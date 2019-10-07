4 shots matinais para acelerar o metabolismo e emagrecer

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Emagrece, é refrescante e pode ser até gostoso. Apesar de parecer, os shots matinais não são um milagres - mas dão um empurrãozinho e tanto. Por isso, pegamos a receita de quatro desses drinques saudáveis com a nutricionista Estela Reginatto. É importante que esses preparados sejam ingeridos em jejum pela manhã. Os ativos presentes em cada receita vão turbinar o metabolismo justamente por serem a primeira dose de nutrientes e vitaminas que o corpo vai absorver depois de um período mais longo sem alimentação.

Segundo a nutricionista, o ideal é variar dentre as opções disponíveis, no entanto, a maior parte deles pode ser tomada com frequência sem ter que se preocupar demais.

"Eles são muito feitos à base de limão, vinagre e maçã. Quem tem algum problema com esses itens é que tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas os benefícios são inúmeros e raramente vão ocasionar em algo mais sério para a saúde, do ponto de vista de complicações mesmo", destaca, em bate-papo com A Gazeta.

A expert também destaca que nesses shots folhas verdes são muito usadas, já que têm propriedades digestivas e de ação direta no intestino. "Alguns desses shots só são indicados, inclusive, uma vez por semana porque agem de forma mais potente no trato intestinal", reitera.