10 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

No verão, uma alimentação leve e nutritiva se torna essencial. Nesse sentido, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários mesmo durante o calor. Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis para os dias quentes. A seguir, confira como preparar 10 receitas deliciosas!
1. Salada de frango com abacate e espinafre
Ingredientes
100 g de peito de frango
Polpa de 1 abacate cortada em fatias
6 tomates-cerejas cortados ao meio
Folhas de 1 maço de espinafre
Suco de 1 limão
1 dente de alho descascado e amassado
Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peito de frango e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, fatie o frango e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, o abacate, o frango e os tomates-cerejas. Regue com suco de limão e azeite e salpique com gergelim preto. Sirva em seguida.
2. Salada de quinoa com atum
Ingredientes
100 g de quinoa cozida
170 g de atum sólido ao natural
1 pepino descascado e cortado em cubos
1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
Sal e salsa picada a gosto
2 colheres de sopa de azeite
Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.
3. Salada de grão-de-bico
Ingredientes
1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
2 ovos cozidos, descascados e cortados em fatias
1/2 pepino descascado e cortado em rodelas
1/4 de pimentão vermelho sem sementes e picado
Salsinha picada, azeite, vinagre e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, o pimentão e os ovos e misture delicadamente. Tempere com azeite, vinagre e sal. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.
4. Salada de feijão-preto e milho-verde
Ingredientes
100 g de feijão-preto cozido escorrido
50 g de milho-verde cozido e escorrido
1 tomate sem sementes e cortado em cubos
1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
1 colher de sopa de azeite
Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.
5. Salada de camarão com manga
Ingredientes
250 g de camarão-rosa limpo
1 manga descascada e cortada em cubos
Polpa de 1 abacate cortada em fatias
Folhas de rúcula e de alface-americana, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
1/4 de xícara de chá de salsa picada
Suco de 1 limão
Modo de preparo
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão-rosa e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Aguarde amornar e adicione as folhas de alface-americana e rúcula, a manga e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Leve à geladeira até o momento de servir.
6. Salada de lentilha com cenoura
Ingredientes
200 g de lentilha cozida e escorrida
1 cenoura descascada e ralada
1/4 de repolho-roxo cortado em cubos
Folhas de alface e sal a gosto
2 colheres de sopa de azeite
1 tomate sem sementes e cortado em cubos
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, a cenoura, o repolho-roxo, a alface e o tomate e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.
7. Salada de ervilha com maçã e nozes
Ingredientes
1 xícara de chá de ervilha fresca cozida e escorrida
2 xícaras de chá de queijo cottage
1/4 de xícara de chá de nozes picadas
1/2 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
Suco de 1/2 limão
1 colher de sopa de azeite
Sal e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a ervilha, o queijo cottage, as nozes e a maçã-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
8. Salada morna de grão-de-bico com cogumelo e espinafre
Ingredientes
1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
1 xícara de chá de cogumelo shiitake fatiado
2 xícaras de chá de folhas de espinafre
1 colher de sopa de azeite
1 dente de alho picado
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o alho e refogue rapidamente, só para perfumar. Acrescente o cogumelo e deixe dourar. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture para aquecer tudo por igual. Adicione o espinafre por último e mexa apenas até as folhas murcharem levemente. Sirva em seguida.
9. Salada de edamame com cenoura e repolho roxo
Ingredientes
1 xícara de chá de edamame cozido e escorrido
1 xícara de chá de repolho roxo fatiado finamente
1 cenoura ralada
1 colher sopa de gergelim torrado
1 colher de sopa de azeite
Suco de 1/2 limão
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o repolho roxo e a cenoura ralada. Acrescente o edamame. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com o gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.
10. Salada de tofu grelhado com brócolis e gergelim
Ingredientes
200 g de tofu firme cortado em cubos
1 xícara de chá de brócolis cozido e cortado em floretes
1 colher de sopa de gergelim torrado
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de suco de limão
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe os cubos de tofu até formarem uma crosta levemente dourada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o brócolis com o tofu grelhado. Tempere com o azeite restante, sal e o suco de limão. Finalize com o gergelim torrado e sirva em seguida.
