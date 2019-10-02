Câncer de mama também pode afetar os homens

Homens também têm câncer de mama Crédito: Freepik

Outubro começou e com ele a conscientização sobre o câncer de mama. A ação tem o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção da doença. Mas o problema pode atingir também os homens. Pois é! Os casos são mais raros, representando apenas 1% do total de casos da doença. Por isso, quando os são descobertos já estão em um estágio avançado. Isso acontece porque os hormônios masculinos são mais baixos comparados aos femininos.

Em ambos os casos, os sintomas são os mesmos. Aparece um nódulo na região mamária e abaixo das axilas. O principal sinal é uma dor no bico e sensação de inchaço. Ainda existe preconceito e uma resistência masculina ao realizar exames de prevenção, principalmente a mamografia. Entretanto, o que dificulta o alerta é o fato de homens não terem seios.

O risco da doença atinge homens mais velhos, geralmente a partir dos 60 anos. Por isso, é importante ficar atento e investigar se existir histórico de câncer de mama na família. Além disso, a doença também pode se manifestar com o aumento de gordura abdominal, quem tem cirrose hepática e pelo uso de medicamentos para o tratamento de câncer de próstata e antidepressivos. Outros fatores são o uso de anabolizantes ou estrogênios, radiação e alcoolismo são fatores que colaboram.