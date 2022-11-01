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Colesterol alto: veja 5 alimentos que ajudam a controlar a doença

Uma alimentação saudável é essencial para o controle do colesterol. Alguns alimentos, como aveia, abacate e peixes de água fria, podem auxiliar nesse objetivo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 17:28

Peixe
Os peixes de água fria auxiliama  controlar o colesterol Crédito: Freepik
O colesterol é um tipo de gordura, sintetizada pelo fígado e responsável por produzir os hormônios, a vitamina D e os ácidos biliares que promovem nossa digestão. Ele é essencial para o nosso organismo, pois atua como componente de todas as membranas das nossas células. 
"Colesterol é um composto gorduroso natural no nosso organismo utilizado na produção das membranas celulares e alguns hormônios. Existem diferentes tipos: HDL, LDL, VLDL. O HDL é conhecido como colesterol bom por atuar retirando o colesterol das artérias e promovendo a sua eliminação pelo fígado. O aumento do colesterol LDL está relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares", explica Tatiane Emerich, cardiologista da Unimed Vitória. 
A médica diz que o colesterol pode ser alto por uma ingestão rica em alimentos gordurosos, falta de atividade física ou por herança genética, que leva a um mau funcionamento do fígado, que se torna incapaz de eliminar o colesterol do sangue.
"O colesterol alto se deposita nos vasos formando a placa gordurosa, obstruindo a passagem do fluxo sanguíneo para os órgãos e causando as doenças cardiovasculares, como infarto e o acidente vascular cerebral (AVC)"
Para a prevenção do excesso de colesterol é importante se manter ativo com atividades físicas regulares, mantendo a queima de gordura. A alimentação é responsável por aproximadamente 30% do colesterol circulante. Por isso, consumir alimentos saudáveis é essencial para auxiliar no controle do colesterol. 
A médica nutróloga Marcella Garcez diz que uma dieta desequilibrada aumenta a prevalência de patologias como a obesidade e os diabetes. "O colesterol é um tipo de gordura presente em alimentos gordurosos, de origem animal. Portanto as gorduras saturadas de origem animal são as principais fontes alimentares de colesterol exógeno. Mas o consumo excessivo de gorduras modificadas de origem vegetal, como as gorduras trans, de açúcares e bebidas alcoólicas, pode também causar alterações de perfil lipídico".
"Uma dieta equilibrada, variada e natural, baseada no consumo de proteínas magras e de origem vegetal, carboidratos complexos e gorduras boas, é a melhor opção na hora de escolher a alimentação"
As médicas dizem que alimentos como aveia, abacate, nozes, castanhas, chocolate amargo, frutas vermelhas e peixes de água fria são alguns dos alimentos que auxiliam a controlar o colesterol

TRATAMENTO

O tratamento do colesterol alto deve incluir orientações de mudanças de padrão alimentar e estilo de vida. Entre as principais diretrizes nutricionais estão a adoção de dieta isenta de ácidos graxos trans e redução no consumo de ácidos graxos saturados e açúcares em excesso. "Deve ser incentivada a adoção de hábitos alimentares saudáveis, com orientações sobre a seleção dos alimentos, modo de preparo, quantidade e possíveis substituições, aliada com a mudança do estilo de vida, com a prática de atividades físicas moderadas, redução no consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo", diz Marcella Garcez.
O início da terapia medicamentosa depende do risco cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia. "Se essa for a opção, a prescrição médica tem algumas classes de medicamentos que devem ser escolhidos de forma individualizada e acompanhados. Entre as principais classes de medicamentos estão as estatinas, resinas, fibratos, entre outras. Por se tratar de doença crônica a dislipidemia requer acompanhamento médico por tempo indeterminado", diz a médica nutróloga. 

VEJA 5 ALIMENTOS QUE AUXILIAM A CONTROLAR O COLESTEROL 

01

Abacate

Apesar de ser relativamente calórico, o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas que são benéficas ao organismo, pois ajudam a diminuir o colesterol e a reduzir os triglicérides. Além da presença de glutationa, um potente antioxidante com efeitos cardioprotetores.

02

Peixes de água fria

Os peixes em geral, contêm o ácido graxo ômega 3, porém os de água fria como o salmão, o atum, a sardinha, a cavala e a corvina concentram maiores quantidades. Os ômegas 3 são gorduras insaturadas que reduzem a quantidade de colesterol ruim no organismo e ajudam a melhorar a circulação sanguínea.

03

Aveia

A aveia, em farelo ou flocos, concentra uma fibra solúvel chamada betaglucana que ajuda a reduzir a quantidade de colesterol que o organismo absorve.

04

Linhaça e chia

As duas sementes são ricas em ômega 3, além de fibras solúveis que ajudam a reduzir a absorção de colesterol exógeno e melhorar funções metabólicas e marcadores inflamatórios.

05

Frutas vermelhas

Ricas em fibras solúveis e polifenóis, as frutas vermelhas como morangos, amoras, framboesas e mirtilos, são grandes aliadas para a prevenção de doenças cardiovasculares.

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