Coleções de verão e joias: os lançamentos da moda para janeiro

A Cantão apresenta coleção inédita com artesãos da Ilha do Ferro Crédito: Divulgação/ Cantão

O ano começa com os lançamentos das marcas de moda. A Cantão lança uma coleção inédita com artesãos e bordadeiras da região de Pão de Açúcar, no Alagoas. Já a capixaba Ivana Izoton criou joias inspiradas nos astros, no céu, nos planetas e nas estrelas. E, já de olho no Carnaval, a Fábula se uniu a Mangueira do Amanhã para criar uma festa verde e rosa para as crianças. Confira as novidades!

ARTE NORDESTINA

A Cantão apresenta coleção inédita com artesãos da Ilha do Ferro Crédito: Divulgação/ Cantão

A Cantão apresenta uma linha inédita co-criada com artesãos e bordadeiras da região de Pão de Açúcar, no Alagoas. Nos shapes livres e impecáveis com estampas multicoloridas, a coleção registra a beleza do artesanato com elementos diversos - pássaros, barcos, plantas e até imagens místicas - esculpidos em madeira, como os criados por seu Vavan, artista de 62 anos que dedica a vida ao artesanato há apenas oito, e por seu Aberaldo, artesão que há mais de 30 anos transforma pedaços de madeira em arte; e pelos bonecos coloridos, como os criados por Camille Dias, que mostra que este tipo de trabalho manual não é apenas para homens.

Destaque, ainda, para o bordado Boa Noite, arte têxtil secular representado na estampa pelas flores e folhagens coloridas, que refletem como o artesanato transforma o tecido em poesia. As peças da colab Cantão + Ilha do Ferro é composta por vestidos, blusas, macacões, t-shirts, camisas, top, jaqueta e short jeans e uma bolsa bordada.

PARA BRILHAR

Ivana Izoton lança coleção inspiradas nas estrelas Crédito: Divulgação/ Ivana Izoton

Os astros, o céu, os planetas e as estrelas... Imagine tudo se conectando em uma constelação de ideias, se transformando em formas e rabiscos até se tornarem algo concreto. Assim nasceu a coleção Estelar da designer de joias Ivana Izoton. "As peças surgiram de muitos pensamentos sobre as pérolas, seu brilho sutil e ao mesmo tempo tão inebriante (e como elas têm o poder de captar nossa atenção, como as estrelas) e a relação entre elas e uma noite estrelada, perolada e cheia de vida", conta.

O grande destaque dessa série de joias fica por conta das pérolas akoya cinzas – que por serem cultivadas em pequenas quantidades, costumam ser mais raras e exóticas que as clássicas pérolas brancas. O contraste entre o tom prata das pérolas e o dourado do metal é uma das propostas da coleção para trazer um toque de contemporaneidade e modernidade para as joias. A coleção tem brincos, colares, anéis e piercings.

MATERIAIS DURÁVEIS E DETALHES UTILITÁRIOS

O modelo de tênis é de edição limitada Crédito: Divulgação

A Converse apresenta o seu novo tênis: Utility Explore. Camurça e malha são materiais utilizados em sua estrutura feita para durar e facilitar a transpiração dos pés. As sobreposições, além de garantir estilo ao modelo, são feitas com cerca de 8% a 10% de borracha reciclada, e as tiras adaptáveis, que oferecem proteção adicional e segurança além de um melhor ajuste, podem ser trocadas conforme o visual que preferir. Já o solado de tração premium ajuda a fornecer aderência extra em condições molhadas. O lançamento é de edição limitada, e une o utilitário ao sentimento de liberdade.

OLHAR DO FUTURO

O lançamento traz armação frontal larga e oversize com um design irregular Crédito: Divulgação/Prada

Decorações clássicas e elementos contemporâneos foram unidos de novas maneiras na coleção de óculos da Prada. Volumes espessos e detalhes sofisticados encontram o próprio lugar em novos estilos, linhas rigorosas e geometrias arrojadas transformam-se à medida que se chocam com a feminilidade transmitida pelos formatos.

Esse novo óculo de sol da coleção Prada Symbole apresentam uma armação frontal larga e oversize com um design irregular. A armação feminina em acetato possui perfis multifacetados que criam geometrias arrojadas e contemporâneas. As hastes espessas foram enriquecidas com uma placa exclusiva em metal, que ostenta o logotipo triangular icônico da marca. As cores incluem o Preto Reluzente, Tartaruga e as nuances exclusivas como Mármore Etrusco, Preto-Mármore Amarelo e Mármore Báltico.

NEW YORK, NEW YORK

Candice Swanepoel é a estrela da campanha da Schutz Crédito: Divulgação/ Schutz

O verão está bombando com altas temperaturas. Mas a Schutz já apresenta a coleção de pré-inverno 2023, marcada pelo desejo de traduzir o impacto de uma das cidades mais ousadas do mundo: New York. A identidade urbana da cidade é palco para a modelo Candice Swanepoel apresentar as tendências da nova estação.

