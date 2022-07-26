Estudo revela 7 hábitos para evitar um AVC; veja quais são

O acidente vascular cerebral (AVC) é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada no cérebro. Dados da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) mostram que uma em cada quatro pessoas de sua convivência vai ter um AVC.
“A cada seis segundos alguém sofre um AVC no mundo. São 80 milhões de sobreviventes, população maior que a da França. E 80% dos AVC's poderiam ser evitáveis com medidas simples, como dieta balanceada, controle da hipertensão arterial e atividade física”, explica o neurologista Igor Pagiola.
Práticas diárias ajudam a reduzir os riscos da doença. É o que mostra a pesquisa publicada na revista 'Journal of the American Heart Association', pulicada em 20 de julho, que traz os 7 melhores hábitos para evitar AVC's. A pesquisa acompanhou 11.568 adultos com idades entre 45 e 64 anos por cerca de 28 anos.“Nosso estudo confirma que mudar fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como controlar a pressão sanguínea, pode superar o fator genético de ter AVC”, disse a professora Myriam Fornage, principal autora do artigo, ao Daily Mail.
FATORES DE RISCO
Igor Pagiola, neurointercencionista do Hospital Estadual Central, conta que os principais fatores de risco estão relacionados à má qualidade de vida, como sedentarismo, obesidade e sobrepeso, má alimentação, tabagismo e consumo de álcool. "A hipertensão arterial, o colesterol alto e o diabetes são fatores de risco importantes". E alerta a população sobre como identificar se a pessoa está tendo um AVC e como proceder.
"Se alguém não consegue sorrir, dar um abraço ou emitir uma mensagem, não se deve esperar melhorar os sintomas. É importante ligar o mais rápido possível para a urgência no número 192"
Todo AVC é uma emergência médica, por isso é importante agir rápido. A partir do início dos sintomas, o tempo para tratá-lo é limitado. No hospital, a equipe médica avaliará as características e o tipo de AVC para decidir qual a melhor forma de tratamento. Ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive em crianças. Porém, é mais comum a partir dos 50 anos e a incidência tende a dobrar a cada década a partir dessa idade.
VEJA 7 HÁBITOS PARA EVITAR UM AVC
- Seguir uma dieta balanceada: as vantagens de ter uma dieta saudável são inúmeras, evitando doenças e nutrindo o organismo com vitaminas, minerais e proteínas. "Procure um padrão geral de alimentação saudável que inclua frutas e vegetais, proteínas magras, nozes e sementes. O recomendado é evitar alimentos processados e ultraprocessados, dieta rica em carboidratos e em gorduras saturadas", diz Igor Pagiola.
- Não fumar: pessoas que fumam têm risco duas vezes maior de desenvolver um quadro de AVC em comparação com pessoas que não fumaram ao longo da vida. "A nicotina e o monóxido de carbono na fumaça do cigarro danificam o sistema cardiovascular e abrem caminho para um derrame. O uso de pílulas anticoncepcionais combinadas com o tabagismo pode aumentar muito o risco de acidente vascular cerebral", diz o neurologista.
- Praticar exercícios físicos: a prática regular de exercícios físicos reduz os riscos de AVC e atua na prevenção de outros problemas de saúde, como diabetes e ansiedade. "O sedentarismo pode levar a hipertensão arterial, o colesterol alto e a obesidade. Os adultos devem fazer duas horas e meia de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. As crianças devem ter 60 minutos todos os dias, incluindo brincadeiras e atividades estruturadas", conta Igor Pagiola.
- Manter o peso adequado: o excesso de peso está relacionado a doenças como a diabetes e a hipertensão, que são fatores de risco para AVC. Manter o peso e o índice de massa corporal adequados são essenciais para evitar o problema.
- Controlar a pressão arterial: a pressão alta, ou hipertensão, é uma das principais causas de acidente vascular cerebral e o fator de risco controlável mais significativo. Ela ataca os vasos sanguíneos e pode comprometer o funcionamento de vários órgãos, como coração, cérebro e rins.
- Monitorar o colesterol: é importante evitar alimentos ricos em LDL, conhecidos como colesterol ruim – em excesso, ele promove o acúmulo de placas de gordura nas artérias e dificulta o fluxo sanguíneo, ocasionando o AVC. "Grandes quantidades de colesterol no sangue podem se acumular e causar coágulos sanguíneos – levando a um acidente vascular cerebral", diz Igor Pagiola.
- Reduzir níveis de açúcar no sangue: a hiperglicemia pode acontecer quando a quantidade de insulina no organismo é insuficiente, ou ser consequência de problemas como sedentarismo, obesidade e alimentação rica em doces e carboidratos. Monitorar os níveis de açúcar no sangue é essencial na prevenção do AVC.