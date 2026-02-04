Geladinho de frutas: 6 receitas fáceis e deliciosas para os dias quentes

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:49
Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada para refrescar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo uma alternativa leve, saudável e saborosa.
A seguir, confira 6 receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!
Em um liquidificador, coloque o morango e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as goiabas, o mel e a água e bata até ficar homogêneo. Se preferir, coe para retirar as sementes. Distribua em saquinhos próprios para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a manga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata novamente para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
