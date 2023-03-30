Água com limão: saiba as vantagens do consumo para a saúde

Tomar 200ml de água com 1 limão espremido pela manhã estimula a hidratação durante o dia Crédito: Shutterstock

Beber água com limão é um hábito simples e pode fazer toda a diferença na saúde do corpo e no bom funcionamento do organismo. Tudo porque o ácido presente no limão promove o aumento da secreção dos ácidos gástricos, auxiliando no processo digestivo.

O limão é rico em vitamina C e é uma boa fonte de fibras e também contém várias outras vitaminas como tiamina, riboflavina e minerais como fósforo, silício, cálcio. "Por ser rico em vitamina C, o consumo de limão diário ajuda a fortalecer o sistema imunológico e facilita a absorção de ferro presente nos alimentos. Também atua como antioxidante, combatendo condições inflamatórias e diminuindo o estresse oxidativo. Além disso, tomar 200ml de água com um limão espremido pela manhã estimula a hidratação durante o dia", diz a nutricionista Caroline Ribeiro.

A profissional conta que não há a necessidade de ultrapassar o consumo de um a dois limões espremidos em 200ml a 300ml de água por dia. E ainda dá para enriquecer o sabor da bebida. "É possível combinar com outros alimentos, fazendo diferentes preparações utilizando alimentos funcionais. A água saborizada é um bom exemplo, adicionando hortelã, pepino, abacaxi, morango, especiarias e até mesmo alguns chás, são formas de agregar nutrientes a bebida e manter a hidratação ao longo do dia, principalmente para pessoas com dificuldade em tomar a quantidade adequada de água", diz Caroline Ribeiro.

No shot matinal podemos incluir alguns alimentos anti-inflamatórios, como a canela, gengibre, própolis, que ajudam na imunidade e deixam a bebida mais nutritiva e potencializam os benefícios da fruta. "A bebida pode ser consumida diariamente, desde que não tenha contra indicação", conta Caroline Ribeiro.

"A acidez do limão estimula a produção de saliva, facilitando a digestão, ajuda na hidratação, por deixar o sabor da água mais agradável, com propriedades antioxidantes que protegem as nossas células. E o suco de limão, assim como de outras frutas cítricas, apresenta um efeito protetor contra a formação de pedras nos rins"

CUIDADOS AO BEBER ÁGUA COM LIMÃO

A nutricionista Mayara Magalhães, da Unimed Vitória , conta que entre os benefícios do consumo da bebida estão o aumento da imunidade, é antioxidante, auxilia na produção de colágeno e também hidratação. "O mecanismo é simples: a água irá hidratar o corpo e o limão, por ser rico em vitamina C, irá fortalecer as defesas do organismo".

"Para uma pessoa saudável, que faz o consumo normal, não há problemas. Porém, o consumo precisa de atenção para pacientes com gastrite e também para aqueles com alergia ao limão"

Devido a acidez, em alguns casos, como refluxo e gastrite, o consumo não é recomendado. "Porém, a sensibilidade a esses alimentos é muito individual, tem pessoas que sentem desconforto e outras que não sentem nada. É preciso que um profissional avalie individualmente. Outro detalhe é que esse aumento na acidez também pode desgastar o esmalte dos dentes", destaca Caroline Ribeiro.

CONSUMO DE ÁGUA COM LIMÃO

O consumo da bebida pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de algumas doenças. "Ela auxilia na prevenção de gripes e resfriados devido à vitamina C que o limão contém, que auxilia no aumento da imunidade, ou seja, na proteção do organismo", diz Mayara Magalhães.

Segundo a nutricionista, o ideal é a bebida ser consumida imediatamente após a fruta ser cortada, pois a vitamina C oxida muito rápido. "Consumir após as grandes refeições é excelente para auxiliar na digestão e potencializar a absorção do ferro da refeição", destaca Mayara Magalhães.