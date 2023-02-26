Novidades do mercado da beleza vão de hidratante a novos ácidos; confira

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Hyper Real Skincanvas Balm, da MAC

A marca apresenta a linha de skincare de alto desempenho. O hidratante facial hidrata profundamente e suaviza a pele imediatamente ao longo do tempo. Um creme leve e de rápida absorção que fortalece e protege a barreira da pele, proporcionando brilho e uma aparência mais saudável. Acalma e previne contra as irritações visíveis e mantém a hidratação por 24 horas. Além disso, as manteigas de manga e abacate ajudam a deixar a pele macia e nutrida. Fórmula não oleosa, não esfarela, de textura leve e confortável, é absorvida instantaneamente para uma melhor e mais suave aplicação de maquiagem, mantendo-a por 12 horas, testado em todos os tons de pele.

02

Sabonete Lavanda e Menta, da Farnese

Com nova fórmula com óleos essenciais, o sabonete de Lavanda e Menta conta com um mix de fragrâncias que promete trazer a sensação de relaxamento para o banho mais rápido. Graças aos benefícios da lavanda concentrada, a perfumação do produto permite que, além da limpeza profunda, os consumidores possam extrair um sentimento de calma em conjunto com a essência de menta que auxilia a mente a ampliar o relaxamento diante de sensações corporais físicas.

03

Coleção “Guru do Amor Próprio”, da Colorama

São esmaltes com cores para todos os gostos em acabamentos cremosos, cintilantes e gelatinosos de longa duração que, com os divertidos nomes, elevarão o ânimo instantaneamente. As cores foram pensadas para elevar a autoestima, como o azul cintilante, o rosa cintilante, o azulzinho cremoso, o laranja cremoso super vivo, o roxo pastel cremoso, o nude queimado cintilante, o rosinha cremoso, o vermelho com a textura gelatinosa, e o roxo escuro cremoso. Todos os esmaltes possuem longa duração, cor e brilho intenso.

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Revitalift Retinol, da L'Oréal Paris

É o novo produto da linha anti-idade da marca. O sérum produzido com retinol 100% puro e estável estimula a produção de colágeno e a regeneração da pele promovendo transformações visíveis nas textura e qualidade da pele, reduzindo os principais sinais do envelhecimento nas duas primeiras semanas de uso. A fórmula com retinol, derivado da vitamina A, corrige as rugas mais profundas e contribui com a firmeza da pele. A composição conta com tecnologia Hyalugel - que garante adaptabilidade para as peles brasileiras.

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Vitamina C 15 Oil Control, da Adcos

A marca capixaba amplia sua linha de dermocosméticos e lança a Vitamina C 15 Oil Control, em formato de sérum aquoso com textura leve e de rápida absorção. É um potente antienvelhecimento com ação antioxidante que deixa a pele iluminada, estimula a síntese de colágeno e ainda trata e clareia as manchas de acne, controlando a oleosidade e vermelhidão desde a primeira aplicação. Contém o fitoativo Mangiferin, ativo 100% natural extraído das folhas da mangueira africana, que além de reduzir a oleosidade, protege a microflora da pele, melhorando barreira cutânea e a qualidade da pele.

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Irresistible Rose Velvet, da Givenchy Beauty

Aveludado e envolvente, o novo Eau de Parfum foi criado pelo trio de mestres perfumistas Fanny Bal, Anne Flipo e Dominique Ropion. É composto por um delicado quarteto de rosas envolvendo um patchouli leitoso para revelar a ternura intocada de uma atração sensual e apaixonada. A qualidade natural da groselha preta encontra as facetas doces e brilhantes da Íris. A fragrância revela um tom pastel e suculento, antes de liberar nas notas de coração a feminilidade afirmada das quatro rosas excepcionais.

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Le 8 Hypnôse, da Lancôme

A marca une o seu conhecimento em cuidados com a pele e com os cílios para abrir novos caminhos para uma máscara de cílios premium. Com uma fórmula sem cera e composta por 8 aminoácidos concentrados e 91% de bálsamo preto, 5% de manteiga de karité, é a primeira máscara de cílios da grife com infusão de sérum que proporciona mais volume e deixa os cílios mais fortes e visivelmente mais densos em quatro semanas. Foi pensada para atender as preocupações mais comuns, desde dificuldades para aplicar o produto em cílios mais curtos até a perda de cílios durante a remoção.

