Água com limão: qual o melhor horário do dia para consumir a bebida?

O limão é rico em vitamina C, sendo uma boa fonte de fibras, e também contém várias outras vitaminas, como tiamina, riboflavina e minerais, como fósforo, silício, cálcio. Beber a fruta com água pode fazer toda a diferença na saúde do corpo e no bom funcionamento do organismo. O ácido presente no limão promove o aumento da secreção dos ácidos gástricos, auxiliando no processo digestivo.
A água irá hidratar o corpo e o consumo de limão diário ajuda a fortalecer o sistema imunológico e facilita a absorção de ferro presente nos alimentos.
"Ao ingerir um shot ou meio copo de água com limão, devido à sua acidez, estimula-se a secreção pancreática e biliar de enzimas digestivas e sais biliares, respectivamente. Sempre que utilizado antes de refeições, o processo de digestão é otimizado. Além disso, melhora a função intestinal, principalmente para quem sofre de constipação intestinal", explica a nutricionista Dalyla Formagine, da clínica Giane Giro.
Com tantos benefícios, qual o melhor horário para tomar água com limão? Dalyla Formagine diz que o horário ideal depende do objetivo e queixa apresentada. Quando a intenção é melhorar o intestino, o ideal é tomar em jejum com pouca água e de preferência em temperatura ambiente ou até morna. Já quando a intenção é melhorar a digestão, com estímulo biliar e pancreático, usa-se antes das principais refeições, como almoço e jantar, no máximo com 100ml de água".
A nutricionista Mayara Magalhães de Mattos, do Viver Bem Unimed Vitória, diz que o melhor horário para o consumo de água com limão é junto das grandes refeições, como almoço e jantar, pois auxilia na absorção de ferro. "Pessoas com sensibilidade gástrica, como as que possuem gastrite, devem tomar cuidado ao ingerir alimentos ácidos em jejum, pois podem ter algum desconforto", orienta.
BENEFÍCIOS DA ÁGUA COM LIMÃO
A nutricionista diz que não existe um tempo para o líquido ser ingerido antes da refeição. "Pode ingerir na hora da refeição para auxiliar na digestão ou imediatamente depois, para auxiliar na absorção de ferro", diz Mayara Magalhães de Mattos.
A bebida pode ser ingerida diariamente, mas o ideal é variar o consumo de frutas para não ficar "preso" em um único alimento. "Existem frutas maravilhosas da mesma classe do limão excelentes para saúde, como laranja, acerola e abacaxi, entre outros".
O consumo da bebida pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de algumas doenças. "Devido à vitamina C, pode auxiliar contra gripes e resfriados. Por ser também antioxidante, combate radicais livres que pode auxiliar na prevenção do desenvolvimento de câncer", diz Mayara Magalhães de Mattos.
Dalyla Formagine diz que a quantidade de consumo diário depende de cada objetivo e sintoma apresentado. "Geralmente o uso varia entre meia a uma unidade de limão por dia".
"Apesar de diversos benefícios ao organismo, a água com limão não promove o emagrecimento. Não existe quebra de gordura com ingestão de limão. O benefício é ao nível digestivo, absortivo e eliminatório"
A bebida pode ser consumida diariamente por pessoas saudáveis que não apresentem sensibilidade ou úlceras estomacais. "Outro ponto importante é cuidar de como é feita a ingestão para não causar sensibilidade e corrosão dos dentes. Evite deixar o ácido em contato direto com os dentes, uma sugestão é usar um canudo e logo após a refeição escovar os dentes", finaliza Dalyla Formagine.