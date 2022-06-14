Sandra Oh revela que fama em 'Grey's Anatomy' gerou problemas em sua saúde Crédito: Reprodução/Instagram/@iamsandraohinsta

A atriz Sandra Oh, que interpretou Cristina Yang em Grey's Anatomy por 10 anos, contou que a fama trazida pela série veio com desvantagens para a própria saúde.

"Sinceramente, fiquei doente. Acho que todo o meu corpo estava muito, muito doente. Mesmo assim você segue trabalhando, mas é tipo: 'Ah, eu não consigo dormir, minhas costas doem, eu não sei o que há de errado com minha pele'", disse ela durante conversa com Jung Ho-yeon (atriz de Round 6) no programa de entrevistas Actors on Actors (Atores sobre Atores, em tradução livre), da Variety.

Sandra contou que o seriado mudou a sua vida, mas a subida ao estrelato de forma repentina teve consequências. Ela frisou que ficou famosa em outra realidade, sem a presença ativa das redes socais. "Então o contexto é muito diferente, mas o estresse é o mesmo quando as pessoas estão em posições extremamente incríveis, privilegiadas e de responsabilidade pesada como essa", contou.

A artista disse que aprendeu que precisava ficar bem consigo mesma para estar em paz em frente aos holofotes. "Aprendi que primeiro precisava cuidar da minha saúde."