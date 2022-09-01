Botox ou preenchimento: qual devo escolher? Dermatologistas explicam

Algumas regiões do rosto que podem ser beneficiadas pela aplicação de toxina botulínica Crédito: Shutterstock

A toxina botulínica – conhecida como botox – e o preenchimento facial são opções de tratamentos cada vez mais procurados para melhorar a aparência da pele. O primeira impede que o músculo se contraia, formando as famosas rugas de expressão e rugas na pele. A aplicação tem validade média de seis meses e pode ser feita em várias partes do rosto e corpo.

Já o preenchimento com ácido hialurônico pode ser aplicado em locais de restauração de volumes, nos tratamentos de rugas, sulcos ao redor da boca, nas olheiras, entre outros. Com tantas funcionalidades, muitas vezes surge a dúvida: entre o botox e o preenchimento, qual escolher? HZ conversou com três dermatologistas., que explicam qual a melhor estratégia para o rejuvenescimento.

"São procedimentos completamente distintos porém muitas vezes se complementam, necessitando de uma boa avaliação médica para um resultado satisfatório", diz Priscila Passamani. Para Renata Bortolini, eles se completam. "Sou adepta da naturalização nos resultados e a união desses dois tratamentos pode proporcionar o realce da beleza para expressar a forma como nos sentimos", diz Renata Bortolini.

VANTAGENS DA TOXINA BUTOLÍNICA

A dermatologista Renata Bortolini conta que a toxina botulínica é uma medicação que inibe a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas periféricas colinérgicas, bloqueando a contração muscular e a sudorese dependendo da região onde é aplicada. "É uma medicação versátil que pode ser usada com a finalidade estética de modular a mímica para abertura do olhar, correção do sorriso gengival, prevenção de rugas na face e do pescoço, mas também é aplicada para controlar o suor excessivo, a enxaqueca, o bruxismo, a vermelhidão da rosácea e até da oleosidade da pele".

A médica diz que a aplicação é indicada para modular seletivamente embelezando a mímica a nosso favor e evitando a formação de rugas permanentes na pele da face e do pescoço.

"A idade para começar a aplicação da toxina botulínica varia de acordo com a indicação. Casos como a sudorese excessiva, enxaqueca e bruxismo podem precisar de indicação antes dos 20 anos, enquanto o uso estético da toxina costuma ser feito após essa idade"

A dermatologista Endrika Trindade Magnago explica que a toxina botulínica é o tratamento imbatível para tratar as rugas. O mecanismo de ação é diferente de qualquer outra técnica, atuando diretamente no músculo. “Ela é indicada para as chamadas rugas dinâmicas, causadas por vícios de expressão. Quando fazemos movimentos faciais, a pele acompanha esse movimento muscular de vai e vem. Com o passar do tempo, a pele pode 'ir e não voltar' com a movimentação facial, surgindo com o tempo as rugas de expressão, como os famosos 'pés de galinha' quando a pessoa sorri, por exemplo. O objetivo da toxina botulínica é impedir que esse músculo faça esse movimento de contração da pele, fazendo que a ruga seja amenizada ou prevenindo sua formação”, esclarece a médica.

As regiões do rosto que podem ser beneficiadas pela aplicação de toxina botulínica são onde há maior movimentação muscular, como a testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. "Mas pescoço e lábios, para atenuar sorriso gengival, por exemplo, podem receber indicação, assim como o nariz (para levantar a ponta)", diz a médica.

No tratamento estético da face, ela costuma durar entre 3 e 6 meses. Já no tratamento do suor excessivo, é comum ver uma duração de até 10 meses.

VANTAGENS DO PREENCHIMENTO

A dermatologista Priscila Passamani conta que os preenchedores faciais são substâncias biocompatíveis, com componentes modeladores, que penetram em uma camada profunda da pele, diminuindo as marcas de expressões faciais e devolvendo o volume ao rosto. A principal substância é o ácido hialurônico. Ele possui várias densidades, cada uma para uma região específica. "Por ser um procedimento minimamente invasivo, tem grande procura por quem deseja obter o rejuvenescimento da pele, correção de marcas ou cicatrizes de acne, diminuição dos sinais de expressão e até aumento de volume do glúteo".

Os preenchedores faciais são um grande aliado pela vasta gama de utilização em diversas regiões do rosto, auxiliando na busca pelo tão esperado resultado estético que as pessoas desejam. "Nos procedimentos de harmonização facial, o preenchedor mais utilizado é o ácido hialurônico, aplicados em regiões do rosto, como queixo, lábios, supercílios, mandíbula e maçãs do rosto", diz Priscila Passamani. O procedimento dura, em média, um ano.

"O procedimento é minimamente invasivo. É aplicado com cânula sob anestesia local, corrigindo imperfeições e suavizando depressões"

A dermatologista Renata Bortolini costuma indicar o preenchimento para o rejuvenescimento quando se deseja devolver as características perdidas como o volume labial e das maçãs do rosto. "Indico para a prevenção, quando aplico pequenos volumes em pontos estratégicos que retardam o surgimento dos sinais de envelhecimento; e também para moldar as características que o paciente não possuía antes, como projeção do queixo, do volume labial e do contorno arredondado dos glúteos".