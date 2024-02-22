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Tênis para corrida ou academia? Veja modelos mais indicados

Encontre o seu 'par perfeito' entre modelos pensados para se adequar à rotina de atividades

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 17:15

Públicado em 

22 fev 2024 às 17:15
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Imagem meramente ilustrativa Crédito: Google
Um ponto de vista: você começou a academia e a dor no joelho parece te perseguir. Bem, é possível que o grande vilão dessa questão seja ninguém mais, ninguém menos, do que seu tênis. Salvo outras possibilidades, como a execução do movimento e questões genéticas, praticar exercícios com o calçado errado pode acarretar dores não só nessa área, como também no quadril e na lombar.
Para evitar esse tipo de problema, o Clube separou uma lista com indicações especiais de tênis esportivos, devidamente categorizados, além de elucidar uma dúvida crucial:

Qual é a diferença entre um tênis de academia e um tênis de corrida?

No tênis de corrida, é preciso que tenha mais amortecimento para suportar impactos, sola mais curvada que facilite o movimento para frente, e seja leve e flexível. Já no tênis de academia, a palavra-chave é estabilidade: sua sola mais reta possibilita a correção do movimento e atua de forma a prevenir desequilíbrios, sendo normalmente mais baixo e focado na durabilidade e suporte para o tornozelo.

Tênis para a academia

Tênis Asics Gel-Excite 8 Masculino

Tênis Asics Gel-Excite 8 Masculino - Verde Limão
Tênis Asics Gel-Excite 8 Masculino - Verde Limão Crédito: Amazon
Este tênis têm sido um dos mais procurados recentemente. E não sem motivo: sua tecnologia Amplifoam torna o calçado mais confortável e resistente, não deixando de ter um material respirável. Como é indicado para a academia, é possível ver que tem ainda um solado mais reto e um apoio bem firmado no calcanhar, para possibilitar diversos treinos e agachamentos. Acesse.

Tênis Feminino Puma Wired

Tênis Feminino Puma Wired Run
Tênis Feminino Puma Wired Run Crédito: Amazon
Outra possibilidade para melhorar a firmeza, segurança e performance na musculação é este tênis. Além de um design que permite sua utilização também para caminhadas e de forma casual, sua altura, solado reto e apoio no calcanhar se mantém, também agregando um tecido respirável e visando a durabilidade e estabilidade. Compre agora.

Tênis Mizuno Wave

Tênis Mizuno Wave Mirai 5 Mz23
Tênis Mizuno Wave Mirai 5 Mz23 Crédito: Amazon
Estilo e usabilidade. O modelo também traz ao consumidor a possibilidade de um tênis casual para ser utilizado no dia a dia, e talvez por isso também tenha estado em alta. Como um bom tênis de academia, é estável, respirável e tem tecnologia X10 que garante maior durabilidade e tração na parte traseira do pé. Veja aqui.

Tênis Adidas Duramo

Tênis Adidas Duramo
Tênis Adidas Duramo Crédito: Amazon
Solado reto, tecido transpirável e um bom apoio traseiro: o necessário para o treino diário. Possui cabedal em Mesh com uma série de produtos reciclados de alta performance, para melhor adaptação e ventilação. E se precisar de utilizar para correr, ele também conta com tecnologia lightmotion, que garante um bom amortecimento. Compre aqui.

Para correr com conforto

Tênis Fila Masculino Corrida Float Maxxi

Tênis Fila Masculino Corrida Float Maxxi
Tênis Fila Masculino Corrida Float Maxxi Crédito: Amazon
Com cabedal em material têxtil para conforto e flexibilidade, e tecnologias de aprimoramento para qualidade no percurso, este é um produto que atende à necessidade. Seu solado curvado favorece a movimentação para frente, contando com ótimo sistema de amortecimento e antiderrapante, sem deixar de ser leve e flexível. Compre aqui.

Adidas Adizero

Adidas Adizero Sl masculino
Adidas Adizero Sl masculino Crédito: Amazon
Seu amortecimento Lightstrike, leveza e fecho de cadarço para bloqueio premium compõem um kit que não deixa nada a desejar no campo dos tênis de corrida. Além disso, é feito com uma série de materiais reciclados, no qual este cabedal possui pelo menos 50% de conteúdo reciclado. Saiba mais.

Tênis Masculino Olympikus Cyber 3

Tênis Masculino Olympikus Cyber 3
Tênis Masculino Olympikus Cyber 3 Crédito: Amazon
Um tênis muito procurado, com solado curvado e que não deixa de oferecer uma tecnologia de amortecimento que proporciona mais leveza, maciez e flexibilidade nas passadas. Veja agora.

Tênis Feminino Corrida Advanced PRO Run Ultra Leve

Tênis Feminino Corrida Advanced PRO Run Ultra Leve Caminhada Academia
Tênis Feminino Corrida Advanced PRO Run Ultra Leve Caminhada Academia Crédito: Amazon
Aqui a diferença do solado também se faz presente, chamando atenção aos olhos por um design impecável, mas também pela funcionalidade e amortecimento. É também extremamente leve em comparação aos tênis de academia: o  Mizuno Wave pesa 1248 gramas. Este pesa 530 gramas. Compre aqui.

Dicas extra!

Se quer fazer durar ao máximo seu tênis e comprar calçados com desconto, duas dicas extra do Clube: 1 - Para fazer seu calçado durar mais, evite lavar na máquina e deixe secar à sombra; e 2- Assinantes do Clube tem até 25%OFF em parceiros como Mizuno, Netshoes, Olympikus, Under Armour e Zattini! Assine já.

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