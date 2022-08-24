Dermatologistas indicam quatro novos tratamentos para cuidar da beleza

Nas clínicas acabam de chegar novos tratamentos para a pele Crédito: Shutterstock

Alguns cuidados como dormir bem, se alimentar corretamente, praticar atividade física, beber muita água e usar filtro solar, são fundamentais para envelhecer bem. E, quando falamos de cuidado com a pele, a indústria da beleza apresenta tratamentos e tecnologias com foco na prevenção e no estímulo de colágeno.

A dermatologista Isabella Redighieri explica que, a partir de 25 anos, iniciamos um processo de degradação de colágeno, que leva aos sinais de envelhecimento. Esse é o momento ideal para iniciar tratamentos preventivos. "Os tratamentos precoces, com foco na prevenção e estímulo de colágeno, estão cada dia mais em foco. Quando repomos o colágeno perdido, diminuímos os sinais da flacidez, sulcos e rugas. É um trabalho de reestruturação facial que preserva características naturais do indivíduo", conta Isabella Redighieri.

Nas clínicas dermatológicas do Espírito Santo, acabam de chegar novos tratamentos para a pele, com foco nas manchas, no estímulo de colágeno e nos cabelos. Confira.

MELHORA DOS SINAIS DO ENVELHECIMENTO

Uma das novidades nas clínicas de dermatologia no Espírito Santo é o Profhilo, primeiro produto injetável com efeito bioremodelador tecidual. A dermatologista Giane Giro conta que ele se distribui por todas as camadas da pele, melhorando a qualidade das células.

"A sua formulação combina dois tipos de ácido hialurônico puro, e esse complexo híbrido atua de maneira diferente dos preenchedores. Ele não volumiza e não preenche a região tratada, promovendo uma hidratação intensa e a melhora dos sinais do envelhecimento, com resultados naturais".

O envelhecimento promove uma redução constante na quantidade de ácido hialurônico da nossa pele. Ele é o componente principal da nossa matriz extracelular, que preenche o espaço entre as células e confere resistência e firmeza à pele. "O Profhilo é o produto injetável com a maior concentração de ácido hialurônico do mercado, e estudos recentes mostraram que o seu complexo híbrido melhora a regeneração dos tecidos e previne o envelhecimento das células", diz a médica.

"É indicado para a melhora da hidratação da pele, dos sinais do envelhecimento e das linhas finas em pacientes com flacidez de leve a moderada. Ele pode ser aplicado no rosto e pescoço, e em breve chegará no Brasil o Profhilo para tratamentos corporais"

O tratamento é realizado em duas sessões, com intervalo de 30 dias. O produto é aplicado em 10 pontos padronizados para obter o melhor efeito lifting, na face ou pescoço. A alta fluidez do produto permite que ele se difunda de maneira uniforme por toda a região tratada, atuando nas três camadas da pele.

ÁREA DO ROSTO

Outra novidade que chegou ao Espírito Santo é o Nanopore. "É um dispositivo espanhol pioneiro e supermoderno para injeção de ativos nas camadas mais profundas da pele, sem causar grandes traumas. É indicado para melasma, rugas finas, poros dilatados, promover clareamento e efeito glow, além de produzir colágeno", conta a dermatologista Isabella Redighieri.

A médica diz que ele faz um microagulhamento preciso e muito específico para cada área do rosto. A profundidade das agulhas são definidas de acordo com a região da face. "Os ativos utilizados são espanhóis, da mesma marca, e são superconcentrados, para otimizar os resultados. Espera-se uma pele mais viçosa, mais clara, com melhora da textura, poros e rugas finas".

"O procedimento faz o estímulo de colágeno, que se dá por até três meses após uma sessão. O grau de produção do colágeno varia de acordo com a profundidade que atingimos"

É o procedimento que combina os benefícios de um tipo especial de microagulhamento vibratório muito suave com o drug delivery (técnica que facilita a entrega de moléculas terapêuticas nos pontos da pele que estão sendo tratados). "Indicamos de uma a três sessões. É o tipo de tratamento que quanto mais se faz, melhor a pele", finaliza.

ANÁLISE CAPILAR

Preocupada em pesquisar novas técnicas e produtos, a dermatologista Karina Mazzini acaba de receber um equipamento que analisa profundamente o cabelo: é o Ultrassom de Análise Capilar, tecnologia que avalia a perda proteica dos fios de cabelo através de ondas ultrassônicas e reações colorimétricas. "A promessa é dar o diagnóstico mais preciso da degradação da proteína da fibra capilar e com isso garantir tratamentos mais assertivos e melhora da força do fio, redução de frizz, entre outros. Assim, consegue garantir mais beleza e mais saúde aos fios de cabelo", diz.

"É um tratamento que qualquer um pode fazer, para saber como está a qualidade dos fios. Às vezes, a pessoa não sabe porque tem frizz, ponta dupla, e esse tratamento pode ajudar. Mas quem faz química no cabelo, como alisamentos e descoloração, esse é uma ótima forma de saber se o cabelo está danificado e como tratar"

São indicadas quatro sessões. Na primeira, é feita a análise e já é iniciado o tratamento direcionado. Depois dessas 4 sessões, é realizada a análise do fio novamente. "O tratamento consegue resgatar o cabelo após as químicas e até os fios que não sofreram com química mas que apresentam outros problemas", diz Karina Mazzini.

REMOVER MANCHAS

A chegada do StarWalker, última geração do laser Fotona, promete superar tudo que foi feito até hoje para apagar manchas e tatuagens. A dermatologista Juliana Drumond explica que é um equipamento de tratamento dermatológico que utiliza o laser Q-Switched de picossegundos, que são pulsos ultrarrápidos, para tratamento de lesões pigmentadas e rejuvenescimento da pele.

"Ele emite pulsos ultracurtos, fragmentando os pigmentos (olheiras, manchas ou tatuagem) em partículas menores, que são eliminadas pelo próprio organismo. É atualmente considerada a tecnologia mais moderna para tratar pigmentos, queridinha de celebridades como Cleo Pires e Ivete Sangalo", diz a dermatologista.

"O tratamento é indicado para melasma e outros tipos de manchas na face e corpo, remoção de tatuagens, remoção de micropigmentação de sobrancelhas, olheiras, cicatrizes cirúrgicas e de acne, estrias, entre outros"

Normalmente são indicadas de duas a quatro sessões do laser, com intervalo mensal, para tratar as manchas. "Esse laser não aquece nem agride a pele. E é por isso que, diferentemente dos outros lasers, o StarWalker não aumenta o risco de efeito rebote. A ação clareadora da tecnologia não é através da irritação ou descamação da pele, mas pela fragmentação da melanina. Outra vantagem é que ele consegue clarear mais as manchas do que um tratamento caseiro com cremes clareadores. E ainda tem um efeito mais duradouro", diz a médica.