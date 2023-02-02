15 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare em fevereiro

01

Cleanance UV FPS 70, da Avène

O protetor solar possui alta proteção UVA & UVB que apresenta textura ultrafluida com absorção imediata. O produto tem efeito anti-brilho imediato e prolongado por 14 horas e é o primeiro protetor solar que reequilibra a oleosidade da pele em 28 dias. Sua fórmula é resistente à água e não arde os olhos. E para completar, sua composição é biodeagradável, podendo ser usado em reservas naturais, pois não agride a fauna e flora marinhas.

02

Nutrel Solução Micelar, da Profuse

A novidade limpa, protege e equilibra a pele, com sistema antipoluição. É indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e sensibilizadas. Ele conta com o sistema antipoluição BioDtox, desenvolvido a partir dos ativos 100% naturais Brassica oleracia (que atua como ativador de enzimas desintoxicantes), Aloe vera (para hidratação) e Citrus (ação antioxidante). Ele auxilia na remoção da maquiagem enquanto mantém o pH fisiológico, protege a barreira cutânea e reduz o surgimento de cravos e espinhas.

03

Óleo De Limpeza Hidratante, da CeraVe

Desenvolvido com dermatologistas, a novidade limpa suavemente ao mesmo tempo em que protege a barreira natural da pele. Sua fórmula leve com três ceramidas essenciais, triglicerídeos e óleo esqualano de origem vegetal proporciona limpeza e hidratação profunda, além de acalmar e suavizar a pele, ideal para ser usado no rosto e corpo. Ideal para ser usado no banho e em todas as estações do ano, em uma única etapa o produto manterá a pele limpa e bem hidratada

04

Hidratante sem Enxágue SOS Mandioca, da Belofio Cosméticos

Para regenerar os fios, a marca uniu dois ingredientes em abundância na culinária brasileira, a mandioca e a semente de linhaça. Ambas possuem propriedades que fortalecem os cabelos e estimulam seu crescimento. O Hidratante sem enxágue é ideal para fortalecer, controlar o volume ou reduzir o frizz dos cabelos fracos e ressecados. Possui ação antiquebra com filtro solar.

05

Blancy Cis, da Mantecorp Skincare

A marca aumenta seu portifólio de clareadores. O produto auxilia no tratamento de melasma e conta com cisteamina nanoencapsulada, ativo inovador que promove a redução da produção de melanina e, consequentemente, diminui as áreas mais pigmentadas da pele. Ainda, associado à niacinamida e azeloglicina, o produto também promove uniformidade do tom de pele, a hidratação, maciez e a luminosidade.

06

Shampoo Matizador Natural, da B.O.B

É ideal não só para neutralizar os tons amarelados de cabelos loiros e grisalhos como também para preveni-los, graças aos agentes antioxidantes da fórmula. A novidade não resseca o cabelo, como as linhas de matizadores convencionais, e possui ação nutritiva e hidratante, para reparar os fios desde o primeiro banho. Desenvolvido para cuidar dos cabelos loiros e grisalhos, que sofrem oxidação capilar, a novidade possui efeito gradativo e deve ser usada diariamente para atingir o resultado esperado.

07

Água Micelar Bifásica Clean Therapy, da Pharmapele

A marca apresenta a nova linha vegana de cuidados diários com a pele. O demaquilante de alta performance tem ação 4 em 1: limpa, demaquila, purifica e hidrata a pele. Sua fórmula é composta por micelas - um conjunto de moléculas que penetra profundamente nos poros. Apesar de ser bifásica, não contém óleo, e sim emolientes oil-free e textura leve, que removem facilmente as maquiagens mais resistentes e de longa duração, sem deixar a sensação gordurosa ou pegajosa.

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Bic Soleil Clic Sensitive, da Bic Brasil

Depilador com três lâminas flexíveis e cabeça móvel, desliza facilmente sobre os contornos da mulher, proporcionando uma depilação rente e suave. A novidade conta ainda com fita lubrificante a base de Aloe Vera e Óleo de Amêndoas, cabo feito de plástico com material 30% reciclado e cinco cartuchos, que oferecem até 40 depilações. Clinicamente testado para peles sensíveis, o produto proporciona depilação com menos irritação.

09

HidraGloss, da Bel Col Cosméticos

É um gloss labial que fornece uma solução imediata e a longo prazo para os lábios. Ajuda a restaurar a aparência de lábios saudáveis e iluminados, proporcionando hidratação profunda, conforto de longa duração e efeito filler. Tem como princípios ativos o Ácido Hialurônico, o D-Pantenol (Vitamina B5), o Óleo de Amêndoas, o Óleo de Ricino, a Manteiga de Karité, a Cera de Abelha e a Vitamina E.

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Sabonete Facial Antioxidante, da Be Plus Natural Care

Além de deixar a pele limpa e super refrescante, vai cuidar da sua pele e prevenir o envelhecimento. O principal ingrediente é Óleo essencial de laranja doce, que é fonte de Vitamina C, e ajuda no funcionamento da pele, protegendo-a contra os estragos da oxidação causada pelos radicais livres, sendo assim um super antioxidante, que previne e retarda o envelhecimento, clareia, ilumina, dá viço, revitaliza, protege, estimula a regeneração celular e atua na síntese do colágeno.

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Lapiseira Retrátil, da Contém1g

A Contém1g volta ao mercado de beleza apresentando a coleção New Wave, inspirada nas cores ácidas que marcaram a cena pop dos anos 80. A Lapiseira Retrátil, disponível em três cores vibrantes (Rosa Choque, Aruba e Frozen Margarita), tem fórmula extremamente cremosa, desliza facilmente e entrega muita pigmentação já na primeira passada. A ponta fina ainda contribui para traços precisos na linha d’água, e pálpebras inferior e superior, podendo até ser esfumado sem muito esforço.

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Creme Hidratante para a Virilha Cuide-se Bem Cereja Livre, de O Boticário

A marca apresenta uma linha inédita com foco na higiene íntima. O Creme Hidratante tem o poder de acalmar e recuperar essa região de atritos causados pela depilação, absorventes, roupas apertadas e outros incômodos da correria do dia a dia. Com fragrância suave de cereja e mais de 90% de produtos naturais em sua composição, os produtos são ginecologicamente testados.

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Bronzeador Cremoso em Bastão, da Mary Kay

Seja para destacar a cor no pós-sol ou para iluminar, o produto traz o glow e o destaque que queremos em todas as estações do ano. Apresenta textura cremosa que não deixa o aspecto oleoso na pele e é multiuso - um lado matte e outro cintilante. O lançamento conta com ingredientes que cuidam da pele, como a Vitamina E. O lançamento traz dois tons, chamados de Honey & Luster e Bronze & Shimmer.

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Gloss Labial Eudora Soul Super Star

Traz partículas de brilho que deixam os lábios iluminados com o efeito laqueado, ou seja, brilhante e sem textura pegajosa, garantindo mais conforto e durabilidade. O gloss também foi formulado para, assim que aplicado, trazer a sensação de lábios mais definidos e volumosos. Pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outra cor de batom.

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Escova Cachos Vibrantes, da Ricca