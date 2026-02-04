Editorias do Site
Redes Sociais

Geladinho de frutas: 6 receitas fáceis e deliciosas para os dias quentes

Veja como preparar opções práticas e saborosas para se refrescar no verão

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:49

Geladinho de morango com leite de coco (Imagem: SashkaB | Shutterstock)
Geladinho de morango com leite de coco Crédito: Imagem: SashkaB | Shutterstock

Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada para refrescar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo uma alternativa leve, saudável e saborosa.

A seguir, confira 6 receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!

1. Geladinho de morango com leite de coco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de morango picado
  • 500 ml de leite de coco
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o morango e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

2. Geladinho de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abacaxi picado
  • 500 ml de água de coco
  • 5 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

3. Geladinho de acerola

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de acerola
  • 1 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de pêssego (Imagem: SashkaB | Shutterstock)
Geladinho de pêssego Crédito: Imagem: SashkaB | Shutterstock

4. Geladinho de pêssego

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de pêssego descascado e picado
  • 400 ml de água de coco
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

5. Geladinho de goiaba

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de goiaba picada
  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as goiabas, o mel e a água e bata até ficar homogêneo. Se preferir, coe para retirar as sementes. Distribua em saquinhos próprios para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

6. Geladinho de manga

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de manga picada
  • 400 ml de água
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata novamente para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Guarapari recebe festival de música gratuito com mais de 10 atrações

Guarapari recebe festival de música gratuito com mais de 10 atrações
Imagem - BBB 26: Milena diz que bissexualidade é 'pecado' e Ana Paula Renault repreende a aliada

BBB 26: Milena diz que bissexualidade é 'pecado' e Ana Paula Renault repreende a aliada
Imagem - 7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso

7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso