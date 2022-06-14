Filipe Ret lança álbum em formato que fez sucesso com Luísa Sonza

"Lume", novo álbum do cantor Filipe Ret, estará disponível no Spotify a partir da próxima quinta-feira (16). O novo trabalho do artista promete uma "experiência única" para os fãs na plataforma.
O álbum será lançado no formato "Enhanced" (aprimorado, em tradução livre). Segundo divulgação da plataforma, o trabalho oferece "conteúdos extras para os fãs degustarem uma imersão exclusiva" enquanto escutam as faixas inéditas.
Entre os conteúdos exclusivos estarão os "Spotify Clips" sequência de stories fixos, "Storylines" textos associados a cada faixa, além de vídeos em que Filipe Ret comenta curiosidades e mostra bastidores das gravações.
O cantor também responde sobre o significado do nome do disco, comenta as participações especiais, as influências nas criações das novas músicas e analisa o momento da cena trap no Brasil.
"Vocês vão acompanhar uma experiência incrível do meu novo álbum, com 11 faixas e sete participações muito especiais. Pega a visão e entra na vibe do disco com o paizão", disse o cantor sobre o novo trabalho.
Filipe Ret é o segundo artista brasileiro a lançar um álbum "Enhanced" no Spotify. Apenas Luísa Sonza estreou o recurso exclusivo com o lançamento de seu álbum "Doce 22" no ano passado. Lorde, Blackpink, Lady Gaga, Billie Eilish e outros artistas internacionais que também já utilizaram o formato.
Antes do lançamento de "Lume", o artista conta com mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 2,5 milhões de seguidores na plataforma.