7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:49
Consumir vitaminas preparadas com frutas e cereais é uma forma natural de ajudar a combater a prisão de ventre. Isso porque muitos dos ingredientes utilizados para compor essas bebidas são ricos em fibras, que ajudam a aumentar o volume do bolo fecal e a estimular os movimentos do intestino.
Além disso, elas servem de alimento para as bactérias benéficas da microbiota intestinal, contribuindo para o equilíbrio da flora e fortalecimento da imunidade local. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25g de fibras.
A seguir, confira 7 receitas de vitaminas caseiras deliciosas e saudáveis para regular o intestino!
Em um liquidificador, coloque o leite, as ameixas, a aveia e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um recipiente, comece hidratando a linhaça em 2 colheres de sopa de água por cerca de 10 minutos, até formar uma textura gelatinosa. No liquidificador, adicione o leite vegetal, o abacate e a linhaça hidratada. Bata por 1 minuto, até obter uma mistura bem cremosa. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
