Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Times Square

Demi Lovato usa roupa de estilista capixaba em Nova York

Durante um evento de divulgação do clipe Skin Of My Teeth, na última semana, a cantora usou uma roupa criada pela estilista Mayari Jubini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 16:57

Demi Lovato
Demi Lovato posa na  Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução @mayarijubini
Demi Lovato se rendeu a moda capixaba. Durante um evento de divulgação do clipe Skin Of My Teeth, na última semana, a cantora usou uma roupa criada pela estilista Mayari Jubini, do Espírito Santo.
O conjunto da roupa preta traz a estampa de cenas do "Carrie, a Estranha", filme de terror de Stephen King. A estilista capixaba comemorou o momento no Instagram. "Demi Lovato veste look completo @artemisigallery para a divulgação da sua nova faixa 'Skin Of My Teeth' na Times Square, em Nova York", escreveu. 
A capixaba já vestiu outros famosos, como Luísa Sonza, Anitta, Pabllo Vittar, Ludmilla, Gloria Groove e Sabrina Sato.

Veja Também

Capixaba Carla Bruno coreografa novo hit de Tierry, "Tu Quer"

Ex-namorado de Marcus Majella assume namoro com mulher nas redes sociais

Elenco de 'Pantanal' testa positivo para Covid-19 e protagonistas entram em isolamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados