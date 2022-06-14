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Novo amor

Ex-namorado de Marcus Majella assume namoro com mulher nas redes sociais

O publicitário Guilherme Castro publicou um vídeo no Dia dos Namorados se declarando para uma mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 10:52

Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos
Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-namorado do humorista Marcus Majella, o publicitário Guilherme Castro, assumiu um novo romance nas redes sociais. Após viver um amor de quatro anos com o ator, ele publicou um vídeo no último domingo (12), Dia dos Namorados, se declarando para uma mulher.
O vídeo publicado mostra vários momentos ao lado da jovem. "Feliz Dia dos Namorados, meu amor", escreveu Guilherme na legenda. Majella e Castro terminaram o namoro no início deste ano. De acordo com o jornal Extra, os dois estavam morando juntos no apartamento do humorista.

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