motor é alimentado por uma bateria, que pode ser recarregada em uma tomada comum, geralmente levando de 3 a 6 horas para uma carga completa. Mas não se preocupe: uma vez que a bateria acabar, ela ainda pode ser utilizada como uma bicicleta padrão.

Uma bicicleta elétrica pode ser a solução perfeita entre praticidade e mobilidade. Crédito: Divulgação

Por que comprar uma bicicleta elétrica?

Muitas pessoas se perguntam se vale a pena o investimento. A resposta depende de vários fatores, mas em geral, as e-bikes oferecem inúmeras vantagens que o justificam, entre elas:

01 Economia e sustentabilidade As bicicletas elétricas são mais econômicas do que carros ou motos em termos de custos operacionais e manutenção. Além disso, são uma opção ecológica, ajudando a reduzir as emissões de carbono e a poluição do ar nas cidades. 02 Praticidade Com as bicicletas elétricas, é possível percorrer longas distâncias sem se cansar tanto quanto em uma bicicleta tradicional. Elas são ideais para quem precisa se deslocar diariamente para o trabalho, mas quer evitar o trânsito e o estresse do transporte público. 03 Versatilidade Seja para lazer, transporte ou até mesmo para atividades esportivas, as e-bikes se adaptam a diversas necessidades. Com diferentes modos de assistência, você pode escolher o nível de ajuda que deseja do motor, desde um leve impulso até a propulsão total.

Qual é a diferença entre bicicleta elétrica e motorizada?

A principal diferença entre uma bicicleta elétrica e uma motorizada está na fonte de energia e no modo de operação. As bicicletas elétricas utilizam um motor elétrico alimentado por bateria, enquanto as motorizadas geralmente usam motores a combustão interna.

Quais bicicletas elétricas são indicadas?

Caloi E-Vibe Rush

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Ideal para o ciclista que busca uma alternativa eficiente para a mobilidade urbana, a Caloi E-Vibe Rush une tecnologia e durabilidade. Com motor de cubo de 250W e múltiplos níveis de assistência, esta bicicleta elétrica conta com uma bateria de lítio integrada ao quadro de alumínio, proporcionando um visual clean e aerodinâmico.



Os aros de 29 polegadas, aliados aos freios a disco, oferecem estabilidade superior e frenagens precisas em diferentes condições climáticas. A transmissão Shimano de 7 velocidades garante trocas suaves, tornando a experiência de pedalar na cidade muito mais leve, ágil e prazerosa.

Caloi E-Vibe Elite

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Concebida para o ciclista que deseja explorar trilhas com confiança, a E-Vibe Elite da Caloi é equipada com um motor de 250W de alta eficiência, ideal para superar terrenos desafiadores e inclinações acentuadas sem exaustão.



Com diversos modos de assistência e uma bateria de longa duração integrada ao design, essa bicicleta oferece autonomia para aventuras prolongadas. Os pneus de alta tração, a suspensão dianteira de 100mm e os freios a disco hidráulicos garantem uma estabilidade e um controle superiores, permitindo que você domine o off-road com total segurança.

Bicicleta Elétrica Atrio Miami

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A Atrio Miami é a escolha perfeita para quem busca uma alternativa econômica e sustentável para se deslocar pela cidade com estilo. Equipada com um motor de cubo de 350W, que pode ser acionado tanto pelo pedal assistido quanto pelo acelerador integrado, este modelo oferece a praticidade necessária para enfrentar a rotina urbana com facilidade.



Seus pneus largos garantem uma estabilidade excepcional, enquanto o design ergonômico com quadro baixo proporciona conforto extra. Os freios de alta precisão, combinados com os modos de assistência selecionáveis, garantem segurança e controle total em todas as condições de tráfego, tornando seus trajetos diários muito mais divertidos.

Bicicleta Elétrica Aro 29 Two Dogs Extreme X1

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Para aqueles que buscam uma bicicleta elétrica com design premium e alta tecnologia, a Extreme X1 Aro 29 é a escolha certa. Com motor de 500W e câmbio de precisão, esta bike impressiona pela sua força e autonomia, sendo ideal para longas jornadas e terrenos variados.

A estrutura de alumínio reforçado e a bateria integrada ao quadro, que pode ser removida com chave, proporcionam praticidade e segurança incomparáveis. O ciclo computador no guidão permite acompanhar todas as informações necessárias, desde a potência do motor até a distância percorrida, fazendo desta uma excelente opção para ciclistas exigentes que não abrem mão de performance no dia a dia.

Duos New Confort 800W

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A Duos New Confort é a solução definitiva para quem busca potência e praticidade no transporte urbano. Equipada com um motor de 800W, ela oferece o torque necessário para vencer subidas com tranquilidade, garantindo uma condução suave e eficiente em qualquer trajeto.



Seu design foca no conforto total do condutor, contando com selim ergonômico, suspensão dianteira e um sistema de segurança completo que inclui alarme antifurto e chave liga-desliga. Com baixo custo de manutenção e consumo de energia irrisório, a New Confort é a alternativa inteligente para quem não quer abrir mão da agilidade e da economia no dia a dia.

Bicicleta Elétrica Aro 29 350W Shimano Atrio

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A Atrio Aro 29 é uma bicicleta elétrica que combina design atraente e tecnologia avançada para proporcionar uma experiência de pedalada confortável e eficiente. Com motor de 350W e bateria com autonomia de até 50km, esta bike é ideal para passeios longos e seguros, seja na cidade ou em trilhas leves.



A transmissão Shimano de 7 marchas e o sistema de pedal assistido oferecem uma condução leve e fluida, enquanto os freios a disco mecânicos garantem controle e segurança em diversas condições. Sua bateria removível com trava de segurança traz a praticidade necessária para o carregamento em qualquer ambiente.

Bicicleta Elétrica Ebike Myway 4.0 Aro 16

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A E-bike MyWay 4.0 é a definição de praticidade e inteligência urbana. Projetada para quem não tem tempo a perder e pouco espaço a ocupar, esta bike dobrável combina um motor de 250W com a conveniência de uma bateria removível de longa duração. Seja para o lazer ou para o deslocamento diário, ela oferece uma condução ágil e segura em qualquer trajeto.

Com freios a disco em ambas as rodas e pneus de 16 polegadas que garantem estabilidade, a MyWay 4.0 permite que você fuja do trânsito com total liberdade. O display de LED integrado mantém você sempre informado sobre o nível da bateria, enquanto o design em alumínio garante leveza no transporte e durabilidade para enfrentar a rotina da cidade.

As bicicletas elétricas representam uma solução inovadora e prática para os desafios de mobilidade urbana. Com benefícios que vão desde a economia de tempo e dinheiro até a contribuição para um meio ambiente mais limpo, elas são uma excelente opção para quem busca um meio de transporte eficiente e sustentável. Se você está considerando a compra de uma bicicleta elétrica, avalie suas necessidades e escolha um modelo que melhor se adapte ao seu estilo de vida, estando sempre atento à necessidade de CNH, emplacamento e é claro, às leis de trânsito.