Armadilhas alimentares: fuja das opções que parecem saudáveis e não são

O iogurte encontrado com diferentes sabores de frutas levam em sua composição o açúcar e sabores artificiais Crédito: Shutterstock

Não é novidade que alimentos naturais e simples são sempre a melhor escolha. Porém, muitas vezes é difícil. O problema é que, apesar da aparência de algumas comidas, elas não trazem benefícios para a saúde. A nutricionista Caroline Ribeiro conta que muitos alimentos que aparentemente são saudáveis possuem em sua composição o excesso de açúcares e de gorduras.

"São alimentos pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, usados para aumentar o tempo de prateleira. As pessoas costumam consumir achando que fazem bem para o corpo, mas na verdade não fazem", diz.

Por isso, é preciso cuidado para não cair nas armadilhas alimentares. "Principalmente porque os produtos são vendidos com a ideia de serem saudáveis. É importante olhar a composição, entender o que está sendo consumindo e o impacto para o corpo", conta a nutricionista.

"Se mantivermos uma alimentação saudável, ou seja, comida colorida, com legumes, frutas e equilibrando os grupos dos alimentos, é possível incluir esses industrializados sem atrapalhar os objetivos, seja de emagrecimento, hipertrofia ou melhora da saúde"

COMO ESCOLHER

Muitos alimentos possuem açúcar, gordura, sal e aditivos, sem nenhum valor nutricional. O consumo a longo prazo pode ocasionar o aumento da inflamação, das doenças cardiovasculares, diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, são alimentos que estimulam a vontade de comer, diminuindo a saciedade e favorecendo o aumento da gordura corporal.

"Com tantas opções no mercado, ter conhecimento é essencial na hora das compras. Caso seja um produto industrializado o primeiro passo é olhar a composição do alimento através da lista de ingredientes. Ela é feita em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade no produto. A dica é escolher sempre a opção que tiver a menor lista de ingredientes", diz a Caroline Ribeiro.

Olhar a tabela nutricional também é importante. Nela estão as informações sobre a quantidade por porção de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio que costuma ser mais alto nos produtos industrializados. "Para verificar os açúcares, procure por nomes como xarope de milho, açúcar invertido, maltodextrina, xarope de glicose, glucose de milho. Fuja dessas opções".

A profissional diz que o recomendado é incluir o máximo de comida de verdade na alimentação. "Alimentos in natura, integrais e poucos processados. Eles possuem mais nutrientes, compostos bioativos que ajudam a nos manter com mais saúde e bem-estar".

5 OPÇÕES QUE PARECEM SAUDÁVEIS E NÃO SÃO