A sandália Liliana (foto) explora linhas marcantes e poderosas reforçando que os contornos quadrados vieram para ficar. O shape ainda ganha marcante fivela com mistura de tons de ouro e prata. A grife ainda aposta na estética Western, que retorna com força total. Os modelos exploram linhas clássicas da tendência em recortes minimalistas, e se destacam pela aplicação de tachas. Já a bota de montaria traz a sofisticação do couro croco. Algumas novidades já chegaram na loja de Vitória.

VERÃO E CONFORTO

O floral é a aposta do verãod a Levi's Crédito: Levis

A coleção de verão da Levi 's combina criações originais de tops e shorts que misturam elementos clássicos como peças derivadas da linha 501, com cores e estampas das tendências atuais.

O oversize é um dos protagonistas da linha. As camps shirts também ganham destaque para o guarda-roupa masculino, variando entre florais coloridos até cores neutras com estampas clássicas em um tecido leve e despojado, sendo mais apropriadas que uma camiseta em determinadas ocasiões. Destaque também para os croppeds feminino e o vestido que mistura estampa de leopardo e tecido de cetim. E para as noites mais amenas, o moletom ajudará a manter o frescor confortavelmente.

DEU SAMBA

As peças da coleção são alegres, divertidas e remetem a musicalidade Crédito: Divulgação

Pela primeira vez, a Fábula e a Mangueira do Amanhã se encontram para criar juntas um carnaval verde e rosa. Com enredo inspirado na alegria dos brincantes carnavalescos e nos brinquedos das nossas infâncias, a parceria resultou em coleção exclusiva e na criação de fantasias para o desfile com o propósito de prestigiar a escola-mirim e a sua importância para a comunidade e para a cultura da cidade.

As peças da coleção são alegres, divertidas e remetem à Mangueira e à sua musicalidade. Com as cores da escola, as estampas foram desenhadas pela designer e ilustradora Mayra Muniz, que é mangueirense desde criança e construiu uma iconografia de símbolos e afetos que representam a escola e a sua admiração pelos artistas mangueirenses.

EI, BROTHERS!

BBB 23: os acessórios foram inspirados no perfil viajante Crédito: Divulgação/ Baggagio

Pelo segundo ano consecutivo, a Bagaggio foi a responsável por desenvolver, em parceria com a produção do programa, os acessórios do BBB 23. Entre os itens usados pelos brothers estão duas bolsas de viagem, uma mochila, necessaire e garrafa térmica. A marca usou elementos que remetem a um perfil viajante, explorador e aventureiro. Simbolizando carimbos de viagens e pins de países, todos os itens vêm em blocos de cores, predominando o verde ou o azul, e trazem patches bordados de montanha e praia, além de alças e bolsos utilitários.

Em relação às malas, são dois modelos diferentes – um tamanho grande com rodinha, exclusivo para os brothers, e outro médio, disponível para compra, que funciona muito bem para academia ou uma viagem rápida, servindo também como bagagem de mão. A mochila tem o formato quadrado e muitos compartimentos externos. Uma versão mais básica da mochila dos brothers e com o mesmo visual também estará à venda nas lojas.

DEBAIXO DO SOL

A coleção apresenta estampa exclusiva inspirada na vida debaixo do Sol Crédito: Divulgação/ Australian Gold

A Australian Gold fez uma coleção em parceria com Roxy, com muita cor, estilo e bronzeado protegido. A novidade traz estampa exclusiva inspirada na vida debaixo do Sol. Foram desenvolvidas peças multifuncionais cheias de estilo como o clássico maiô com mangas longas, perfeito para a prática de esportes como o surfe, para curtir um dia de praia e piscina ou até para completar looks casuais. A cápsula também conta com um biquíni, com modelagem meia-taça e calcinha asa delta, biquíni hot pant, e ainda um bucket hat, que é tendência e perfeito para dar um up em qualquer produção.

MIX DE JOIAS

As novas peças desenvolvidas em prata 925 Crédito: Divulgação/ Vivara

A Life by Vivara apresenta as novas peças desenvolvidas em prata 925, com banhos de Ródio, Ouro Amarelo e Liga Rosé com banho de Ouro Rosé. As correntes sempre foram um clássico na moda e no mundo das joias e retornam como tendência do ano, trazendo ousadia e estilo para as combinações.

A grife aposta nas cascatas de colares e pulseiras. Os mix's, normalmente são compostos com uma mistura de peças justas e soltas, criando um look harmonioso e sofisticado.

CONFORTO E ESTILO

O modelo tem uma silhueta totalmente nova com conforto elevado e inspirado no estilo clássico Crédito: Divulgação