Anabolizantes naturais: 5 alimentos para ganhar massa magra

O consumo de salmão ajuda a melhorar o desempenho no treino. Crédito: Shutterstock

Ter uma alimentação balanceada, inclusive com o consumo de carboidratos, é fundamental no processo da conquista da massa magra. Ela representa as partes do nosso corpo que não possuem gordura, incluindo os músculos e os órgãos internos. "Conquistá-la é importante para ter mais disposição para encarar as atividades do dia a dia e manter o metabolismo ativo. Também ajuda na queima de gordura, na prevenção de doenças crônicas e no fortalecimento da musculatura", diz a nutricionista Caroline Ribeiro.

A profissional conta que alguns alimentos contribuem para a construção de tecidos musculares de forma natural, além de aumentarem a massa magra. "Os nutrientes possuem papel importante na regulação de processos que vão desde a produção de energia até o de novas células. Os aminoácidos, o zinco, o magnésio, a vitamina D e as vitaminas do complexo B ajudam na regulação de hormônios que são essenciais para a síntese proteica".

A proteína é o principal nutriente para desenvolver a massa magra. Além disso, também é necessário ajustar o consumo dos carboidratos, das vitaminas, dos minerais, das gorduras e das fibras.

"Encontramos as proteínas nas carnes, nos laticínios como iogurtes e queijos, nas leguminosas como feijão, grão-de-bico, ervilha e lentilha. Além disso, também é necessário ajustar o consumo dos carboidratos, das vitaminas, dos minerais, das gorduras e das fibras"

A inclusão de anabolizantes naturais na dieta pode ser usada como estratégia para potencializar o ganho de massa muscular em praticantes de atividade física e por pessoas que querem evitar o catabolismo muscular (momento quando o corpo passa a usar a massa muscular como fonte de energia). "A atividade física com a ingestão de proteínas é a estratégia mais eficiente para ganhar massa muscular, por isso, o estímulo do treino é fundamental", diz a nutricionista.

Outros fatores importantes para mantermos o estado anabólico é dormir bem, ter uma ingestão de água adequada, diminuir o estresse e reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas. A nutricionista listou 5 alimentos para ganhar massa magra.