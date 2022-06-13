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Ostentação

Nas Maldivas, Isabella Santoni mostra resort com diárias de até R$ 4.600

Atriz começou a compartilhar vídeos e fotos da viagem nesta segunda-feira (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 17:07

A atriz Isabella Santoni
A atriz Isabella Santoni Crédito: Instagram/@isabellasantoni
A atriz Isabella Santoni, 27, está viajando por alguns países e nesta segunda-feira (13) mostrou seu novo destino: Ilhas Maldivas. A atriz publicou uma série de vídeos mostrando o resort em que está hospedada e, além das paisagens deslumbrantes, o preço da estadia também chamou atenção.
Santoni está hospedada no resort LUX* South Ari Atoll. As diárias para quartos de duas pessoas vão de US$ 663 até US$ 919, o que equivale a cerca de R$ 3.388 a R$ 4.670. Os quartos do resort cinco estrelas oferecem wi-fi, secador de cabelo, banheira e ar condicionado.
Além da acomodação, também são oferecidas aulas para aprender a velejar, um programa de detox digital e experiências para casais. Nos Stories, a atriz propôs um tour pelo quarto em que está hospedada. "Nada para reclamar por aqui", escreveu.
Além das Ilhas Maldivas, Santoni também viajou para Bali, na Indonésia, com o namorado, Caio Vaz, e registrou diversos momentos nas redes sociais. Em agosto de 2020, a atriz também esteve nas Maldivas, na companhia de Dani Suzuki.
Em um dos passeios com seu namorado, a atriz mostrou em seus Stories do Instagram que fez um pequeno corte na cabeça ao surfar com Vaz. Nos registros, enquanto ele cuidava do ferimento, Santoni questionou os seguidores se deveria ou não raspar os cabelos da região.
"Para não infeccionar, tinha que dar uma raspadinha no cabelo", disse Vaz. Santoni riu e em seguida escreveu "raspar o cabelo na lateral para não infeccionar?". Além disso, ela colocou três opções como resposta para seus seguidores: "Claro", "Está louca" e "Não faz isso".

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