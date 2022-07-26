Estudo revela 7 hábitos para evitar um AVC; veja quais são

O AVC é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro Crédito: Freepik

O acidente vascular cerebral (AVC) é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada no cérebro. Dados da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) mostram que uma em cada quatro pessoas de sua convivência vai ter um AVC.

“A cada seis segundos alguém sofre um AVC no mundo. São 80 milhões de sobreviventes, população maior que a da França. E 80% dos AVC's poderiam ser evitáveis com medidas simples, como dieta balanceada, controle da hipertensão arterial e atividade física”, explica o neurologista Igor Pagiola.

Práticas diárias ajudam a reduzir os riscos da doença. É o que mostra a pesquisa publicada na revista 'Journal of the American Heart Association', pulicada em 20 de julho, que traz os 7 melhores hábitos para evitar AVC's. A pesquisa acompanhou 11.568 adultos com idades entre 45 e 64 anos por cerca de 28 anos.“Nosso estudo confirma que mudar fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como controlar a pressão sanguínea, pode superar o fator genético de ter AVC”, disse a professora Myriam Fornage, principal autora do artigo, ao Daily Mail.

FATORES DE RISCO

Igor Pagiola, neurointercencionista do Hospital Estadual Central, conta que os principais fatores de risco estão relacionados à má qualidade de vida, como sedentarismo, obesidade e sobrepeso, má alimentação, tabagismo e consumo de álcool. "A hipertensão arterial, o colesterol alto e o diabetes são fatores de risco importantes". E alerta a população sobre como identificar se a pessoa está tendo um AVC e como proceder.

"Se alguém não consegue sorrir, dar um abraço ou emitir uma mensagem, não se deve esperar melhorar os sintomas. É importante ligar o mais rápido possível para a urgência no número 192"

Todo AVC é uma emergência médica, por isso é importante agir rápido. A partir do início dos sintomas, o tempo para tratá-lo é limitado. No hospital, a equipe médica avaliará as características e o tipo de AVC para decidir qual a melhor forma de tratamento. Ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive em crianças. Porém, é mais comum a partir dos 50 anos e a incidência tende a dobrar a cada década a partir dessa idade.

VEJA 7 HÁBITOS PARA EVITAR UM AVC