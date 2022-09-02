De sérum a pasta de dente com Renew: 15 novidades de skincare e cabelos

01

Eye Cream, da Creamy Skincare

O creme antissinais clareador para a área dos olhos oferece um tratamento completo para a área, atuando em todos os pontos de cuidado para a região. Ele traz uma exclusiva combinação de ativos que proporcionam hidratação e firmeza, reduzindo a aparência das rugas e clareando olheiras. Com textura encorpada e hidratante, a novidade reduz o inchaço e as bolsas embaixo dos olhos, suavizando as linhas de expressões e rugas finas, melhorando o viço da pele.

02

Perfume Feels Mood, da Ruby Rose

O perfume lançamento da marca é uma fragrância alegre, doce e divertida ideal para mulheres que mudam de fase de acordo com o humor. Ela tem uma combinação autêntica das notas de Amora, Bergamota, Cassis e Chantilly com a marcante de madeira cashmere.

03

Óleo Trifásico Desodorante Corporal Ekos Andiroba, da Natura

A marca apresenta cinco óleos trifásicos com nova fórmula ainda mais potente, que promove hidratação durante todo o dia, além de ser 96% de origem natural. O uso do produto pode ser realizado sem enxágue, potencializando o tratamento. O da foto contém óleo bruto de andiroba que ajuda a recompor a barreira cutânea, responsável pela proteção natural da pele, além de proteger e hidratar.

04

Cuide-se Bem Bubbaloo Loção hidratante corporal, de O Boticário

A edição limitada traz os produtos queridinhos inspirados no sabor tutti-frutti, agregando à linha duas novas fragrâncias: morango e uva – com aromas inspirados na goma de mascar. A loção hidratante tem textura leve, deixa a pele macia, sedosa e perfumada. Promove 48 horas de hidratação com sensação refrescante e rápida absorção, com 96% de ingredientes naturais.

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Boquinha Cream, da The Creams

O bálsamo labial vegano tem ação de hidratação duradoura, trata e previne rachaduras, reduz a descamação, promove sensação de lábios mais volumosos, redesenha o contorno da boca, além de ser anti-inflamatório. É um tratamento não cirúrgico para preenchimento labial indicado para todos os tipos de pele com ativos naturais e dermatologicamente testados

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Advanced Génifique Sérum, da Lancôme

O sérum facial é um produto que contém vitamina CG e ácido hialurônico. Sua fórmula é enriquecida com sete frações de pré e probióticos selecionadas como fontes essenciais de açúcar, aminoácidos e lipídeos para que o microbioma da pele se fortaleça e se recupere ainda mais rápido, além de conter uma textura refrescante e leve, sendo facilmente absorvido e entregando resultados imediatos. O aplicador, patenteado pela marca, serve a dose ideal para o rosto e pescoço - apenas uma gota contém cerca de 30 milhões de frações de pré e probióticos.

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Mousse Esfoliante Corporal Bacuri Textura Mousse, da L'Occitane au Brésil

Especialmente criadas para reforçar o pilar de texturas, as novidades da linha carregam a riqueza nutritiva da semente de Bacuri, oferecendo a reparação da pele em diversos formatos e necessidades. Formulado com esfoliante natural orgânico, o mousse esfoliante remove as impurezas e células mortas, e deixa a pele com toque macio e aveludado. É enriquecido com manteiga de Bacuri, responsável pela nutrição, reparação e proteção contra o ressecamento da pele.

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Gel dental Renew Anti-aging, da Colgate

A empresa investiu em pesquisa e tecnologia para criar um ritual anti-idade que ajuda a prevenir os primeiros sinais de envelhecimento do sorriso. Por isso, lança o gel dental, o sérum gengival e a espuma antimanchas. O gel dental fortalece o esmalte, revitaliza a gengiva e branqueia os dentes suavemente, além de conter 0,01% de ácido hialurônico para hidratar a boca.

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Batom Líquido Mate Finérrimo, da Quem Disse, Berenice?

Oferece aplicação líquida, com camadas finas e confortáveis para os lábios, que seca em até 30 segundos e promove acabamento supermate e cores vibrantes para compor a maquiagem. Sua fórmula de alta durabilidade não resseca e ainda ajuda a manter os lábios mais hidratados devido à presença das vitaminas B, E e F, responsáveis pela ação antioxidante que combate os radicais livres causadores do envelhecimento. Disponível nas cores Vermelho Tô com Tudo, Vinho Tô Phyna, Malva Tô Belissima e Terracota Tô Ousada.

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Máscara nutri reconstrutora Instant SOS, de Alta Moda, da Alfaparf

A linha cresceu e agora conta com uma família completa de tratamento para os cabelos. A máscara promove restauração profunda com “efeito anti-nós”, nutre profundamente a fibra capilar e o resultado é um cabelo uniformizado e com toque aveludado. A base de extrato de sementes de moringa e óleos vegetais de coco, abacate, argan, girassol e linhaça, o produto possui fórmula inovadora e vegana, sem ingredientes de origem animal e 0% de sal, parabenos e petrolatos.

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Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme, da Estée Lauder

Representando a próxima geração de cuidados com os olhos, o produto tem dupla ação para combater os danos visíveis dos radicais livres. A fórmula apresenta pela primeira vez a exclusiva tecnologia FR-Defense, que ajuda na resistência aos danos ambientais. O gel-creme também neutraliza os radicais livres que danificam a pele e melhora a aparência de toda a área dos olhos. Com a nova tecnologia Chronolux Power Signal, a fórmula ajuda a aumentar visualmente a reparação da pele e suaviza os sinais iniciais de envelhecimento ao redor dos olhos, incluindo olheiras, linhas finas, ressecamento e inchaço.

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Bonacure Clean Deep Cleansing, da Schwarzkopf Professional

O produto limpa o couro cabeludo e os fios em um nível profundo. Portanto, ao eliminar o acúmulo de produto e outras partículas, o shampoo é ideal para preparar o cabelo para os tratamentos químicos. Além disso, é um agente antipoluição que combate com sucesso os danos dos radicais livres. Este ingrediente tem a capacidade de formar uma camada protetora na fibra capilar e, assim, protegê-la do acúmulo de poluição.

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Fix+ Stay Over, MAC Cosmetics,

O spray fixador sem álcool além de fixar a maquiagem em até 16 horas, hidrata a pele. Combinando tecnologia superior com botânicos sofisticados, a fórmula traz antioxidantes, extratos de pepino e camomila, folhas de chá-verde, cafeína, vitaminas Pro B5 e E, com uma dose hidratante de glicerina. O spray fornece uma névoa mais uniforme, elegante e fina. Não oxida, não derrete e não desbota a maquiagem, além de não marcar os poros ou linhas finas.

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Tônico Purificante Facial, da Ricca

A marca lança na próxima semana uma nova linha de produtos desenvolvidos exclusivamente para o cuidado da pele oleosa e acneica: a Acne Defense. Para dar uma forcinha no equilíbrio do pH da pele, além de eliminar resíduos de sujidades, o tônico purificante também uniformiza o tom e a textura da derme por mérito de um ativo superimportante para o cuidado da pele oleosa e acneica: o ácido glicólico. Sua ação acelera a renovação celular, deixando a pele com um aspecto mais saudável e firme.

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Vertix X330 Triple Wave