7 novidades da moda: nova loja em Vitória e coleções de verão 2023

Cores exuberantes e prints exclusivos dão vida a peças repletas de movimento e fluidez da nova coleção Agilità Crédito: Divulgação Júlia Vianna

A semana começa com nova loja em Vitória. A Amabilis, grife de Colatina com destaque no mercado nacional, inaugura a sua primeira loja própria na Capital, nesta quarta-feira (17). "Ter uma loja própria sempre foi um desejo, mas como estávamos muito envolvido em vendas por atacado, esse objetivo era adiado. Agora, o público na Grande Vitória terá as coleções completas da marca", conta um dos sócios, Luiz Guidoni.

Entre as novidades do mercado, também tem as novas coleções de verão que começam a chegar às araras. A Agilità explora diferentes destinos do mundo e a Anacapri traz Juliette como sua garota-propaganda. Já a Havaianas inclui as lojas do Espírito Santo no programa que garante o descarte adequado e a reciclagem das sandálias. Confira.

LOJA NOVA EM VITÓRIA

O univeros de Burle Marx é inspiração da coleção Crédito: Divulgação Louise Guimarães Lopes

Conhecida pelas peças com cortes e caimentos perfeitos, a Amabilis inaugura a sua primeira loja em Vitória, nesta quarta-feira (17). A marca, que já desfilou no São Paulo Fashion Week, também lança a coleção cápsula intitulada de Epifania.

Um dos grandes expoentes do modernismo brasileiro e mundial, Burle Marx foi inspiração para a coleção. “Seu senso de harmonia e respeito à brasilidade da flora brasileira traduzido em projetos e jardins espalhados pelo mundo, conectado a tropicalidade e preocupação com a natureza nos inspirou nas estampas da coleção”, afirma um dos sócios, Luiz Guidoni. A alfaiataria está presente em peças que compõem inúmeras combinações, desde as mais tradicionais até as mais descontraídas. Entre as peças, calças, macacões, vestidos, blazers, leggings, camisa longas, bodys e blusa ombro só.

ESTAÇÃO SOLAR

Cores exuberantes e prints exclusivos dão vida a peças repletas de movimento e fluidez Crédito: Divulgação Júlia Vianna

Mergulhando no desejo de viajar, a marca carioca Agilità explora diferentes destinos do mundo para criar a sua coleção do Verão 2023. Cores exuberantes e prints exclusivos dão vida a peças repletas de movimento e fluidez, entregando uma linha para a estação solar. “Viajamos por destinos como Capri, Mônaco, Algarve, Ibiza e Montenegro para buscar referências cheias de vivacidade, trazendo o sentimento de (re)conexão e (re)encontro com as diferentes culturas. Criamos uma coleção que traga uma identidade marcante, cheia de cores e elementos femininos”, diz Vânia Almeida, diretora criativa da marca.

Vestidos, saias, shorts, calças, tops, camisas, blazers e outras peças foram criados a partir de tecidos nobres, para promover modelagens fluidas e cheias de leveza. Linho, crepe, musseline, acetinado, tricoline, organza e tweeds são finalizados com detalhes - como renda, bordados richelieus, aplicações de strass - que agregam ainda mais exclusividade às produções. Um dos destaques da coleção é a família de jeans, que conta com jaquetas, shorts e calças, além do segmento de peças em couro coloridas e com cortes impecáveis.

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

A marca apostou nas variações de verde como os grandes destaques da temporada Crédito: Divulgação Michael Willians

Inspirada no universo arquitetônico, a Corello apresenta a sua coleção do Verão 2023 com um humor leve e cheio de personalidade. Incorporando uma paleta de cor viva em peças com um DNA cool, o primeiro capítulo da linha revisita traz modelos perfeitos para a estação mais quente do ano. Elementos geométricos foram usados para dar forma as sandálias rasteirinhas, plataformas e meia pata, além de flats e tamancos.

A marca de sapatos e acessórios apostou nas variações de verde e azul como os grandes destaques da temporada. Tons básicos, como o branco, preto e areia, complementam a paleta.

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Lojas do Espírito Santo passam a ter pontos de coleta das sandálias usadas Crédito: BulldogFramework

O projeto "Havaianas reCICLO" nasceu com o objetivo de conscientizar os consumidores sobre o descarte adequado de sandálias além de promover a reciclagem, em parceria com a TrashIn, startup especializada em soluções inovadoras para a gestão de resíduos. Agora, no ano em que completa dois anos, Havaianas amplia o programa, totalizando 84 lojas em 24 cidades. Dos 13 estados atendidos no total, seis foram incluídos nesta etapa, entre eles o Espírito Santo.

Ao invés de virar lixo, essas sandálias são transformadas em outros produtos como tapetes, pneus maciços utilizados em carrinhos de mão e mobiliários revestidos de manta de borracha, como os bancos e prateleiras presentes nas lojas da marca. Além disso, toda a rota logística do programa foi estruturada para ser carbono zero, com o uso de bicicletas na coleta em algumas lojas e da compensação do carbono emitido pelos outros modais - como carro e caminhão por meio do plantio e da preservação de árvores na Amazônia. Para descartar suas sandálias basta ao consumidor depositá-las em um dos coletores, disponíveis nas lojas da marca.

ESTREIA NO MERCADO MASCULINO

A marca lança sua linha masculina com um portfólio de cuecas e camisetas Crédito: Divulgação Hope

O Grupo Hope lançou sua linha masculina com um portfólio de cuecas e camisetas, além de uma campanha com o ator Felipe Titto, que estreia como embaixador da marca. A linha conta com duas modelagens de cuecas nas cores preto, branco, cinza e azul-marinho e duas modelagens de camisetas nas cores branco, preto e azul-marinho.

CORES VIBRANTES

A cantora Juliette protagoniza pela primeira vez uma campanha para a marca Crédito: Divulgação Stewart Price

Para o Verão, a Anacapri anuncia a nova cara da temporada: espontânea, alto astral, divertida e antenada. A cantora Juliette protagoniza pela primeira vez uma campanha para a marca. Laranja, rosa, verde citron e metalizados compõem a paleta principal de cores em modelos que marcam uma transição de modelos cada vez mais jovem e atual. A papete Becca chega à coleção com estampas tie dye multicoloridas, tiras ajustáveis e solado anatômico, o modelo Maya, tem uma sola mais moderna com quatro centímetros e tiras de gorgurão.

Além das papetes, a coleção também traz minibolsas com alça de corrente, sandálias com tiras trançadas e tênis casuais em cores vibrantes. Uma das novidades será uma tecnologia inovadora já utilizada por grandes marcas esportivas: o tênis branco mudará de cor quando exposto à luz solar.

MODA FESTA

A linha traz peças inspiradas em humor noturno Crédito: Divulgação Schutz

A Schutz apresenta a segunda parte da sua linha Resort 2023 de bolsas e sapatos e traz peças inspiradas em humor noturno, que reforçam o DNA festivo das consumidoras. Com destaque da textura metalizada, a coleção exibe peças diversificadas e perfeitas para acompanhar looks ousados.