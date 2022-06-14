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Música

Filipe Ret lança álbum em formato que fez sucesso com Luísa Sonza

"Lume", novo álbum do cantor Filipe Ret, estará disponível no Spotify a partir da próxima quinta-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 08:00

Filipe Ret
Filipe Ret Crédito: Dennis Romano
"Lume", novo álbum do cantor Filipe Ret, estará disponível no Spotify a partir da próxima quinta-feira (16). O novo trabalho do artista promete uma "experiência única" para os fãs na plataforma.
O álbum será lançado no formato "Enhanced" (aprimorado, em tradução livre). Segundo divulgação da plataforma, o trabalho oferece "conteúdos extras para os fãs degustarem uma imersão exclusiva" enquanto escutam as faixas inéditas.
Entre os conteúdos exclusivos estarão os "Spotify Clips"  sequência de stories fixos, "Storylines"  textos associados a cada faixa, além de vídeos em que Filipe Ret comenta curiosidades e mostra bastidores das gravações.
O cantor também responde sobre o significado do nome do disco, comenta as participações especiais, as influências nas criações das novas músicas e analisa o momento da cena trap no Brasil.
"Vocês vão acompanhar uma experiência incrível do meu novo álbum, com 11 faixas e sete participações muito especiais. Pega a visão e entra na vibe do disco com o paizão", disse o cantor sobre o novo trabalho.
Filipe Ret é o segundo artista brasileiro a lançar um álbum "Enhanced" no Spotify. Apenas Luísa Sonza estreou o recurso exclusivo com o lançamento de seu álbum "Doce 22" no ano passado. Lorde, Blackpink, Lady Gaga, Billie Eilish e outros artistas internacionais que também já utilizaram o formato.
Antes do lançamento de "Lume", o artista conta com mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 2,5 milhões de seguidores na plataforma.

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