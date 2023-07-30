10 benefícios da corrida para a saúde e o emagrecimento

Correr favorece o emagrecimento e a saúde Crédito: Rido | ShutterStock

A corrida, uma das formas mais simples e acessíveis de exercício físico, é adotada tanto por atletas experientes quanto por aqueles que buscam iniciar uma atividade. Aliada ao processo de emagrecimento, ela também oferece diversas vantagens para a saúde.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

A seguir, veja outros benefícios da corrida para a saúde e o emagrecimento!

1. Queima de calorias

O método é uma excelente forma de queimar calorias, o que pode ajudar na perda de peso e no emagrecimento. Uma corrida de 5 km pode gastar entre 250 e 400 calorias. Com a prática frequente, é possível eliminar de 3 a 5 kg no primeiro mês.

“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força”, aconselha Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

2. Melhora do condicionamento

A corrida é um exercício aeróbico que trabalha o sistema cardiovascular, melhorando a capacidade do coração e dos pulmões. “As pessoas melhoram muito o condicionamento fazendo atividades físicas ao longo do tempo, mas o limite é algo bastante individual. Adaptações neurológicas ou orgânicas podem ser feitas para garantir um rendimento melhor nos exercícios e uma melhor qualidade de vida”, analisa o personal trainer José Wilker.

O profissional acrescenta que: “se você praticar esportes com frequência, terá ganhos significativos na saúde e na estética e aumentará sua resistência física”.

3. Redução do risco de doenças cardiovasculares

Além disso, ela ajuda a controlar a pressão arterial, reduzir a inflamação, controlar o peso corporal e combater o estresse, todos fatores importantes na prevenção de doenças cardiovasculares. O coração é fortalecido pela corrida, tornando-se mais eficiente e resistente.

4. Fortalecimento muscular

Esta atividade física envolve diversos grupos musculares e pode contribuir para o fortalecimento muscular, principalmente nas das pernas, glúteos, abdominais e lombar. Fortalecer esses músculos pode ajudar a reduzir o risco de lesões e melhorar a postura.

A corrida pode prevenir doenças cardiovasculares e ósseas Crédito: Suteren | ShutterStock

5. Aumento da densidade óssea

É possível fortalecer os ossos por meio da corrida, prevenindo a perda de massa óssea e ajudando a reduzir o risco de osteoporose, uma condição que torna os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas.

6. Melhora do humor

O exercício físico também ajuda a reduzir a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, e libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e reduzem o estresse e a ansiedade. A corrida, principalmente em ambientes externos, serve como uma distração saudável dos problemas cotidianos, permitindo que os corredores se concentrem no presente.

7. Estímulo ao sistema imunológico

A atividade física regular, como a corrida, pode fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções e doenças. “A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico”, destaca Aline Lamaita.

8. Aumento da resistência física

Correr pode levar ao aumento significativo da resistência física, também conhecida como resistência cardiovascular ou aeróbica. A resistência física refere-se à capacidade do corpo de suportar esforços prolongados e intensos sem fadiga excessiva.

9. Controle do peso

A corrida pode ser uma aliada na manutenção do peso corporal, especialmente quando combinada com uma dieta equilibrada.

10. Melhora da qualidade do sono