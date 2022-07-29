De Natura a Nivea: veja 17 lançamentos de beleza

Bold Pão de Mel, da Snacks

Entrega para a pele do corpo hidratação profunda, mesmo as partes mais ressecadas e esbranquiçadas, como joelhos, cotovelos, braços e pernas. Esse produto possui cinco óleos responsáveis pelo alto poder de hidratação: Abacate, Oliva, Soja, Macadâmia e Amêndoas. A fórmula, desenvolvida para a mulher negra, ainda é enriquecida com Vitaminas E, B3 e Pró Vitamina B5. Seu poder hidratante alivia a descamação e ajuda na redução das estrias conforme uso contínuo, além de deixar um brilho natural na pele.

É ideal para aqueles que buscam uma hidratação 100% oil-free, prevenindo e suavizando linhas de expressão, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele e aumentando a síntese de colágeno. Proporciona hidratação a todas as camadas da pele, combinando diferentes tipos de ácido hialurônico. Une o hialurônico menor a uma molécula transportadora que aprofunda e aumenta sua absorção. Incorpora o silanol estabilizado: um componente essencial da pele, cujos níveis diminuem com o tempo e que tem uma ação sinérgica com o ácido hialurônico.

Novidade da Skin.q, linha de cuidados faciais com fórmulas inteligentes da marca. O hidratante com textura em gel, oil-free, é formulado com vitamina B5 e ácido hialurônico para hidratar intensamente e acelerar o processo de regeneração da barreira cutânea, reparando danos existentes e fortalecendo a pele contra futuras agressões cotidianas, além de estar diretamente associada à melhora das linhas de expressão causadas pelo envelhecimento precoce. O produto ajuda ainda a tratar a acne e a devolver o viço para a pele.

O lançamento traz hidratação e nutrição em um único produto, enriquecido com Manteiga de Karité e Hydrovance. A fragrância de lavanda é ideal para momentos de renovação e bem-estar. O aumento do teor de água e de elasticidade da pele, contribui para a restauração do tecido cutâneo e protege contra o ressecamento. Possui fórmula com rápida absorção para uma pele macia, aveludada e suavemente perfumada.

Neutrogena amplia o portfólio e lança Bright Boost - a primeira linha antissinais da marca que acelera a renovação celular em até 10 vezes. A fórmula do Gel Creme traz como protagonista a neoglucosamina, um importante ativo dermocosmético que ajuda a promover a síntese do ácido hialurônico na pele, promove a renovação celular da pele de maneira suave, melhora a aparência de linhas finas e confere uniformização do tom, além de ajudar a reestabelecer os níveis de água da pele. A novidade tem textura ultraleve e de rápida absorção.

Com uma embalagem comemorativa com assinatura exclusiva do festival de música, os produtos apresentam espelho na tampa, textura extracremosa, cobertura cover up, que garante uma nova intensidade de cor a cada aplicação e óleo de mamona e cera de arroz, ingredientes que garantem hidratação e proteção dos lábios. A novidade está disponível nas cores Pink Up, Nude Fresh, Cobre Sunset, Under Red, Rock’n’Red e Vinho Rocks.

Com tons reconfortantes, a coleção foi inspirada na natureza e nas conexões que nos tornam humanos. A novidade conta com acabamento em gel, que prolonga sua duração e garante um efeito brilhante natural. São seis cores que transitam entre tons mais terrosos e fechados, aos mais claros e delicados. Com fórmula enriquecida com Extrato de Algas Marinhas, ativo rico em cálcio e magnésio que hidrata e fortalece as unhas, a linha também conta com o Big Brush, pincel com 900 cerdas e de corte arredondado que facilita a aplicação e não deforma com o tempo.

O novo finalizador proporciona proteção no comprimento e pontas do cabelo, evitando quebras e garantindo fios mais fortes. Indicado para todos os tipos de curvatura ou em transição, o produto é produzido à base de óleo de rícino - um dos ativos mais famosos entre cacheadas, crespas e onduladas. Rico em vitaminas e minerais, este creme de pentear tem a combinação perfeita de ingredientes que auxiliam no combate aos efeitos danosos do ar, sol, poluição, escovação, uso de químicas e o calor do secador nos cabelos.

