Colesterol alto: veja 5 alimentos que ajudam a controlar a doença

Os peixes de água fria auxiliama controlar o colesterol Crédito: Freepik

O colesterol é um tipo de gordura, sintetizada pelo fígado e responsável por produzir os hormônios, a vitamina D e os ácidos biliares que promovem nossa digestão. Ele é essencial para o nosso organismo, pois atua como componente de todas as membranas das nossas células.

"Colesterol é um composto gorduroso natural no nosso organismo utilizado na produção das membranas celulares e alguns hormônios. Existem diferentes tipos: HDL, LDL, VLDL. O HDL é conhecido como colesterol bom por atuar retirando o colesterol das artérias e promovendo a sua eliminação pelo fígado. O aumento do colesterol LDL está relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares", explica Tatiane Emerich, cardiologista da Unimed Vitória.

"O colesterol alto se deposita nos vasos formando a placa gordurosa, obstruindo a passagem do fluxo sanguíneo para os órgãos e causando as doenças cardiovasculares, como infarto e o acidente vascular cerebral (AVC)"

Para a prevenção do excesso de colesterol é importante se manter ativo com atividades físicas regulares, mantendo a queima de gordura. A alimentação é responsável por aproximadamente 30% do colesterol circulante. Por isso, consumir alimentos saudáveis é essencial para auxiliar no controle do colesterol.

A médica nutróloga Marcella Garcez diz que uma dieta desequilibrada aumenta a prevalência de patologias como a obesidade e os diabetes . "O colesterol é um tipo de gordura presente em alimentos gordurosos, de origem animal. Portanto as gorduras saturadas de origem animal são as principais fontes alimentares de colesterol exógeno. Mas o consumo excessivo de gorduras modificadas de origem vegetal, como as gorduras trans, de açúcares e bebidas alcoólicas, pode também causar alterações de perfil lipídico".

"Uma dieta equilibrada, variada e natural, baseada no consumo de proteínas magras e de origem vegetal, carboidratos complexos e gorduras boas, é a melhor opção na hora de escolher a alimentação"

As médicas dizem que alimentos como aveia, abacate, nozes, castanhas, chocolate amargo, frutas vermelhas e peixes de água fria são alguns dos alimentos que auxiliam a controlar o colesterol.

TRATAMENTO

O tratamento do colesterol alto deve incluir orientações de mudanças de padrão alimentar e estilo de vida. Entre as principais diretrizes nutricionais estão a adoção de dieta isenta de ácidos graxos trans e redução no consumo de ácidos graxos saturados e açúcares em excesso. "Deve ser incentivada a adoção de hábitos alimentares saudáveis, com orientações sobre a seleção dos alimentos, modo de preparo, quantidade e possíveis substituições, aliada com a mudança do estilo de vida, com a prática de atividades físicas moderadas, redução no consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo", diz Marcella Garcez.

O início da terapia medicamentosa depende do risco cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia. "Se essa for a opção, a prescrição médica tem algumas classes de medicamentos que devem ser escolhidos de forma individualizada e acompanhados. Entre as principais classes de medicamentos estão as estatinas, resinas, fibratos, entre outras. Por se tratar de doença crônica a dislipidemia requer acompanhamento médico por tempo indeterminado", diz a médica nutróloga.

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