Filipe Ret lança álbum em formato que fez sucesso com Luísa Sonza

Filipe Ret Crédito: Dennis Romano

"Lume", novo álbum do cantor Filipe Ret, estará disponível no Spotify a partir da próxima quinta-feira (16). O novo trabalho do artista promete uma "experiência única" para os fãs na plataforma.

O álbum será lançado no formato "Enhanced" (aprimorado, em tradução livre). Segundo divulgação da plataforma, o trabalho oferece "conteúdos extras para os fãs degustarem uma imersão exclusiva" enquanto escutam as faixas inéditas.

Entre os conteúdos exclusivos estarão os "Spotify Clips"  sequência de stories fixos, "Storylines"  textos associados a cada faixa, além de vídeos em que Filipe Ret comenta curiosidades e mostra bastidores das gravações.

O cantor também responde sobre o significado do nome do disco, comenta as participações especiais, as influências nas criações das novas músicas e analisa o momento da cena trap no Brasil.

"Vocês vão acompanhar uma experiência incrível do meu novo álbum, com 11 faixas e sete participações muito especiais. Pega a visão e entra na vibe do disco com o paizão", disse o cantor sobre o novo trabalho.

Filipe Ret é o segundo artista brasileiro a lançar um álbum "Enhanced" no Spotify. Apenas Luísa Sonza estreou o recurso exclusivo com o lançamento de seu álbum "Doce 22" no ano passado. Lorde, Blackpink, Lady Gaga, Billie Eilish e outros artistas internacionais que também já utilizaram o formato.