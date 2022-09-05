Foto de idosa que usou protetor solar apenas no rosto viraliza; entenda

Idosa passou filtro solar por décadas no rosto, mas não no pescoço Crédito: C. Posch/ Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology

Uma imagem publicada no Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology viralizou na internet. A foto mostra o rosto e o pescoço de uma mulher de 92 anos que supostamente usou hidratante com proteção UV no rosto, mas não no pescoço. O resultado é uma diferença marcante nos danos visíveis dos raios UV.

O texto não desenvolve mais acerca das condições da pessoa fotografada. Focado em prevenção ao câncer de pele, indica que mesmo que haja fatores endógenos e exógenos no processo, com o envelhecimento da população, a doença terá maior incidência de qualquer maneira.“O envelhecimento é um indutor discreto e potente de câncer de pele que precisa ser abordado sistematicamente para melhorar a prevenção no futuro”, conclui a pesquisa.

A pele que parece mais velha geralmente resulta do tipo de dano celular que aumenta o risco de desenvolver câncer, seja por meio de dieta, estilo de vida ou pelo uso de protetor solar, prevenir o envelhecimento pode ser considerada uma medida preventiva contra o câncer de pele. Embora Christian Posch, especialista em pesquisa de câncer de pele e autor do estudo, reconheça que isso nunca eliminará o risco de câncer, é uma área digna de consideração e um bom argumento para estender sua aplicação de protetor solar até o pescoço.

PROTEÇÃO SOLAR

O filtro solar protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.

A dermatologista Renata Bortolini conta que os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele. "Deve ser usado durante todo o ano para proteger a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele".

Por isso, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser a potência do protetor solar. A dermatologista explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol", diz Renata Bortolini.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar de acordo com o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.

"O protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada três horas. Costumo orientar a regra da colher de chá. É sempre importante ter o cuidado de passar o filtro de maneira uniforme evitando acúmulos para que sua proteção com essa regra seja efetiva"

A ESCOLHA

O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.

A dermatologista Sandra Federici fala da importância do uso do produto em casa, por conta das consequências das luzes artificiais sobre a pele, já que passamos mais tempo sob elas durante o frio. "Já se sabe que a luz azul dos celulares e computadores e as luzes brancas de dentro de casa e escritórios podem incidir sobre a nossa pele e piorar algumas doenças, como o melasma", diz Sandra Federici.

"Peles jovens e oleosas devem ter preferências por séruns, géis e loções mais leves com toque seco. Já as peles maduras comportam produtos mais encorpados"