Demi Lovato usa roupa de estilista capixaba em Nova York

Demi Lovato se rendeu a moda capixaba. Durante um evento de divulgação do clipe Skin Of My Teeth, na última semana, a cantora usou uma roupa criada pela estilista Mayari Jubini, do Espírito Santo.

O conjunto da roupa preta traz a estampa de cenas do "Carrie, a Estranha", filme de terror de Stephen King. A estilista capixaba comemorou o momento no Instagram. "Demi Lovato veste look completo @artemisigallery para a divulgação da sua nova faixa 'Skin Of My Teeth' na Times Square, em Nova York", escreveu.