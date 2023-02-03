Refrescantes: 10 perfumes femininos para o verão

01

My Way, de Giorgio Armani

É uma fragrância floral onde as notas de topo são um convite para abrir os horizontes a novos encontros e experiências, compostas por bergamota da Calábria, na Itália, e flor de laranjeira do Egito. Nas notas de coração temos a tuberosa Indiana combinada com a infusão de jasmim, criando uma aura de feminilidade radiante para a fragrância. A Baunilha Bourbon de Madagascar junto aos almíscares brancos nas notas de base, evocam uma sensação confortável e envolvente que encontramos em uma viagem, como um lembrete das experiências que ela pode nos proporcionar.

02

Idôle L’Eau de Parfum Nectar, de Lancôme

As notas de topo são compostas por rosa centifolia cultivada na propriedade Le Domaine de la Rose by Lancôme, em Grasse, na França, rosa e rosa de Isparta, de origem sustentável da Turquia, feita exclusivamente para a marca. Tem a essência de pétalas de rosa de Isparta criando uma fragrância viciante que se prolonga para as notas de coração, onde temos surpreendente combinação dos acordes de pipoca neo-gourmand e de caramelo cozido, que juntos criam uma experiência olfativa única. Já a baunilha Bourbon de Madagascar é encontrada nas notas de fundo.

03

Amyi I, da Amy

Criado ao redor da toranja, greenal e ambar branco, esse cítrico verde, tem o frescor como principal traço. O greenal traz um toque verde aquoso de muito impacto, entrelaçado pelo bouquet de cítricos italianos. À medida que as notas cítricas vão se dissipando, a refrescância exótica do greenal continua. Após algumas horas o frescor do Greenal ainda está presente, mas você começa a sentir as notas mais ambaradas de fundo que ficarão na pele por muito tempo.

04

Sweet Scape, da Ruby Rose

Uma fragrância romântica, iluminada e espontânea para mulheres que inspiram com sua personalidade Composto por notas de pêra, cassis, flor de laranjeira e caramelo completam a família olfativa flora oriental.

05

Eau de Parfum La Jonquille, da O.U.i

É recomendado para dias energizantes e ensolarados. Composto por bergamota, ylang e tuberosa, trazendo a essência de flor de laranjeira, gerânio e levemente musk e cedro. Suas flores amarelas e perfumadas são a representatividade do verão, enfatizando seu brilho solar energizante.

06

Liz, de O Boticário

Criada com a Base de Laire Iris Nobre — uma fórmula secreta que traz a união do óleo da sofisticada Íris Absoluta Francesa com a força do Vetiver de Madagascar, Liz Desodorante Colônia é uma fragrância intensa! Ela traz delicadeza e sensualidade com um floral cativante que combina com climas quentes.

07

Eau de Parfum Pomar de Flores Buquê, da L'Occitane au Brésil

É uma fragrância feminina floral intensa: sua saída marcante é composta por notas frutadas, além do buquê floral e fundo elegante de notas olfativas amadeiradas - todas com um toque de musks! A delicadeza da Frésia e as notas brilhantes de bergamota, combinadas com a singularidade das pétalas de Rosa, fazem deste perfume feminino amadeirado um ícone da linha.

08

Nostalgia, da Granado

As notas de topo cítricas e especiadas abrem caminho para um corpo floral envolvente e elegante de flores brancas e rosas. As notas são envelopadas pela estrutura amadeirada, macia e confortável de cashmeran, âmbar e musk. Uma fragrância que desperta saudades e cria novas memórias.

09

Ginga, da Phebo

É o equilíbrio entre o frescor e o calor, traduzido numa fragrância versátil e cheia de personalidade. Produzida com um álcool extra neutro, que é mais puro e não interfere na fragrância, a eau de parfum também passa pelo processo de maceração de perfume, prática feita por um seleto grupo de perfumarias no mundo, que garante maior harmonização e amadurecimento das notas olfativas da fragrância. É um perfume amadeirado frutal floral.

10

Eau de Toilette Verbena Citrus, da L´Occitane em Provence