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Loção Intensiva Hidratante Norwegian, da Neutrogena

A marca faz o relançamento das suas versões, com e sem fragrância, que ganham um importante ativo: a aveia prebiótica. Este ingrediente milenar, já reconhecido por sua atuação contra o ressecamento, vem reinventado na formulação da marca com base em estudos científicos para acalmar, nutrir e fortalecer a pele. Também conta com a exclusiva tecnologia Triplelip, que possui ativos similares a estruturas que possuímos na pele, criando uma barreira natural que a mantém protegida, hidratando por até 48 horas.

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Clinical Solution Corretor de Tom Ácido Ferúlico + Niacinamida, da Mary Kay

O lançamento é um dermocosmético com foco na uniformização do tom de pele, e traz a Niacinamida, que atua como antioxidante, combatendo os radicais livres e é potente na uniformização do tom de pele, devolvendo o viço e a luminosidade natural da pele. O produto ainda reúne o Ácido Ferúlico, que ajuda a prevenir a formação radical livre na pele, fazendo com que menos fatores levem à descoloração. Além disso, o dermocosmético possui propriedades reconfortantes, que ajudam a limitar as principais causas de descoloração e atua na redução do tom desigual.

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Plumping Gloss, da Kylie Cosmetics

Kylie Jenner apresenta novo gloss para lábios mais cheios e ultra-brilhante. Em quatro tonalidades, este gloss desliza sem esforço pelos lábios com um acabamento confortável, brilhante e que suaviza as linhas finas. A fórmula leve contém Ácido Hialurônico, e um complexo volumizador com Extrato de Portulaca Pilosa para proporcionar um efeito enorme aos lábios. Sua fórmula leve proporciona uma sensação refrescante de formigamento enquanto suaviza as linhas finas dos lábios.

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Koleston Vermelhos Poderosos

A marca anuncia no Brasil o seu maior lançamento nos últimos cinco anos. Trata-se da reformulação do seu tratamento restaurador pós-coloração. Todas as bisnagas de tratamento avançado para reparo dos danos de suas linhas contarão com a tecnologia Plex, composta por ácido málico. A nova fórmula promete mais tratamento aos fios, a partir de um reparo tanto por fora quanto por dentro. Isso porque a tecnologia garante maior resistência a água, colaborando assim para suavidade, facilidade de manejo e mais proteção à cor do cabelo. Cada fio recebe hidratação profunda e restauração da fibra capilar para cabelos com aparência saudável e mais fortes.

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Solução Ácido Salicílico, da Simple Organic

Com 2% de concentração - a máxima permitida -, a novidade conta com ingredientes de origem totalmente natural e de alta performance. Especialmente desenvolvido para peles com cravos e espinhas, o ativo é um beta-hidroxiácido (BHA) e possui propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e renovadoras da cútis. Também conta com o Zinco para controlar a produção de sebo e a proliferação de bactérias causadoras da acne. Os extratos de Jabuticaba e Acerola possuem propriedades antioxidantes, adstringentes e remineralizantes. O produto é exclusivo para uso noturno.

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Água Perfumada Alfazema, da Phytoderm

Ideal para perfumar a pele após o banho, durante o dia, ou, até mesmo, antes de dormir, a água perfumada foi pensada para oferecer frescor e perfumação. As notas misturam a tradicional nota alfazema com as delicadas notas da verbena e o toque quente e amadeirado do musk, trazendo originalidade para a fragrância. É ideal para o verão, pois perfuma na medida ideal e traz um certo frescor, sem pesar com fragrâncias intensas demais para a época mais quente do ano.

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Lady Shaver Series 6000, da Philips

Recomendado para todos os tipos de pele, o novo aparador de pelos pode ser usado em qualquer área do corpo - inclusive em partes mais sensíveis, como o buço - dentro ou fora do chuveiro, com a pele seca ou molhada. Sua alta tecnologia 100% à prova d’água é uma solução prática e eficaz tanto para quem se depila durante o banho, quanto para quem precisa aparar os pelos de forma rápida. Suas lâminas flutuantes, com pontas arredondadas, alcançam cada contorno do corpo e deslizam delicadamente para evitar cortes, arranhões, irritações ou qualquer outro dano à pele. O cabo é ergonômico em formato de “S”, que facilita o manuseio, proporciona controle máximo ao aparar os pelos e melhora o alcance com movimentos naturais.

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Colônia Splash Eu Pink Vibes, da Jequiti