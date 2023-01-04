Flacidez após emagrecer? Veja procedimentos estéticos que podem ajudar

A flacidez pode acontecer por algum erro alimentar, por ganho de peso e depois emagrecimento, pela gestação, entre outros motivos Crédito: Shutterstock

Muitas pessoas querem eliminar os quilos a mais e se comprometem com a atividade física regular e a dieta equilibrada. Porém, ao atingir o peso que se deseja, elas precisam lidar com a flacidez. O cirurgião plástico Francisco Tribulato, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que com o emagrecimento ocorre uma diminuição do tamanho das células de gordura, e a pele se mantém como antes. “A pele não retrai frente ao emagrecimento. Então, quando diminuímos o conteúdo, ocorre a flacidez de pele”.

Em alguns casos, algumas pessoas começam a fazer dietas um pouco mais restritivas, mas segundo o especialista, essa não é a melhor opção pois pode afetar a qualidade da pele, dos cabelos e provocar alterações no sono. “É importante uma dieta equilibrada para mantermos o organismo em bom funcionamento. Nada muito radical é benéfico. A restrição calórica de forma abrupta pode deixar o metabolismo mais lento, dificultando a perda de peso a médio e longo prazo. Além disso, a restrição alimentar pode trazer consigo queda dos cabelos, ressecamento de pele, fragilidade das unhas, dores de cabeça, dificuldade para dormir e alterações menstruais”, diz Francisco Tribulato.

O cirurgião plástico Ariosto Santos, membro da SBCP, diz que a flacidez acontece por algum erro alimentar, por ganho de peso e depois emagrecimento, pela gestação, entre outros motivos. "Em alguns pacientes, causa a fragilidade da sustentação da pele, levando ao rompimento de estrias, uma vez que foi retirado o colágeno da pele. E é claro que a pele não retorna ao que era antes, ela gera sempre uma flacidez. O efeito sanfona de engordar e emagrecer muitas vezes, faz com que a pele perca a sustentação, gerando flacidez no corpo humano".

O médico conta que a área que há mais reclamações é a região do abdômen. "É a que mais sobra pele, causando a chamada 'pochete'". As áreas da mama, dos braços e da face, principalmente a papada, também são afetadas pela flacidez.

"Na região interna de coxas é necessário tomar muito cuidado, pois qualquer lipoaspiração nesta área pode resultar em mais flacidez. É importante discutir muito com o paciente antes de realizar o procedimento "

TECNOLOGIAS

Existem alguns produtos e tecnologias que visam ao estímulo de colágeno e, consequentemente, ao tratamento da flacidez. Produtos injetáveis como policaprolactona, ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio, segundo Francisco Tribulato, são boas opções, além de tecnologias não-invasivas como o ultrassom microfocado, a radiofrequência e alguns tipos de laser.

A dermatologista Karina Mazzini conta que dependendo do grau de flacidez, tratamentos estéticos podem apresentar bons resultados contra a flacidez. "Tratamentos com bioestimuladores e radiofrequência combatem muito bem a flacidez proporcionando mais firmeza à pele. O ultrassom micro e macrofocado também garantem bons resultados".

"O bioestimulador Sculptra é ótimo. Trata a flacidez do rosto e corpo. Ele atua estimulando a produção de colágeno na região em tratamento. É uma das opções que garante os resultados mais eficientes do mercado"

Outra opção é a radiofrequência. "É um tratamento que garante bons resultados para a flacidez corporal e facial. Há também o estímulo para a produção de colágeno e é feita a reorganização das fibras já existentes, através de um aquecimento tecidual controlado. Melhora bastante o aspecto da pele", diz Karina Mazzini.

A dermatologista Alessandra de Melo explica que, dependendo do grau de flacidez da pele do paciente, os tratamentos estéticos resolvem, não necessitando de cirurgia. "Os procedimentos cirúrgicos são para casos mais extremos, quando o excesso de pele é maior ou em casos de pacientes com dano de colágeno, que fumam, que não conseguem se alimentar bem e que já tem uma genética propensa a isso. Pacientes muito brancos, que se expuseram muito ao sol, também podem ter aumento da perda do colágeno e ter mais flacidez".

De acordo com a médica o ultrassom microfocado, chamado Ultraformer III, é considerado o que há de mais inovador no tratamento da flacidez, contorno corporal e ancoragem muscular. "Com ponteiras de 6,0mm, 9,0mm, e 13,0mm transmitem a energia de ultrassom ao tecido subcutâneo, destruindo as células de gordura, eliminando-as do corpo naturalmente. Além disso, o aparelho melhora a espessura da derme e atua como efeito lifting", diz Alessandra de Melo.

"Geralmente, começo o tratamento quando o paciente já perdeu 50% do peso desejado, pois é a hora de estimular a contração da pele para não deixar 'despencar'. Quando o paciente precisa perder pouco peso, peço que ele chegue ao peso que deseja justamente para que comece o tratamento no nível desejado"

Francisco Tribulato diz que um destaque em relação ao ultrassom microfocado é a tecnologia Liftera, que promove efeito lifting na face e no pescoço, queima de gordura e grande estímulo de colágeno, além das ponteiras macrofocadas para tratamento de flacidez e gordura corporal.

“O Liftera é considerado uma tecnologia inovadora para tratamento da flacidez porque além da ponteira linear, que nos permite tratar áreas maiores, conta com a exclusiva ‘Caneta’, aplicador que permite o tratamento de áreas mais delicadas e com maior precisão, permitindo personalizar o tratamento de acordo com o objetivo”.

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