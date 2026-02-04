Editorias do Site
7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso

Veja como preparar receitas de bebidas saudáveis e ricas em fibras

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:49

Vitamina de ameixa com aveia (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)
Consumir vitaminas preparadas com frutas e cereais é uma forma natural de ajudar a combater a prisão de ventre. Isso porque muitos dos ingredientes utilizados para compor essas bebidas são ricos em fibras, que ajudam a aumentar o volume do bolo fecal e a estimular os movimentos do intestino.

Além disso, elas servem de alimento para as bactérias benéficas da microbiota intestinal, contribuindo para o equilíbrio da flora e fortalecimento da imunidade local. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25g de fibras.

A seguir, confira 7 receitas de vitaminas caseiras deliciosas e saudáveis para regular o intestino!

1. Vitamina de ameixa com aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de leite de soja gelado
  • 4 ameixas sem caroço
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, as ameixas, a aveia e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de abacate com linhaça

Ingredientes

  • 1/2 abacate maduro
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada
  • 200 ml de leite vegetal gelado
  • 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, comece hidratando a linhaça em 2 colheres de sopa de água por cerca de 10 minutos, até formar uma textura gelatinosa. No liquidificador, adicione o leite vegetal, o abacate e a linhaça hidratada. Bata por 1 minuto, até obter uma mistura bem cremosa. Sirva em seguida.

3. Vitamina de pera com morango e chia

Ingredientes

  • 1 pera sem sementes e picada
  • 1 xícara de chá de morango picado
  • 450 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Maria Wan | Shutterstock)
4. Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

  • Polpa de 1 mamão
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 500 ml de leite de aveia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de goiaba com kefir

Ingredientes

  • 1 goiaba vermelha picada
  • 200 ml de kefir de leite
  • 1 colher de chá de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de manga com iogurte natural (Imagem: Civil | Shutterstock)
6. Vitamina de manga com iogurte natural

Ingredientes

  • 1 manga cortada em cubos
  • 170 g de iogurte natural
  • 100 ml de leite de aveia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina de beterraba, maçã e cenoura

Ingredientes

  • 1/2 beterraba crua
  • 1 maçã com casca picada
  • 1/2 cenoura cortada em rodelas
  • 200 ml de leite vegetal
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

