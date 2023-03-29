Quais as tendências de beleza para 2023 na dermatologia?

O evento tem relevância na Dermatologia mundial, com alto nível científico e muitas inovações apresentadas Crédito: Shutterstock

Na segunda quinzena de março, dermatologistas de várias partes do mundo se reuniram nos Estados Unidos, para conhecer as novidades em procedimentos, técnicas, aparelhos e protocolos que vão nortear a área. Sediado em New Orleans, a reunião Anual da Academia Americana de Dermatologia, é o evento com relevância mundial, com alto nível científico e muitas inovações apresentadas.

A dermatologista Giane Giro, que esteve no evento, explica que o encontro abrange todas as áreas da dermatologia: clínica, estética e cirúrgica. "São dezenas de salas onde as aulas acontecem simultaneamente, cada uma com um tema diferente, durante cinco dias". O evento também possui uma grande área com centenas de expositores das grandes indústrias de medicamentos, cosméticos, empresas de laser e outras tecnologias.

REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE SEM DEIXAR CICATRIZ

Quando o assunto é o rejuvenescimento facial, as maiores inovações foram as tecnologias, com grande destaque para o micro-coring, que remove o excesso de pele sem deixar cicatrizes, sendo um tratamento diferente de tudo o que temos atualmente. "Ela faz a remoção mecânica do excesso de pele através de milhares de fragmentos microscópicos, sem deixar cicatrizes. Essa tecnologia é inovadora e totalmente diferente do que temos disponível atualmente para o tratamento de rugas e flacidez. Os estudos mostram que esta remoção pode corresponder ao equivalente de 9% da pele da área tratada, chegando próximo do tão desejado lifting sem cortes. O aparelho se chama Ellacor, foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) para tratamento de rugas moderadas a severas, e ainda não tem previsão de data para chegar no Brasil", explica Giane Giro.

Além disso, foi lançado um novo ultrassom sincronizado paralelo, que entrega a energia do ultrassom de maneira diferente dos aparelhos anteriores, e está indicado para o tratamento da flacidez da face e pescoço.

Outro lançamento foi a radiofrequência combinada com campo eletromagnético para tratamento da flacidez facial com ação na camada muscular, ele realiza os dois tratamentos simultaneamente.

INJETÁVEIS

A tendência nos tratamentos injetáveis é aplicar o mínimo de seringas, buscando o conceito de naturalidade. A dermatologista conta que a apresentação ao vivo dos tratamentos para rejuvenescimento, chamada “Estado da Arte da Dermatologia Estética” que reúne os grandes injetores dos Estados Unidos, foi um consenso que a preferência entre eles é usar de duas a três seringas de ácido hialurônico por sessão, procurando manter a naturalidade no rosto.

"Existe uma grande preocupação em relação aos exageros que temos visto ultimamente. Por isso, o ideal é realizar tratamentos para a flacidez com tecnologias para estímulo a produção de colágeno, e complementar com o ácido hialurônico nos pontos de sustentação da face e para refinamento de algumas áreas, como os lábios, sem modificar o rosto. Não se deve utilizar o ácido hialurônico como o único tratamento para a flacidez facial"

Sobre o tratamento de flacidez, novas tecnologias já em uso nos Estados Unidos devem chegar em breve no Brasil. Uma delas é o Sofwave, que acabou de chegar ao país. "É um ultrassom sincronizado paralelo, indicado para o tratamento da flacidez da face e do pescoço. Essa nova geração de ultrassom foi muito comentada no evento, ela entrega a energia de maneira diferente e é mais confortável que as gerações anteriores de ultrassom microfocado", comenta Giane Giro.

Outro lançamento é o Emface, aparelho que faz estímulo muscular associando o campo eletromagnético com a radiofrequência para promover efeito lifting. "Ele é inovador porque trata o envelhecimento estimulando a camada muscular da face, ao mesmo tempo que estimula a produção de colágeno na pele. Está previsto para chegar ao Brasil em julho", diz a dermatologista Giane Giro.

MENOS PREENCHIMENTOS E MAIS BIOESTIMULADORES

O dermatologista Juliano Motta, que também esteve no congresso, conta que em relação ao rejuvenescimento, os bioestimuladores foram bastante citados e ganham seu espaço nos tratamentos. "Foi abordado em diversas palestras a prática do preenchimento caindo em desuso, onde o objetivo é melhorar a qualidade da pele com os bioestimuladores, envelhecer com qualidade e ter rostos cada vez menos preenchidos e, quando necessário, de forma natural".

CABELO E ACNE

Em relação aos tratamentos de cabelos, o minoxidil oral está sendo cada dia mais usado e estudado no tratamento de diversas doenças do couro cabeludo. "Sabemos que seu resultado é dose dependente, ou seja, quanto maior a concentração, melhor efeito terá. Importante ressaltar algumas contraindicações ao seu uso, como doenças coronarianas, transtornos de circulação que gere edemas de membros inferiores ou quando a pressão arterial não esteja controlada". O médico diz que a dutasterida ganha espaço nos tratamentos de alopecia androgenética em homens. "Sabemos que sua eficácia é superior em relação a famosa finasterida. Há efeitos colaterais que devem ser discutidos com o paciente", diz Juliano Motta.

Já quando o assunto são as acnes, a opção de tratamento com clascoterona tem se mostrado eficaz no tratamento de acne inflamatória moderada. "Pode ser uma opção a pacientes com contraindicação de terapias sistêmicas, como antibióticos sistêmicos ou a isotretinoína. A mesma substância tem sido eficaz em tratamento de queda de cabelo de fator genético, pois tem uma ação anti-androgênica". O médico também destacou outras novidades.

"Os tratamentos de doenças autoimunes, como psoríase, vitiligo e alopecia areata, ganham opções com um grupo de medicações chamado 'imunobiológicos'. Hoje temos diversas medicações acessíveis ao público norte-americano para tratar essas enfermidades, inclusive o câncer de pele. Porém, a maioria dessas medicações ainda não existem no Brasil. Ficamos no aguardo dessas novidades"

Outra novidade para o tratamento de acne foi o lançamento do laser Aviclear, o primeiro no mundo com ação seletiva na glândula sebácea, reduzindo o seu tamanho e também a produção do sebo. "Os estudos mostraram uma alta eficácia na melhora da acne, mantendo os resultados por vários meses após a última sessão. Ele abre uma nova perspectiva de tratamento, trata todos os tipos de pele, dos casos leves até os casos mais severos", diz Giane Giro.

SAÚDE DA PELE

No campo dos cosméticos, novos ativos como os exossomas, um tipo de terapia regenerativa que pode ser uma nova maneira de estimular a produção de colágeno, melhorando as rugas. "Elas contêm substâncias regenerativas, com ação na produção de colágeno, anti-inflamatória e cicatrizante. Algumas empresas estão extraindo os exossomas em laboratório, através de células-tronco e plaquetas, dentre outras células, e desenvolvendo produtos para o rejuvenescimento. Já existe produto para uso tópico, em creme, e também produto estéril para aplicar após laser e microagulhamento", explica a dermatologista Giane Giro.

Os exossomas tem um enorme potencial para uso em cosméticos para o rejuvenescimento, podendo ser uma ótima opção como ativo de produtos de skincare, e também podem ter uso terapêutico em algumas doenças de pele, para a cicatrização e também no tratamento da queda de cabelos. Os primeiros estudos tem resultados animadores, mas seu uso ainda está na fase inicial. Também foram apresentados novos ativos para cosméticos clareadores e para a melhora da qualidade da pele.