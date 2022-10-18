Veja 5 sinais de que o colesterol está alto e como evitar o acúmulo

Dor no peito, fraqueza e tontura podem ser alguns dos sinais de que o colesterol está alto Crédito: Shutterstock

O colesterol é essencial para o nosso organismo, pois ele atua como componente de todas as membranas das nossas células. A cardiologista Sueli Vieira Santos, da Rede de Hospitais São Camilo São Paulo, explica que ele é um tipo de gordura, sintetizada pelo fígado e responsável por produzir os hormônios, a vitamina D e os ácidos biliares que promovem nossa digestão.

"Uma molécula importante para a formação de células no nosso corpo, presente no cérebro, nos nervos, nos músculos, na pele, no fígado, nos intestinos e no coração. Algo importante para o corpo, mas que, em excesso, pode acarretar doenças cardiovasculares. E isso só ocorrerá dependendo da quantidade de colesterol que temos no corpo ou que consumimos, e qual tipo seja, pois há o chamado colesterol bom e o ruim. Gema de ovo, bacon ou toucinho, carne de frango com pele, torresmo, manteiga, creme de leite e nata, frituras, salsicha, salame e linguiça e carnes de animais são os principais alimentos que contém uma significativa quantidade de colesterol", diz Sueli Vieira Santos.

Há dois tipos de colesterol: o LDL, chamado de “colesterol ruim”, e o HDL, conhecido como “colesterol bom”. O primeiro faz a gordura se alojar nas paredes internas das artérias, causando problemas de saúde. Já o HDL retira esse excesso, evitando a obstrução da passagem do sangue.

A cardiologista conta que alguns dos alimentos contendo colesterol são provenientes de frituras, de carnes, da manteiga, do toucinho, da nata do leite entre outros, que em excesso promovem o aumento da fabricação de colesterol pelo fígado. "Isso gera um acúmulo de colesterol e podendo depositar ateroma ou placas de gorduras nas artérias, acarretando as doenças do sistema cardiovascular", diz Sueli Vieira Santos.

"O colesterol alto não causa sintomas no corpo, mas em excesso no fígado pode sobrecarregar a vesícula e ocasionar a colesterelose vesicular – um estágio pré-formação de cálculos na vesícula. No pâncreas, pode ocasionar a pancreatite; e nas artérias, o infarto no coração ou um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na pele também pode haver sinais: os xantomas"

5 SINAIS DE QUE O COLESTEROL ESTÁ ALTO

Acúmulo de gordura ao redor dos olhos , chamados xantomas ou xantelasmas;





Sinais de doenças cardiovasculares como infarto ou AVC, representados por angina, dor no peito, fraqueza, fadiga, tontura e dores de cabeça;





como infarto ou AVC, representados por angina, dor no peito, fraqueza, fadiga, tontura e dores de cabeça; Tontura ou desequilíbrio também podem indicar a placa de aterosclerose formada a partir do colesterol nas carótidas;





também podem indicar a placa de aterosclerose formada a partir do colesterol nas carótidas; Intestino preguiçoso ou com hipersensibilidade abdominal;





ou com hipersensibilidade abdominal; Dor nas pernas ao andar.



A médica cardiologista Fernanda Bento, da Rede Meridional/Kora Saúde, conta que o colesterol está presente no nosso organismo de forma benéfica, já que precisamos dele. O problema acontece quando há o aumento do colesterol ruim. "É o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, ele tem mais chances de precipitar na circulação sanguínea e agarrar na parede das nossas artérias, causando a aterosclerose, que é o o acúmulo de gordura de colesterol na parede dos nossos vasos".

O colesterol alto ocorre quando existe um desbalanço entre o que a pessoa precisa de gordura colesterol para produzir as células e hormônios e a oferta que ela tem dele, seja da produção do fígado ou do que ingere. Entre os perigos, a cardiologista conta que tem o colesterol alto que se transforma em acúmulo de gordura e levando ao sobrepeso e a obesidade. E também pode ocorrer um acúmulo de gordura no fígado. "Ao longo do tempo o metabolismo vai levando a uma calcificação e a uma inflamação, e isso a longo prazo pode gerar uma cirrose não alcoólica", diz Fernanda Bento.

A primeira causa do colesterol é a genética, quando o indivíduo possui genes que determinam essa alteração. Outras causas podem ser a alimentação, por meios de alimentos calóricos, doenças como hipotireoidismo e até medicamentos que podem elevar os triglicérides.

O tratamento vai depender da mudança do estilo de vida, da diminuição de alimentos gordurosos e de exercícios para queima da gordura corporal. "A prevenção é muito importante. Por isso, é recomendado ter uma alimentação pobre em gordura trans, evitar as carnes gordurosas e as dietas com altos índices de calorias, além de praticar atividade física. O componente aeróbico - como o andar de bicicleta, fazer caminhadas ou nadar - faz com que a gente metabolize e utilize muito mais essas reservas de glicose de gordura e não acumule o colesterol", diz Fernanda Bento.