É o primeiro sérum concentrado antimarcas reparador e uniformizador da marca com 10% de niacinamida pura, phe-resorcinol e ácido hialurônico, formulado para ótima tolerância em todos os tipos de pele, que atua na redução de diferenças de tonalidade, uniformizando e reparando a pele. Ela fica instantaneamente mais radiante e com mais viço a partir de uma semana de uso. Diferenças de tonalidade são reduzidas e a textura da pele é uniformizada a partir de quatro semanas de uso. A longo prazo previne o reaparecimento de tons desiguais e tonalidade irregular.

O produto multifuncional é composto por um shampoo e um condicionador em barra, com potente poder de nutrição, hidratação e fortalecimento dos fios. Dividido em duas metades, no formato de um yin e yang, o Shampoo em barra a base de Lichia e Argan tem entre seus benefícios o aumento do brilho, hidratação e maciez dos fios, além de auxiliar no crescimento e proporcionar um aspecto muito mais saudável ao cabelo. Já o condicionador, que possui em sua composição o Kiwi e Karité, auxilia na redução do frizz, do ressecamento, das pontas-duplas, nutrindo os fios, proporcionando brilho, flexibilidade e maciez.

A paleta de sombras de olhos foi inspirada no Sunset Stripped - pôr do sol das praias californianas. São 16 tons de nudes, cremosos e altamente pigmentados, que variam entre mattes e metálicos, cintilantes e brilhantes. Além de cores superpigmentadas, a paleta conta com sombras com texturas cremosas e fáceis de esfumar. Com apenas um toque, a sombra já estará no pincel. Essa versão é infundida com Ácido Hialurônico, que oferece uma aparência mais suave e hidratada, Rosa alpina, que ajuda a fortalecer a saúde e a resiliência da pele e a Água de Coco, que repõe delicadamente os níveis de hidratação da pele.

Com um complexo sinérgico de ativos - Bakuchiol, Niacinamida, Ácido Hialurônico e Extrato de Sálvia Vermelha - o sérum tem melhora os sinais do envelhecimento, sem causar irritações. O Bakuchinol é uma alternativa natural ao retinol, que pode ser usado durante o dia e a noite para reduzir rugas profundas e linhas finas e melhorar o tom e a textura da pele; a Niacinamida é responsável por reduzir os poros e clarear manchas; o Ácido Hialurônico proporciona hidratação de longa duração e preenche rugas; e o Extrato de Sálvia Vermelha restaura o conforto e proteção da pele. Com textura de rápida absorção e toque aveludado, o produto não deixa a pele oleosa.

A formulação da linha contém extrato de matcha e extrato de alecrim, que renovam e purificam os fios, têm ação antisséptica e estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo. O shampoo de uso diário remove as impurezas, fortalece os fios e auxilia na redução da oleosidade, sem ressecar as pontas. Ideal para promover uma limpeza profunda do couro e dos fios, regular a oleosidade e combater a caspa.

Para os cuidados com a pele do rosto, a linha de tratamento para peles mistas e oleosas de Carvão do Himalaia recebe o novo sérum. O produto é vegano e feito com 98% de ingredientes naturais, incluindo carvão de bambu do Himalaia e extrato de flor de hibisco, que conta com ácidos orgânicos famosos por seus poderes esfoliantes. Com uma fórmula superleve e que não mancha, o primeiro peeling noturno da marca ajuda a uniformizar a textura irregular da pele durante a noite, para que ela fique mais macia e luminosa pela manhã.

É uma fragrância extremamente sofisticada e refrescante, que interpreta notas clássicas em novas formas. Para as notas de topo, o perfume combina o frescor da bergamota com a sofisticação da pimenta rosa e da artemísia, criando um cheiro disruptivo e repleto de contrastes. Logo, a fragrância revela um coquetel frutas cítricas que combinadas com lavanda e sálvia proporcionam uma sensação de limpeza e frescor.

Sua fórmula possui ativos que proporcionam e colaboram para o tratamento de rugas e linhas de expressão, agindo diretamente com a elasticidade e textura da pele, melhorando a flacidez cutânea. Auxilia, ainda, na redução de poros e devolve a luminosidade de viço da cútis. Como efeito imediato, é possível perceber a pele hidratada, mais lisa e luminosa. Como 30 dias de uso contínuo, a pele fica com mais viço e rejuvenescida, apresentando melhora na firmeza, elasticidade e textura.