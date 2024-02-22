Tênis para corrida ou academia? Veja modelos mais indicados

Um ponto de vista: você começou a academia e a dor no joelho parece te perseguir
. Bem, é possível que o grande vilão dessa questão seja ninguém mais, ninguém menos, do que seu tênis. Salvo outras possibilidades, como a execução do movimento e questões genéticas, praticar exercícios com o calçado errado pode acarretar dores não só nessa área, como também no quadril e na lombar.
Para evitar esse tipo de problema, o Clube
separou uma lista com indicações especiais de tênis esportivos, devidamente categorizados, além de elucidar uma dúvida crucial:
No tênis de corrida, é preciso que tenha mais amortecimento para suportar impactos, sola mais curvada que facilite o movimento para frente, e seja leve e flexível. Já no tênis de academia, a palavra-chave é estabilidade: sua sola mais reta possibilita a correção do movimento e atua de forma a prevenir desequilíbrios, sendo normalmente mais baixo e focado na durabilidade e suporte para o tornozelo.
Este tênis têm sido um dos mais procurados recentemente. E não sem motivo: sua tecnologia Amplifoam torna o calçado mais confortável e resistente, não deixando de ter um material respirável. Como é indicado para a academia, é possível ver que tem ainda um solado mais reto e um apoio bem firmado no calcanhar, para possibilitar diversos treinos e agachamentos. Acesse.
Outra possibilidade para melhorar a firmeza, segurança e performance na musculação é este tênis. Além de um design que permite sua utilização também para caminhadas e de forma casual, sua altura, solado reto e apoio no calcanhar se mantém, também agregando um tecido respirável e visando a durabilidade e estabilidade. Compre agora.
Estilo e usabilidade. O modelo também traz ao consumidor a possibilidade de um tênis casual para ser utilizado no dia a dia, e talvez por isso também tenha estado em alta. Como um bom tênis de academia, é estável, respirável e tem tecnologia X10 que garante maior durabilidade e tração na parte traseira do pé. Veja aqui.
Solado reto, tecido transpirável e um bom apoio traseiro: o necessário para o treino diário. Possui cabedal em Mesh com uma série de produtos reciclados de alta performance, para melhor adaptação e ventilação. E se precisar de utilizar para correr, ele também conta com tecnologia lightmotion, que garante um bom amortecimento. Compre aqui.
Com cabedal em material têxtil para conforto e flexibilidade, e tecnologias de aprimoramento para qualidade no percurso, este é um produto que atende à necessidade. Seu solado curvado favorece a movimentação para frente, contando com ótimo sistema de amortecimento e antiderrapante, sem deixar de ser leve e flexível. Compre aqui.
Seu amortecimento Lightstrike, leveza e fecho de cadarço para bloqueio premium compõem um kit que não deixa nada a desejar no campo dos tênis de corrida. Além disso, é feito com uma série de materiais reciclados, no qual este cabedal possui pelo menos 50% de conteúdo reciclado. Saiba mais.
Um tênis muito procurado, com solado curvado e que não deixa de oferecer uma tecnologia de amortecimento que proporciona mais leveza, maciez e flexibilidade nas passadas. Veja agora.
Aqui a diferença do solado também se faz presente, chamando atenção aos olhos por um design impecável, mas também pela funcionalidade e amortecimento. É também extremamente leve em comparação aos tênis de academia: o Mizuno Wave pesa 1248 gramas. Este pesa 530 gramas. Compre aqui.
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, duas dicas extra do Clube: 1 -
Para fazer seu calçado durar mais, evite lavar na máquina e deixe secar à sombra; e 2-
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