Capixaba cria look de Demi Lovato no Rock in Rio; conheça a estilista

Demi Lovato usou um conjunto em vinil com várias aplicações em metal Crédito: Divulgação/Multishow

A cantora Demi Lovato foi uma das grandes atrações no terceiro dia de Rock in Rio. Para um show roqueiro, acompanhada de uma banda 100% feminina, a cantora escolheu o look criado pela capixaba Mayari Jubini. No principal palco do festival de música, a artista usou um conjunto em vinil com várias aplicações em metal.

"A equipe dela me deixou bem livre para criar. Mandaram um painel com as inspirações do estilo que ela está seguindo no álbum e fiz o que achei que fosse mais interessante. É uma peça de vinil com várias de aplicações em metal", conta a estilista da Artemisi.

A primeira vez que Demi Lovato apareceu com um look da capixaba foi para promover o single Skin Of My Teeth na Times Square, em Nova York. Era um conjunto de vinil com uma estampa inspirada no filme Carrie, A Estranha na calça. A artista pop também usou um look todo vermelho para abrir a turnê Holy Fvck em São Paulo. "Esse look da Times Square foi o último lançamento que fiz. Mandei para os Estados Unidos, ela usou e tivemos a ideia de fazer um look exclusivo para a turnê. Mandei as criações - uma na cor preta e outra peça vermelha - para o Estados Unidos. Quando a peça chegou, eles falaram que ela tinha amado", conta.

Como ela usou aqui, as pessoas acham que tudo foi organizado no Brasil. Mas não, tudo foi enviado antes para os Estados Unidos. A Demi Lovato ter usado as minhas criações aqui foi uma coincidência muito legal

Mayari Jubini ainda não teve a oportunidade de conhecer a popstar. "Não a conheci dessa vez, mas há uma possibilidade de acontecer (risos). Sempre gostei da Demi, a conheço desde quando ela fazia os trabalhos na Disney e cresci acompanhando o sucesso dela", diz.

A MARCA

Criada no bairro Jardim América, em Cariacica, Mayari Jubini sempre gostou das artes. E, ainda pequena, falava que seria estilista. O desejo virou realidade. "Desde criança tenho muito afeto pelas artes. Acabei entrando em contato com a literatura e o cinema muito cedo. E o desenho era uma forma de me expressar. Falava que seria estilista e acabou dando certo. Como eu gostava muito de arte, acabei usando essa forma de me expressar".

Ainda na adolescência, a capixaba foi chamada para trabalhar como vendedora numa loja de roupas. Lá, conversando com a proprietária, acabou criando peças para o catálogo. "Nesse trabalho comecei a criar, fiz alguns desenhos e executamos as peças", lembra.

Na sequência, Mayari fez faculdade de Moda e foi para São Paulo em busca dos seus objetivos, mas com o dinheiro contado. "Cheguei sem dinheiro de reserva e fui trabalhar. Foi bem complicado no começo, não conhecia ninguém e mal tinha vivenciado a cidade. Só tinha ido a São Paulo uma vez e hoje, quando lembro, eu admiro muito as minhas escolhas", conta a estilista. Na cidade, trabalhou no ateliê Paulo Dolce, considerado um dos principais do país.

Cresci em Jardim América e, para aquele contexto, a moda era muito distante. Se não tivesse essas atitudes, não teria conseguido. A minha realidade financeira era totalmente distante desse universo da moda

Ousadia, futurismo e tecnologia são as marcas da Artemisi, que surgiu no final de 2019. "Criei a marca num contexto não favorável. Não tinha dinheiro para investir, mas sabia que tinha que dar esse passo". A marca surgiu pouco tempo após a morte do pai. "Queria ter meu negócio e dar uma boa qualidade de vida para mim e para a minha mãe. Quero conquistar coisas com a minha marca".

AS FAMOSAS

As conquistas já começaram a acontecer na vida da capixaba. "Quando comecei a vestir as cantoras do Brasil, a marca começou a ir para a vertente das roupas exclusivas e sob medida. Aí minhas criações começaram a ficar mais conhecidas". A estilista já vestiu gente do calibre de Anitta, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Ludmilla, Rebecca, entre outras.

"Todos esses grandes nomes do pop eu já vesti. Mas é uma coisa que é fluida. Vão surgindo as pessoas, as cantoras e os artistas. E também os novos objetivos. O tempo vai sempre se movimentando", explica sobre as criações para as famosas.