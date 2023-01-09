Maquiagem e skincare: 15 lançamentos de beleza para o verão 2023

01

Biosole E+ Ultra Vitamin FPS 90, da Ada Tina

Com ultra ação de vitamina E, que protege e combate os radicais livres, o protetor solar FPS 90 tem toque seco e textura leve, que foi desenvolvido para oferecer tripla ação anti-manchas, ação antioxidante e antienvelhecimento. Com benefício anti-inflamatório, a vitamina E contribui no tratamento contra o envelhecimento precoce da pele. E ao aliar a vitamina E+ (estabilizada e muito mais potente) com o Difendiox, fórmula exclusiva da marca, tem um produto completo para proteger o DNA da pele.

02

Hyalu Aqua Stick, da Adcos

Hidratante stick com ácido hialurônico em concentração de 1,5% que repõe a hidratação por até 24 horas desde a primeira aplicação. O lançamento promove hidratação até as camadas mais profundas, preenche rugas e linhas de expressão, melhora a aparência da pele, aumenta a firmeza e proporciona sensação de frescor imediato na pele devido a sua textura “aqua”. O produto foi desenvolvido especialmente para a face e as áreas dos olhos, mas pode ser aplicado em qualquer região do rosto.

03

Mousse Autobronzeador Kakadu Bronzer, da Australian Gold

Tem textura aveludada e promove um bronzeamento natural, gradual e duradouro com fórmula não pegajosa. Com rápida absorção, em até 5 minutos, o produto é ideal para todos os tipos e tons de pele e ainda garante textura suave e pele hidratada, além de possibilitar a construção do tons através da reaplicação em camadas. Contém ameixa de kakadu, que é conhecida por seu poder antioxidante, já que possui uma das maiores concentrações de vitamina C.

04

Batom Líquido Matte 12h, da Dailus

A novidade conta com três versões de cores: Ballet (vermelho clássico e intenso), Sissone (marrom claro, nude) e Marsala (marrom avermelhado terroso) e traz fórmula ultra-hidratante, com ativos como manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina E, que juntos, auxiliam na hidratação e elasticidade dos lábios, evitando o ressecamento e envelhecimento precoce. Os batons garantem uma textura superleve e confortável, deslizando delicadamente nos lábios e evitando que o produto craquele ou borre.

05

Batom Chili's Crew, da MAC Cosmetics

Entre o vermelho e o laranja, a cor mostra a sua personalidade. Agora, a marca traduz a icônica cor em quatro novas texturas, permitindo que os amantes da tonalidade a vivenciem de outras formas. Tem um acabamento para cada preferência: efeito soft e esfumado, gloss com muito brilho; mate aveludado e cobertura intensa; e acabamento matte mais completo e intenso.

06

Sabonetes Ginga, da Perfumaria Phebo

A nova fragrância amadeirada floral frutada Ginga da linha Biblioteca Olfativa da Perfumaria Phebo é vibração pura. O perfume apresenta a nota tropical de manga envelopada pelo conforto e elegância das madeiras. Traz um equilíbrio perfeito entre frescor e calor, ousadia e conforto, personalidade e versatilidade. O trio de sabonetes é uma coleção em edição limitada.

07

Shampoo Anticaspa e Antiquebra Expertise Special Care, da Amend

A marca lança três shampoos da linha Expertise Special Care: shampoo anticaspa e antiquebra, shampoo desamarelador e shampoo antirresíduos, voltados ao tratamento dos fios. A fórmula do anticaspa e antiquebra contém ativos que combatem e previnem a descamação excessiva do couro cabeludo, reduzindo e prevenindo a caspa, além de deixar uma agradável sensação refrescante no couro cabeludo. O Blend de Aminoácidos restaura a fibra capilar, aumentando a resistência à quebra, promovendo cabelos mais fortes.

08

Gel Esfoliante Facial, da Vult

A novidade possui fórmula enriquecida com Niacinamida e Extrato de Alcaçuz, ativos capazes de controlar a oleosidade da pele e interromper o ciclo de formação da acne, sendo essencial para sua prevenção. Seu uso promove uma sensação refrescante imediata que deixa a pele purificada e macia, além de ajudar a prevenir cravos e espinhas. Preço Regular: 29,90.

09

Balm Up, da Ruby Kisses

A marca amplia sua linha de balms labiais Balm Up! com a nova cor Hands Up – um tom coral suave e superdelicado, diferente de um batom comum que tem uma textura mais pesada. Traz fórmula enriquecida com óleo e manteiga de coco, manteiga de karité e ácido hialurônico para prevenir o envelhecimento e deixar a região super-hidratada. Também possui FPS10 para proteger a região contra os raios solares e UV.

10

Creme Hidratante Klaviê Clinical, da TheraSkin

Ele restaura a camada externa da pele com ação imediata e prolongada, mantendo a hidratação por até 24 horas. É indicado para adultos, crianças e bebês que possuem pele seca, extra seca, sensível, sensibilizada e irritada, como pacientes diabéticos ou oncológicos1, pois hidrata profundamente o rosto, corpo e áreas específicas, como mãos, pés, joelhos e cotovelos. Em sua composição estão presentes os complexos SymRepair e SymCalmin, com ação comprovada no alívio da coceira e redução da irritação, produzindo um efeito calmante à pele. Sua textura leve, é de fácil absorção e excelente espalhabilidade.

11

Perfume Jardim Real, da Granado Vintage

O perfume exalta o frescor das flores e nos transporta para os exuberantes parques e jardins do Rio de Janeiro no século XIX. Uma união entre a naturalidade cítrica e efervescente das notas de bergamota e mandarina, com a delicadeza romântica das flores, evidenciando a flor de laranjeira como protagonista da criação. O fundo clássico amadeirado de sândalo e patchouli dão o toque final de sofisticação e versatilidade.

12

Batom Super Stay Vinyl Ink, da Maybelline NY

A novidade traz a tecnologia que fixa e mantém a cor intacta sem a necessidade de retoques ao longo do dia entregando lábios bonitos e brilhantes por até 16 horas. Atendendo a todos os gostos, a marca traz dez cores divididas em nudes, vermelhos, e rosas; que te permitem ousar e inovar.

13

Esfoliante Corporal Enzimático com Açúcar e Esqualano, da Biossance

Ele ajuda a renovar e suavizar a pele de forma gentil e sem prejudicar a barreira natural de hidratação, ideal até mesmo para peles sensíveis. O lançamento conta com outro detalhe especial e inovador na embalagem, que foi desenvolvida através de cordas e redes de pesca abandonadas no mar, que atualmente representam a maior parte de todo o lixo plástico marinho.

14

Creme Protetor Gillette Venus

O primeiro produto desenvolvido especialmente para o uso no chuveiro e que ao mesmo tempo cuida e protege a pele durante o uso da lâmina. O principal diferencial é a textura consistente que se mantem na pele mesmo quando molhada, além de ser semitransparente permitindo ver a área a ser depilada. O creme cria uma camada protetora entre a pele e a lâmina que amolece o pelo e facilita o corte. Além de conter em sua formulação óleo de amêndoas, conhecido por suas propriedades hidratantes, deixando a pele macia durante e após o uso da lâmina.

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S.H.R.P, da Hidratei Cosméticos