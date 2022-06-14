Ex-namorado de Marcus Majella assume namoro com mulher nas redes sociais

O ex-namorado do humorista Marcus Majella, o publicitário Guilherme Castro, assumiu um novo romance nas redes sociais. Após viver um amor de quatro anos com o ator, ele publicou um vídeo no último domingo (12), Dia dos Namorados, se declarando para uma mulher.
O vídeo publicado mostra vários momentos ao lado da jovem. "Feliz Dia dos Namorados, meu amor", escreveu Guilherme na legenda. Majella e Castro terminaram o namoro no início deste ano. De acordo com o jornal Extra, os dois estavam morando juntos no apartamento do humorista.