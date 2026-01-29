10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:49
As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular.
Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!
Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a banana, a pasta de amendoim, o whey protein e o leite desnatado e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e adicione os amendoins. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos congelados, a aveia em flocos, o leite em pó, a pasta de amendoim, a batata-doce e a água gelada. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a pera, o whey protein, o iogurte natural, as sementes de chia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
