Água com limão: qual o melhor horário do dia para consumir a bebida?

O consumo da bebida pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de algumas doenças Crédito: Shutterstock

O limão é rico em vitamina C, sendo uma boa fonte de fibras, e também contém várias outras vitaminas, como tiamina, riboflavina e minerais, como fósforo, silício, cálcio. Beber a fruta com água pode fazer toda a diferença na saúde do corpo e no bom funcionamento do organismo. O ácido presente no limão promove o aumento da secreção dos ácidos gástricos, auxiliando no processo digestivo.

água irá hidratar o corpo e o consumo de limão diário ajuda a fortalecer o sistema imunológico e facilita a absorção de ferro presente nos alimentos.

Sempre que utilizado antes de refeições, o processo de digestão é otimizado. Além disso, melhora a função intestinal, principalmente para quem sofre de constipação intestinal", explica a nutricionista Dalyla Formagine, da clínica Giane Giro. "Ao ingerir um shot ou meio copo de água com limão , devido à sua acidez, estimula-se a secreção pancreática e biliar de enzimas digestivas e sais biliares, respectivamente.Sempre que utilizado antes de refeições, o processo de digestão é otimizado. Além disso, melhora a função intestinal, principalmente para quem sofre de constipação intestinal", explica a nutricionista Dalyla Formagine, da clínica Giane Giro.

Com tantos benefícios, qual o melhor horário para tomar água com limão? Dalyla Formagine diz que o horário ideal depende do objetivo e queixa apresentada. Quando a intenção é melhorar o intestino, o ideal é tomar em jejum com pouca água e de preferência em temperatura ambiente ou até morna. Já quando a intenção é melhorar a digestão, com estímulo biliar e pancreático, usa-se antes das principais refeições, como almoço e jantar, no máximo com 100ml de água".

o melhor horário para o consumo de água com limão é junto das grandes refeições, como almoço e jantar, pois auxilia na absorção de ferro. "Pessoas com sensibilidade gástrica, como as que possuem A nutricionista Mayara Magalhães de Mattos, do Viver Bem Unimed Vitória, diz que. "Pessoas com sensibilidade gástrica, como as que possuem gastrite , devem tomar cuidado ao ingerir alimentos ácidos em jejum, pois podem ter algum desconforto", orienta.

BENEFÍCIOS DA ÁGUA COM LIMÃO

A nutricionista diz que não existe um tempo para o líquido ser ingerido antes da refeição. "Pode ingerir na hora da refeição para auxiliar na digestão ou imediatamente depois, para auxiliar na absorção de ferro", diz Mayara Magalhães de Mattos.

A bebida pode ser ingerida diariamente, mas o ideal é variar o consumo de frutas para não ficar "preso" em um único alimento. "Existem frutas maravilhosas da mesma classe do limão excelentes para saúde, como laranja, acerola e abacaxi, entre outros".

O consumo da bebida pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de algumas doenças. "Devido à vitamina C , pode auxiliar contra gripes e resfriados. Por ser também antioxidante, combate radicais livres que pode auxiliar na prevenção do desenvolvimento de câncer", diz Mayara Magalhães de Mattos.

Dalyla Formagine diz que a quantidade de consumo diário depende de cada objetivo e sintoma apresentado. "Geralmente o uso varia entre meia a uma unidade de limão por dia".

"Apesar de diversos benefícios ao organismo, a água com limão não promove o emagrecimento. Não existe quebra de gordura com ingestão de limão. O benefício é ao nível digestivo, absortivo e eliminatório"